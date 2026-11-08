Quando o sol começa a se pôr sobre o Rio São Francisco, Penedo, em Alagoas, revela uma das paisagens mais bonitas de seu centro histórico. Construída sobre um rochedo, a cidade reúne igrejas centenárias, casarões coloniais e ruas que guardam séculos de história. Além do charme às margens do rio, o destino ganhou reconhecimento internacional em 2023, ao entrar para a rede de Cidades Criativas da UNESCO na área do cinema.

Por que Penedo se desenvolveu junto ao rio?

O Rio São Francisco foi uma via de circulação importante durante a ocupação colonial. Construída sobre um rochedo, Penedo acompanhou o movimento de embarcações e mercadorias. Essa posição influenciou a formação do núcleo urbano e deixou marcas na arquitetura das ruas antigas.

A história de Penedo passa pela presença portuguesa e holandesa, além da atuação de ordens religiosas. Hoje, o município reúne bairros e atividades atuais, não apenas um pequeno vilarejo preservado. A paisagem do rio permanece central para entender sua identidade histórica.

O centro histórico reúne estilos de várias épocas

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) informa que o conjunto histórico e paisagístico de Penedo foi tombado em 1996. A proteção inclui ruas, espaços públicos e edificações que registram diferentes fases da cidade, entre elas igrejas e imóveis civis.

O patrimônio inclui o Convento e Igreja Santa Maria dos Anjos, a Igreja de Nossa Senhora da Corrente e a de São Gonçalo Garcia. Além das igrejas barrocas, há exemplos de outros estilos, que mostram como a cidade continuou mudando em diferentes momentos de sua história.

O que observar em uma caminhada pelo centro?

Uma caminhada ajuda a perceber detalhes que passam despercebidos em visitas rápidas. Fachadas, calçadas, praças e a proximidade do rio contam partes diferentes do passado. É importante respeitar a conservação dos edifícios e conferir quais espaços estão abertos para entrada.

Um roteiro simples pode combinar patrimônios e paisagens próximas:

Igrejas: observar a arquitetura e conferir horários antes de tentar visitar os interiores.

observar a arquitetura e conferir horários antes de tentar visitar os interiores. Praças: percorrer pontos públicos do centro e notar as mudanças entre os prédios.

percorrer pontos públicos do centro e notar as mudanças entre os prédios. Rio: conhecer a área da orla e observar a movimentação das embarcações.

conhecer a área da orla e observar a movimentação das embarcações. Cultura: procurar a programação local de cinema e atividades artísticas, quando houver.

Nem toda construção histórica pode ser visitada por dentro. Algumas têm uso religioso ou privado, enquanto outras exigem manutenção. Caminhar com calma e consultar informações dos responsáveis ajuda a respeitar esses espaços e a aproveitar a experiência cultural sem depender de acesso a todos os imóveis.

A posição elevada oferece vistas do São Francisco e ajuda a criar um cenário marcante para os visitantes – Foto: José Rafael Mendes Barbosa / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

O cinema levou a cidade a uma rede internacional

Em 31 de outubro de 2023, Penedo passou a integrar a Rede de Cidades Criativas da UNESCO, na categoria Cinema. A Prefeitura de Penedo anunciou o reconhecimento, ligado ao esforço local de valorizar a produção audiovisual e ampliar as atividades culturais da cidade.

Esse título não significa que todo o centro histórico seja Patrimônio Mundial da UNESCO. São reconhecimentos distintos: a rede de cidades criativas valoriza políticas e iniciativas culturais; o tombamento pelo Iphan protege parte do patrimônio construído. Saber a diferença evita confundir as duas formas de reconhecimento.

Quem deseja descobrir as riquezas históricas de Alagoas, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Boa Sorte Viajante, que conta com mais de 266 mil visualizações, onde Matheus Boa Sorte mostra as belezas de Penedo, às margens do Rio São Francisco, incluindo suas igrejas históricas, casarões coloniais, artesanato e tradições culturais:

O pôr do sol é mesmo o mais bonito do Nordeste?

Não há uma medida oficial que permita declarar um único pôr do sol como o melhor de toda a região. Em Penedo, a vista para o São Francisco cria um cenário marcante, que muda conforme nuvens, luz e estação. O encanto depende da experiência de cada visitante.

Para observar o fim da tarde, vale escolher um local público seguro na área do rio e considerar as condições do tempo. Não é necessário contratar uma atividade para apreciar a paisagem. Quem optar por navegar deve conferir orientações locais e segurança antes da saída.

O rio e a cultura dão sentido à visita

Penedo não se resume a uma fotografia ao entardecer. A relação entre o rio e o centro antigo ajuda a entender a cidade, enquanto o cinema acrescenta uma camada cultural recente. Juntos, esses elementos oferecem motivos diferentes para caminhar, observar e conhecer a vida local.

Um roteiro equilibrado reserva tempo para as edificações históricas, a orla e as atividades culturais disponíveis. Mais do que disputar o título de pôr do sol mais bonito, Penedo oferece a chance de conhecer um patrimônio preservado e uma paisagem fluvial com identidade própria.