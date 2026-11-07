Em Morro de São Paulo, na Ilha de Tinharé, Bahia, visitantes percorrem ruas centrais caminhando e encontram cinco praias popularmente identificadas por números. A vila também guarda uma fortaleza colonial com partes erguidas a partir do século XVII. Entre o mar e a história, cada trecho pede um ritmo diferente.

Onde fica Morro de São Paulo?

Morro de São Paulo pertence ao município de Cairu, na Ilha de Tinharé, no baixo sul da Bahia. O centro histórico e as praias próximas reúnem pousadas, restaurantes e caminhos percorridos a pé. A paisagem muda bastante conforme o visitante se afasta das ruas mais movimentadas.

A chegada costuma envolver transporte por água, com saídas conforme as rotas disponíveis e as condições de navegação. Como alguns deslocamentos exigem conexões, é importante confirmar os horários antes da viagem. A circulação no núcleo turístico prioriza pedestres, embora existam operações de serviço.

Morro de São Paulo oferece a peculiaridade de cinco praias numeradas, onde a Primeira foca no surf e a Quinta no isolamento total – Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

As cinco praias seguem uma ordem simples

Os trechos mais conhecidos são chamados de Primeira, Segunda, Terceira, Quarta e Quinta Praia. A última também recebe o nome de Praia do Encanto. A numeração ajuda visitantes a entender a sequência da orla, sem precisar decorar vários nomes logo na chegada.

A Primeira fica perto do centro; a Segunda costuma reunir mais movimento. Seguindo adiante, a Terceira marca a transição, enquanto a Quarta Praia tem trechos mais extensos e piscinas na maré baixa. A Quinta Praia costuma atrair quem procura espaços mais afastados.

Por que as ruas centrais são diferentes?

O acesso limitado a veículos comuns faz com que caminhar seja parte da visita. Há ladeiras, trechos de areia e calçamento, por isso a expressão sem asfalto não descreve todos os pontos da vila. Calçado confortável ajuda, especialmente para quem carrega bagagem.

Alguns cuidados ajudam a circular pelas praias e ruas centrais:

Chegada: confirmar o transporte até a ilha e os horários do retorno.

confirmar o transporte até a ilha e os horários do retorno. Bagagem: verificar a distância entre o desembarque e a hospedagem.

verificar a distância entre o desembarque e a hospedagem. Caminhada: levar calçado adequado para areia, escadas e ladeiras.

levar calçado adequado para areia, escadas e ladeiras. Praias: consultar maré, sinalização e orientação local antes do banho.

O deslocamento precisa considerar as distâncias reais entre hospedagem e praia, além das subidas. Antes de reservar, vale perguntar se existe transporte de bagagens ou serviço autorizado. A ausência de carros particulares no centro não elimina necessidades de acessibilidade e apoio.

Morro de São Paulo une o peso histórico do portal de pedra do século XVII à modernidade de um dos destinos mais badalados do litoral baiano – Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

A fortaleza guarda a história colonial da ilha

A Secretaria de Turismo da Bahia apresenta a Fortaleza do Morro de São Paulo como parte importante da história colonial. O conjunto ajudava a proteger a passagem de embarcações e foi transformado em atração cultural depois de obras de recuperação.

Os registros históricos situam as obras do Forte Velho no século XVII, com ampliações nos períodos seguintes. A fortificação não foi construída toda de uma vez. Muralhas e ruínas mostram como o sistema de defesa do canal mudou ao longo dos anos.

Quem deseja conhecer as praias paradisíacas da Bahia, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Melhores Destinos, que conta com mais de 18 mil visualizações, onde Monique e Sandro mostram as belezas de Morro de São Paulo, em Cairu, com dicas das melhores praias, piscinas naturais, passeios e hospedagens para aproveitar esse destino baiano:

O que observar além das praias?

A caminhada pelo centro permite conhecer construções antigas e mirantes. A fortaleza oferece outra perspectiva da costa e da entrada do canal. Para aproveitar bem, vale acompanhar as condições de visitação e respeitar as áreas que possam estar isoladas para conservação.

A paisagem também pede cuidado com marés e correntes. A Quarta Praia tem piscinas em períodos de água baixa, mas nenhum ponto deve ser tratado como seguro em qualquer horário. O visitante ganha mais quando combina passeios naturais e patrimônio histórico.

Planejamento e respeito valorizam o patrimônio

O registro do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Iphan, confirma o tombamento federal do forte em 1938. O reconhecimento reforça a necessidade de proteger as estruturas antigas e evitar intervenções ou retirada de objetos.

Morro de São Paulo reúne cinco praias conhecidas pela numeração, um centro de circulação principalmente a pé e uma fortaleza ligada à defesa do litoral. Planejar deslocamentos e respeitar o patrimônio ajuda a perceber como turismo e história dividem o mesmo espaço.