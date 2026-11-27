Quando o barco se afasta do continente, a mata ganha espaço na paisagem. Assim começa a chegada à Ilha Grande, em Angra dos Reis, no litoral fluminense, recoberta de Mata Atlântica preservada. Praias, trilhas e comunidades merecem tempo: os caminhos exigem atenção e nem tudo fica perto do desembarque.

O mar e a mata dividem a paisagem de Ilha Grande

A Ilha Grande pertence ao município de Angra dos Reis, no litoral fluminense. A área reúne praias de águas claras, floresta e antigos caminhos usados por moradores. Mesmo com tanta beleza, não é um parque de diversão: há comunidades, regras de conservação e trechos isolados.

Quem chega esperando visitar todas as praias em um dia tende a se frustrar. Algumas dependem de barco, caminhada ou condições do mar. A distância entre duas enseadas pode parecer pequena no mapa, mas o tempo real muda por causa de vento e trajeto.

Angra dos Reis encanta com mais de 300 ilhas, mar azul e um estilo de vida tranquilo à beira-mar // Créditos: depositphotos.com / Ranimiro

O que a UNESCO reconheceu na região?

Em 2019, a UNESCO inscreveu Paraty e Ilha Grande: Cultura e Biodiversidade na lista do Patrimônio Mundial. O reconhecimento une o centro histórico de Paraty a áreas naturais protegidas da Mata Atlântica. O título não se aplica, de forma isolada, a qualquer praia da região.

Isso ajuda a entender a importância de preservar a floresta e os ambientes costeiros. A inscrição considera natureza e cultura ao mesmo tempo. Não significa que cada ilha tenha o mesmo nível de acesso, nem libera atividades em áreas de proteção restrita.

Um roteiro por praias e caminhos conhecidos

A principal porta de entrada para muitos visitantes é a Vila do Abraão, onde há hospedagem, restaurantes e serviços. A partir dali, são organizados passeios de barco e caminhadas. Quem procura sossego pode preferir menos paradas e mais tempo em uma só praia.

Alguns lugares ajudam a escolher o tipo de passeio na Ilha Grande:

Vila do Abraão: base para chegada, alimentação e informação sobre passeios.

base para chegada, alimentação e informação sobre passeios. Praia Preta: parada próxima de trajetos que saem do povoado.

parada próxima de trajetos que saem do povoado. Lopes Mendes: faixa de areia conhecida, com acesso por percurso específico.

faixa de areia conhecida, com acesso por percurso específico. Trilhas: caminhos que exigem atenção ao tempo, calor e terreno.

O portal de turismo de Angra dos Reis informa que Abraão concentra serviços e é importante ponto de chegada. Isso facilita a organização, mas não garante que barcos saiam em qualquer tempo. Mar agitado e chuva podem alterar o passeio, especialmente em embarcações pequenas.

Quem quer descobrir praias de tirar o fôlego e o melhor do litoral fluminense, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Bloco de Viagens, que conta com mais de 35 mil visualizações, onde os apresentadores mostram as dicas de hospedagem, praias e passeios em Angra dos Reis:

Como combinar Ilha Grande com outra cidade?

Quem dispõe de mais dias pode visitar Paraty, também ligada ao patrimônio reconhecido pela UNESCO. A cidade oferece um centro de ruas antigas e atividades de turismo cultural, enquanto a Ilha Grande concentra trilhas, vilas e praias. São experiências complementares, com deslocamentos próprios.

Não é preciso repetir rankings que chamam a região de segunda melhor do Brasil para mostrar seu interesse. Tais classificações dependem da pesquisa, do ano e do público consultado. O valor do passeio aparece mais claramente nos atrativos que podem ser conhecidos e respeitados.

Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, é um dos destinos mais cobiçados do Brasil // Créditos: depositphotos.com / bermed2009.hotmail.com

O turismo precisa respeitar as áreas protegidas

Uma praia quase vazia pode estar perto de áreas com regras ambientais rigorosas. A presença de poucos visitantes não significa acesso liberado a qualquer parte da mata. É importante seguir as trilhas indicadas, evitar retirar conchas e não alimentar animais silvestres.

O destino recebe moradores e visitantes com necessidades diferentes. Escolher serviços locais regulares e respeitar limites de visitação ajuda a reduzir impactos. A beleza da Ilha Grande depende da manutenção de seus ambientes, não apenas de campanhas que convidam mais turistas.

O que fazer para não estragar o passeio?

Antes de embarcar, confirme horários, ponto de saída e retorno. Leve proteção para sol e chuva e não dependa de sinal de celular em toda a ilha. Em passeios longos, água, alimentação e informação sobre a trilha fazem diferença.

Respeite as áreas protegidas, não deixe resíduos na areia e evite entrar no mar em locais perigosos. Segurança e conservação andam juntas. O passeio rende mais quando a atenção está na paisagem, e não em tentar colecionar praias em uma única tarde.