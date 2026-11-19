No sul da Bahia, o Quadrado de Trancoso reúne casas coloridas, igreja branca e um gramado que guarda a história colonial local. O distrito de Porto Seguro tem praias ao pé das falésias, restaurantes e possibilidades de alternar os passeios pelo centro histórico com momentos de descanso perto do mar.

Onde fica Trancoso e como chegar ao vilarejo?

Trancoso fica no litoral sul da Bahia e pertence ao município de Porto Seguro. Não é uma cidade independente. A chegada costuma ser feita pelas estradas que ligam a sede municipal ao distrito, com trechos que passam pela região de Arraial d’Ajuda e por áreas de mata e praia.

O destino tem centro histórico numa parte mais alta e praias na área baixa. Essa diferença importa ao escolher hospedagem e transporte, porque nem tudo fica na mesma caminhada. A página de Trancoso apresenta a localização e sua condição de distrito baiano.

Trancoso destaca-se como o vilarejo no litoral sul da Bahia que equilibra o charme rústico ao prestígio internacional // Créditos: depositphotos.com / PedroTruffi

Por que o Quadrado de Trancoso é protegido?

O Quadrado é uma grande praça gramada, com casas baixas nas laterais e a Igreja de São João Batista em uma das pontas. O desenho guarda marcas da ocupação colonial. Não se trata apenas de uma praça bonita: a disposição das construções também faz parte do patrimônio histórico.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional informa que a proteção federal foi ampliada em 1974, incluindo Trancoso e outros núcleos da região. O tombamento estabelece cuidados com edificações e paisagem. Isso não significa que todo o distrito esteja sem ruas asfaltadas.

As casas coloridas fazem parte da vida do centro histórico

Casas antes ligadas à moradia local hoje também abrigam restaurantes, pequenas lojas e hospedagens. Ainda assim, o gramado, as fachadas baixas e a igreja continuam compondo a paisagem do Quadrado histórico. O contraste entre cores e construções simples ajuda a reconhecer esse espaço mesmo nas fotografias mais antigas.

Em 2026, a Prefeitura de Porto Seguro registrou uma reunião com o órgão de patrimônio para esclarecer regras sobre fachadas, iluminação e placas. O encontro mostra que a preservação exige cuidados atuais, especialmente quando imóveis antigos recebem atividades voltadas ao turismo.

Trancoso une o icônico Quadrado a uma das vistas mais privilegiadas do oceano sobre as falésias avermelhadas // Créditos: depositphotos.com / PedroTruffi

Quais praias podem entrar no roteiro de Trancoso?

Além do centro, a viagem pode incluir Praia dos Nativos, Praia dos Coqueiros e trechos mais afastados do litoral. As praias ficam em posições diferentes em relação ao Quadrado. A maré, o vento e o acesso escolhido influenciam a caminhada e a possibilidade de banho.

As opções abaixo ajudam a separar os passeios por tipo de paisagem:

Quadrado: gramado, igreja, casas coloridas e vida cultural.

gramado, igreja, casas coloridas e vida cultural. Praia dos Coqueiros: areia, coqueirais e acesso a partir da vila.

areia, coqueirais e acesso a partir da vila. Praia dos Nativos: faixa litorânea próxima à foz do rio Trancoso.

faixa litorânea próxima à foz do rio Trancoso. Praia do Espelho: trecho mais distante, conhecido por falésias e recifes.

O visitante pode reservar um período para as praias e outro para caminhar no Quadrado sem pressa. Nas áreas de falésia, convém respeitar avisos e não permanecer abaixo de trechos instáveis. Também é bom consultar a maré antes de planejar caminhadas longas pela areia.

Os dias entre o Quadrado e o mar

Quem prefere ficar perto de restaurantes e lojas pode escolher hospedagem nas imediações do centro histórico. Já as estadias próximas à praia mudam a rotina, com mais tempo à beira-mar e deslocamentos para a vila. A melhor opção depende do tipo de passeio e do transporte disponível.

Nos horários de maior movimento, o Quadrado concentra pessoas caminhando, olhando lojas e procurando lugares para comer. As praias seguem outro ritmo. Levar calçado confortável, água e proteção solar ajuda na rotina, especialmente quando há subidas e descidas entre o alto da vila e a faixa de areia.

Quem deseja ver as casas do Quadrado e as praias em um roteiro filmado pode acompanhar o vídeo do canal Status Viajante:

Trancoso permite conhecer a Bahia além da faixa de areia

O encanto de Trancoso está na combinação de patrimônio histórico e litoral. O Quadrado lembra a formação antiga da vila, enquanto praias, rios e falésias apresentam a paisagem natural. São experiências diferentes, que ganham mais sentido quando o visitante conhece a história do lugar e respeita os espaços protegidos.

Em vez de tentar percorrer tudo num único dia, vale escolher alguns pontos e dedicar tempo a cada um. Ao reunir o Quadrado protegido, as casas coloridas e o mar, Trancoso oferece um passeio que depende tanto de observar os detalhes quanto de aproveitar as praias.