Uma mulher doa seu patrimônio a familiares e depois fica sem renda suficiente para manter as próprias despesas. O caso é fictício, mas chama atenção para uma regra de proteção: o Código Civil considera nula a doação de todos os bens quando o doador não reserva patrimônio ou renda adequada à sua subsistência.

A proteção ao doador limita a transferência de patrimônio

O artigo 548 do Código Civil proíbe a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência de quem doa. A regra não impede transferências a familiares quando o doador conserva meios adequados de viver.

O problema está menos no nome de quem recebe e mais na condição econômica de quem entrega. Doar uma casa mantendo outros bens é diferente de transferir todo o patrimônio sem fonte de manutenção.

Doação de todos os bens e reserva de renda para subsistência

A falta de renda posterior torna toda doação nula?

Nem sempre. Um julgamento divulgado pelo STJ reconheceu que a doação integral pode ser válida quando o doador mantém renda periódica suficiente. A análise considera sobretudo a situação existente na data do ato, e não apenas dificuldades surgidas anos depois.

É necessário reconstruir o que foi transferido, os direitos reservados e a regularidade das fontes de sustento. Uma renda apenas declarada pode não corresponder aos recursos realmente disponíveis.

A seguir, identifique quatro maneiras de verificar se a doadora preservou meios suficientes para viver na data da transferência:

Patrimônio retido Pode haver bens não doados. Seu valor precisa ser verificável. A suficiência importa à subsistência. Renda periódica Pode permanecer após a doação. Deve ser suficiente, não apenas declarada. O STJ considerou essa hipótese. Usufruto reservado Pode permitir uso de patrimônio. Pode gerar rendimentos. Sua utilidade depende do título. Data do ato A situação econômica deve ser reconstruída. Mudanças futuras não provam a situação anterior. Documentos do período são relevantes.

Os documentos que mostram o que permaneceu com a doadora

Para avaliar a reserva de subsistência, a escritura precisa ser examinada junto de dados patrimoniais e financeiros. Alguns registros ajudam a diferenciar as situações:

Escrituras: indicam bens transferidos e eventuais cláusulas de reserva.

indicam bens transferidos e eventuais cláusulas de reserva. Matrículas: mostram propriedade e usufruto de imóveis.

mostram propriedade e usufruto de imóveis. Rendimentos: comprovam aposentadoria, aplicações e outras entradas.

comprovam aposentadoria, aplicações e outras entradas. Despesas: permitem dimensionar as necessidades habituais.

A transferência de imóvel aos filhos pode fazer parte de planejamento patrimonial, mas sua validade não dispensa examinar a segurança de quem transfere os bens.

Doação de todos os bens e reserva de renda para subsistência

Qual é a diferença entre doação universal e inoficiosa?

O artigo 548 busca proteger o próprio doador contra a falta de recursos. Já o artigo 549 limita a doação inoficiosa, que atinge a porção da herança reservada por lei a determinados sucessores. Os institutos não são sinônimos.

Em uma doação de casa à neta, familiares podem questionar a legítima. Esse tipo de conflito difere da hipótese em que a doadora deixa de conservar meios para subsistir.

Compare a proteção do próprio doador, a proteção dos herdeiros e a hipótese de reserva de renda para distinguir os regimes:

Regras de doação com proteções diferentes Situação Norma central Interesse protegido Questão decisiva Universal sem reserva Art. 548 Subsistência do doador Faltaram bens e renda suficientes? Inoficiosa Art. 549 Legítima dos herdeiros Superou a parte disponível? Com renda preservada Art. 548 e STJ Manutenção do doador Recursos existentes eram suficientes?

O usufruto pode fazer parte da reserva necessária

Reservar usufruto de imóvel ou renda periódica pode ajudar a proteger o doador, mas a suficiência concreta deve ser examinada. Morar no bem e receber receita de aluguel são situações distintas em termos de despesas e autonomia.

Uma cláusula de usufruto não substitui informações sobre acesso efetivo aos recursos. Se os rendimentos não cobrem necessidades essenciais, a documentação merece análise mais cuidadosa.

Quando a situação justifica discutir a validade da doação?

O ponto central é verificar se a pessoa se desfez de todos os bens sem preservar recursos adequados. A data da liberalidade, seu conteúdo e a situação financeira naquele momento fundamentam a discussão.

No exemplo fictício, a dificuldade posterior chama atenção, mas não determina sozinha o resultado. É preciso distinguir empobrecimento depois de um negócio já celebrado sem a reserva exigida pela lei.