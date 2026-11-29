A Praia do Rosa, em Imbituba, tem uma faixa de areia entre morros, lagoas e trilhas que levam a mirantes. O destino também recebe visitantes interessados em surfe e na temporada de baleias-francas. Para aproveitar a região, vale conhecer suas diferentes paisagens e respeitar as áreas naturais protegidas.

A baía reúne praia, morros e lagoa

A paisagem da Praia do Rosa forma uma curva de areia entre morros cobertos de vegetação. Nos arredores há lagoas e trilhas, o que permite mudar de cenário sem sair do mesmo distrito de Imbituba, no litoral sul catarinense.

O município de Imbituba também inclui outras praias e atividades ligadas ao mar. O Rosa é procurado pelo visual, mas o movimento da água muda conforme a ondulação, e nem todo trecho oferece condições adequadas para crianças ou banhistas iniciantes.

Praia do Rosa, no litoral sul de Santa Catarina, é um daqueles lugares onde natureza, energia acolhedora e beleza intocada se encontram no equilíbrio perfeito // Créditos: depositphotos.com / lltrarbach

O que fazer fora da areia?

Caminhadas pelos morros e mirantes permitem observar a baía de cima, enquanto algumas trilhas levam a praias vizinhas. O solo pode ficar escorregadio com chuva, por isso calçado adequado e atenção às passagens sinalizadas tornam o passeio mais seguro.

As lagoas próximas são parte importante da paisagem e abrigam vida aquática e vegetação. O visitante pode aproveitar a vista sem entrar em áreas sensíveis. É recomendável recolher o próprio lixo e não abrir atalhos sobre dunas ou vegetação nativa.

Baleias-francas fazem parte da história local

A região integra a Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, administrada pelo ICMBio. O espaço foi criado para proteger ambientes marinhos e costeiros importantes, incluindo áreas frequentadas por baleias-francas durante seu período reprodutivo.

Alguns lugares e experiências ajudam a perceber essa variedade:

Faixa de areia: banho conforme as condições do mar. Prefira pontos adequados às condições do dia.

banho conforme as condições do mar. Prefira pontos adequados às condições do dia. Trilhas: caminhadas até áreas altas e praias vizinhas. Algumas passagens ficam escorregadias após a chuva.

caminhadas até áreas altas e praias vizinhas. Algumas passagens ficam escorregadias após a chuva. Lagoas: paisagens e vegetação de água costeira. Não atravesse a vegetação para encurtar o caminho.

paisagens e vegetação de água costeira. Não atravesse a vegetação para encurtar o caminho. Surfe: prática dependente de ondas e segurança. Verifique se há condições seguras para a prática.

prática dependente de ondas e segurança. Verifique se há condições seguras para a prática. Baleias: avistamento eventual, sem aproximação inadequada. Mantenha distância e não tente atrair os animais.

avistamento eventual, sem aproximação inadequada. Mantenha distância e não tente atrair os animais. Vila: pousadas, cafés e restaurantes locais. Confira a distância a pé até a hospedagem escolhida.

Entre o inverno e a primavera há possibilidade de avistamentos, mas não existe encontro garantido. A observação precisa respeitar distâncias e normas de proteção. Procurar animais de barco de maneira inadequada provoca perturbação e não deve ser incentivado.

Quem busca aventura e belas paisagens, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Rolê Família, que conta com mais de 98 mil visualizações, onde os apresentadores mostram o que fazer em um dia nas trilhas e praias da Praia do Rosa, Imbituba:

Como a vila recebe visitantes ao longo do ano?

No verão, a procura por praia, restaurantes e hospedagem tende a aumentar. Em meses menos movimentados, parte das atividades se volta às caminhadas, à gastronomia e à contemplação da paisagem. Os serviços disponíveis podem variar entre as temporadas.

O visitante encontra opções mais simples e outras de maior preço. O ideal é escolher hospedagem conforme o acesso à praia, pois nem todos os caminhos são planos ou curtos. Reservar com antecedência costuma ser útil em feriados e eventos locais.

Praia do Rosa encanta com baía exuberante e natureza preservada // Créditos: depositphotos.com / lltrarbach

O mar exige atenção de quem pratica esportes

As ondas atraem pessoas que praticam surfe e esportes de praia, mas a condição do mar muda rapidamente. Correntes de retorno e áreas de rocha exigem cuidado mesmo de quem já conhece a costa. É melhor procurar trechos monitorados quando houver serviço.

Para caminhar por praias vizinhas, também é importante avaliar maré, vento e horário. Um caminho agradável na ida pode ficar desconfortável na volta sob chuva ou depois de escurecer. Informações locais ajudam mais do que seguir rotas antigas sem verificar as condições.

Como organizar um passeio equilibrado pelo Rosa?

Um dia pode reunir praia, caminhada curta e refeição na vila. Quem dispõe de mais tempo consegue dedicar outra manhã aos mirantes e à lagoa, respeitando os acessos e evitando trilhas desconhecidas quando o tempo estiver instável.

A combinação de natureza, esportes e vida de vila é o que torna a Praia do Rosa variada. Observar o mar de forma responsável, evitar áreas frágeis e adaptar o ritmo à estação são escolhas melhores do que tentar cumprir todas as atrações de uma só vez.