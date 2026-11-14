As ruas de pedra e os casarões antigos não são os únicos tesouros de Lençóis, na Chapada Diamantina. A cidade também abriga um terreiro religioso fundado em 1949, onde uma tradição passada entre gerações continua viva. Em 2026, o espaço recebeu proteção federal, somando-se à história de um município que já reúne 570 imóveis protegidos pelo Iphan.

Por que o Jarê faz parte da história de Lençóis?

O Jarê é uma tradição religiosa afro-brasileira ligada à Chapada Diamantina. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, suas raízes estão em práticas de mulheres nagôs e em cultos aos caboclos, que passaram a conviver no mesmo espaço.

Em Lençóis, a tradição se manteve mesmo depois do fim do auge do garimpo de diamantes. A casa conhecida como Palácio de Ogum e Caboclo Sete-Serra foi fundada por Pedro Florêncio Bastos, chamado Pedro de Laura, e tornou-se referência para a continuidade do Jarê.

O reconhecimento do terreiro amplia a importância da preservação das tradições religiosas e culturais da região – Créditos: depositphotos.com / vitormarigo

O terreiro ganhou proteção federal em 2026

O conselho do Iphan aprovou o tombamento em novembro de 2025. A homologação veio em 5 de fevereiro de 2026, conforme a Portaria nº 269 do Ministério da Cultura. O registro definitivo foi inscrito em março e publicado em abril de 2026.

Com a decisão, o terreiro passou a contar com proteção federal contra destruição e descaracterização. Reformas e alterações precisam respeitar as regras do patrimônio protegido. O reconhecimento considera o edifício, mas também os espaços da prática religiosa e sua relação com a natureza.

Como a casa de Pedro de Laura foi preservada?

Fundado em 1949, o terreiro continuou funcionando após a morte de Pedro de Laura, por desejo dele e ação dos seguidores, segundo o Iphan. Esse fato tem importância porque, tradicionalmente, muitas casas de Jarê são encerradas quando morre a pessoa que as dirige.

Os registros oficiais ajudam a entender a proteção desse espaço:

1949: fundação do terreiro por Pedro Florêncio Bastos, o Pedro de Laura.

fundação do terreiro por Pedro Florêncio Bastos, o Pedro de Laura. 2007: início do pedido formal de reconhecimento apresentado pelos integrantes da comunidade.

início do pedido formal de reconhecimento apresentado pelos integrantes da comunidade. 2025: aprovação do tombamento pelo conselho responsável pelo patrimônio cultural.

aprovação do tombamento pelo conselho responsável pelo patrimônio cultural. Fevereiro de 2026: homologação federal da decisão de proteger o espaço.

homologação federal da decisão de proteger o espaço. Março de 2026: inscrição da proteção nos registros de tombamento.

O processo começou a partir de uma solicitação da própria comunidade religiosa. Isso significa que o reconhecimento não nasceu apenas de uma avaliação externa. A participação dos praticantes foi parte importante da identificação dos ambientes e dos valores preservados.

Entre casarões e tradições culturais, o município preserva parte importante da história – – Créditos: depositphotos.com / joasouza

O patrimônio inclui natureza e espaço sagrado

O conjunto protegido ocupa um terreno de aproximadamente 3.782 metros quadrados. Nele existem a casa principal, chamada pagodô, um espaço ligado aos exus e outras áreas usadas conforme a tradição. O ambiente natural ao redor também faz parte da relação religiosa com o lugar.

Árvores como a gameleira, pedras e cursos de água possuem significados na prática do Jarê. Por isso, proteger somente paredes e telhados seria insuficiente. O tombamento reconhece que patrimônio cultural também pode existir na ligação entre pessoas, construções e paisagem.

Quem deseja explorar as belezas da Bahia, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Vaz Aonde, que conta com mais de 391 mil visualizações, onde Marcos Vaz mostra um roteiro de três dias pela Chapada Diamantina, saindo de Lençóis e passando pela Fazenda Pratinha, pela Cachoeira do Mosquito e por outras atrações da região:

O que muda para quem visita a Chapada Diamantina?

O reconhecimento amplia a compreensão de Lençóis para além de trilhas e cachoeiras. A cidade tem memória ligada à presença africana e indígena, além da mineração. Isso não transforma o terreiro em atração de livre acesso: é um espaço religioso ativo, que exige respeito à comunidade.

Quem percorre a região pode perceber que a proteção cultural não se limita aos casarões. O cuidado inclui cerimônias, espaços de encontro e práticas mantidas por gerações. Em lugares de fé, visitas e fotografias dependem das regras e da autorização de seus responsáveis.

Lençóis protege mais do que o casario colonial

O conjunto urbano de Lençóis foi tombado em 1973 e reúne 570 imóveis protegidos, conforme o Iphan. Suas ruas e sobrados guardam marcas do comércio de diamantes, mas o novo reconhecimento amplia o olhar para outras formas de memória da cidade.

O Palácio de Ogum e Caboclo Sete-Serra mostra que preservar o passado também envolve apoiar tradições que seguem em atividade. Em Lençóis, o patrimônio reúne construções antigas, ambientes naturais e uma comunidade que mantém vivas práticas culturais próprias da Chapada Diamantina.