Uma mulher doa seu patrimônio a familiares e depois fica sem renda suficiente para manter as próprias despesas. O caso é fictício, mas chama atenção para uma regra de proteção: o Código Civil considera nula a doação de todos os bens quando o doador não reserva patrimônio ou renda adequada à sua subsistência.
A proteção ao doador limita a transferência de patrimônio
O artigo 548 do Código Civil proíbe a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência de quem doa. A regra não impede transferências a familiares quando o doador conserva meios adequados de viver.
O problema está menos no nome de quem recebe e mais na condição econômica de quem entrega. Doar uma casa mantendo outros bens é diferente de transferir todo o patrimônio sem fonte de manutenção.
A falta de renda posterior torna toda doação nula?
Nem sempre. Um julgamento divulgado pelo STJ reconheceu que a doação integral pode ser válida quando o doador mantém renda periódica suficiente. A análise considera sobretudo a situação existente na data do ato, e não apenas dificuldades surgidas anos depois.
É necessário reconstruir o que foi transferido, os direitos reservados e a regularidade das fontes de sustento. Uma renda apenas declarada pode não corresponder aos recursos realmente disponíveis.
A seguir, identifique quatro maneiras de verificar se a doadora preservou meios suficientes para viver na data da transferência:
Os documentos que mostram o que permaneceu com a doadora
Para avaliar a reserva de subsistência, a escritura precisa ser examinada junto de dados patrimoniais e financeiros. Alguns registros ajudam a diferenciar as situações:
- Escrituras: indicam bens transferidos e eventuais cláusulas de reserva.
- Matrículas: mostram propriedade e usufruto de imóveis.
- Rendimentos: comprovam aposentadoria, aplicações e outras entradas.
- Despesas: permitem dimensionar as necessidades habituais.
A transferência de imóvel aos filhos pode fazer parte de planejamento patrimonial, mas sua validade não dispensa examinar a segurança de quem transfere os bens.
Qual é a diferença entre doação universal e inoficiosa?
O artigo 548 busca proteger o próprio doador contra a falta de recursos. Já o artigo 549 limita a doação inoficiosa, que atinge a porção da herança reservada por lei a determinados sucessores. Os institutos não são sinônimos.
Em uma doação de casa à neta, familiares podem questionar a legítima. Esse tipo de conflito difere da hipótese em que a doadora deixa de conservar meios para subsistir.
Compare a proteção do próprio doador, a proteção dos herdeiros e a hipótese de reserva de renda para distinguir os regimes:
|Situação
|Norma central
|Interesse protegido
|Questão decisiva
|Universal sem reserva
|Art. 548
|Subsistência do doador
|Faltaram bens e renda suficientes?
|Inoficiosa
|Art. 549
|Legítima dos herdeiros
|Superou a parte disponível?
|Com renda preservada
|Art. 548 e STJ
|Manutenção do doador
|Recursos existentes eram suficientes?
O usufruto pode fazer parte da reserva necessária
Reservar usufruto de imóvel ou renda periódica pode ajudar a proteger o doador, mas a suficiência concreta deve ser examinada. Morar no bem e receber receita de aluguel são situações distintas em termos de despesas e autonomia.
Uma cláusula de usufruto não substitui informações sobre acesso efetivo aos recursos. Se os rendimentos não cobrem necessidades essenciais, a documentação merece análise mais cuidadosa.
Quando a situação justifica discutir a validade da doação?
O ponto central é verificar se a pessoa se desfez de todos os bens sem preservar recursos adequados. A data da liberalidade, seu conteúdo e a situação financeira naquele momento fundamentam a discussão.
No exemplo fictício, a dificuldade posterior chama atenção, mas não determina sozinha o resultado. É preciso distinguir empobrecimento depois de um negócio já celebrado sem a reserva exigida pela lei.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
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