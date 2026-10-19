Florianópolis, em Santa Catarina, integra desde 2014 a Rede de Cidades Criativas da UNESCO na gastronomia e recebeu, em 2024, o título de Capital Nacional das Startups. A cidade também tem bons indicadores sociais, mas rankings de qualidade de vida usam critérios e anos diferentes que precisam ser citados.

O que significa ser Cidade Criativa da UNESCO?

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, conhecida como UNESCO, incluiu Florianópolis na rede de cidades criativas da gastronomia em 2014. A iniciativa valoriza a cultura alimentar e sua relação com atividades econômicas e desenvolvimento local.

O perfil oficial da UNESCO descreve compromissos com gastronomia, formação e troca de conhecimento. O reconhecimento não funciona como um prêmio para cada restaurante, nem afirma que a comida local seja melhor que a de outras cidades do mundo. Os pratos fazem parte da cultura.

Florianópolis é considerada a melhor capital brasileira para se viver – Créditos: depositphotos.com / PelaVidaAfora

O título de Capital das Startups veio por lei federal

Em setembro de 2024, a Lei nº 14.955 conferiu a Florianópolis o título de Capital Nacional das Startups. A denominação reconhece a importância do ambiente empreendedor local, mas não fixa uma quantidade permanente de empresas nem garante vagas de trabalho.

O texto da legislação federal define expressamente o título. Empresas de tecnologia, universidades e projetos de inovação fazem parte do cotidiano da capital, mas seus números mudam com novas aberturas e encerramentos. Por isso, estimativas precisam indicar ano e fonte.

Por que a cidade combina inovação e tradição pesqueira?

Florianópolis ocupa a Ilha de Santa Catarina e uma porção do continente, além de pequenas ilhas. Bairros com herança açoriana, atividades pesqueiras e produção de moluscos convivem com centros universitários e empresas ligadas aos serviços digitais.

A maricultura, com destaque para as ostras, compõe a identidade da gastronomia local. Na região do Ribeirão da Ilha, restaurantes e atividades tradicionais aproximam os visitantes dessa produção. O cenário ajuda a entender por que alimentação e tecnologia aparecem juntos na imagem da cidade.

Florianópolis é um dos melhores índices de bem-estar do país – Créditos: depositphotos.com / Keola

As praias e os bairros oferecem experiências variadas

Há dezenas de praias distribuídas pelo litoral de Florianópolis, mas a contagem muda conforme o critério usado para separar faixas de areia. Em vez de tratar um número fechado como permanente, é mais útil escolher trechos segundo vento, ondas e acesso.

Quatro locais ajudam a conhecer diferentes partes da capital:

Praia da Joaquina: faixa de areia conhecida pelas ondas e dunas próximas.

faixa de areia conhecida pelas ondas e dunas próximas. Lagoa da Conceição: região de passeios, esportes aquáticos e comércio.

região de passeios, esportes aquáticos e comércio. Ribeirão da Ilha: referências da culinária e da maricultura local.

referências da culinária e da maricultura local. Santo Antônio de Lisboa: casario e memória da ocupação açoriana.

casario e memória da ocupação açoriana. Centro histórico: Mercado Público e praças reúnem comércio, cultura e caminhos para conhecer a parte antiga da capital.

Esses lugares ficam em áreas distintas da cidade. As distâncias entre eles não devem ser julgadas apenas pelo mapa, pois o trânsito muda conforme a estação. Também é importante conferir a balneabilidade, especialmente após períodos de chuva intensa.

Quem deseja explorar as belezas de Santa Catarina, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Status Viajante, que conta com mais de 85 mil visualizações, onde Camila Bonatelli mostra as melhores praias de Florianópolis, com dicas de passeios, preços e um roteiro pela Ilha da Magia:

Qual ranking coloca Florianópolis entre as capitais?

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Florianópolis era 0,847 em 2010, segundo dados divulgados pelo IBGE. Esse indicador considera dimensões como educação, renda e longevidade, mas não é uma medição feita no ano corrente.

No Índice de Progresso Social Brasil 2025, que usa outra metodologia, a cidade ficou em 8º lugar entre as capitais. Curitiba liderou aquele levantamento. Por isso, afirmar que Florianópolis ocupa sempre o primeiro lugar em qualidade de vida esconde diferenças importantes entre pesquisas.

Florianópolis reúne mais que praias e títulos oficiais

Segundo o Censo 2022, a cidade tinha 537.211 habitantes. A capital também concentra universidades, comunidades tradicionais e bairros com rotinas muito diferentes. O reconhecimento institucional não substitui a observação de infraestrutura, mobilidade e custo de vida.

A história e geografia de Florianópolis ajudam a explicar a relação entre ilha e continente. Florianópolis reúne gastronomia, trabalho e turismo, mas seus indicadores precisam ser datados corretamente, sem prometer liderança em todos eles.