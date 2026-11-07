Em Porto de Galinhas, no litoral de Pernambuco, jangadas coloridas levam visitantes às piscinas que aparecem entre recifes na maré baixa. O destino recebeu dez títulos seguidos em premiação de revista de turismo. Para ver os peixes nas águas rasas, porém, é preciso escolher o horário e respeitar os corais.

Por que Porto de Galinhas ficou tão conhecida?

O reconhecimento é antigo: o Tribunal de Contas de Pernambuco registra que a praia recebeu o título de melhor opção do Brasil por dez edições consecutivas da revista Viagem & Turismo. Isso descreve uma premiação, não uma classificação permanente de todas as praias.

A fama cresceu com as jangadas tradicionais, os recifes próximos da areia e o comércio da vila. Quem chega encontra restaurantes, hospedagens e passeios, mas o principal espetáculo natural aparece em horários específicos da maré. A experiência muda de um dia para outro.

Porto de Galinhas parece um quadro vivo com suas águas cristalinas – Créditos: depositphotos.com / Cristian_Lourenco

Os recifes criam piscinas que mudam com a maré

Em Porto de Galinhas, parte dos recifes fica mais visível quando o nível do mar baixa. A água permanece entre as formações e cria piscinas naturais rasas, onde é possível observar peixes. Com a subida da maré, esses espaços podem ficar cobertos novamente.

Esse movimento explica por que fotografias feitas no mesmo lugar parecem tão diferentes. A água transparente depende também de chuva, vento e condições do mar. A presença de corais exige cuidado: pisar sobre organismos vivos pode causar danos difíceis de reparar.

Como planejar a visita às piscinas naturais?

A Prefeitura de Ipojuca recomenda consultar a tábua das marés antes do passeio. Não basta escolher um dia ensolarado, porque as piscinas dependem do nível da água. A orientação local e as condições do mar ajudam a decidir quando sair.

Alguns cuidados ajudam a organizar a visita sem prejudicar os recifes:

Maré: consultar a previsão do dia antes de marcar o passeio e verificar alterações no horário.

consultar a previsão do dia antes de marcar o passeio e verificar alterações no horário. Condutor: pedir informações sobre acesso autorizado, percurso, duração e preço.

pedir informações sobre acesso autorizado, percurso, duração e preço. Corais: não pisar nas formações, não retirar seres vivos e evitar alimentar peixes.

não pisar nas formações, não retirar seres vivos e evitar alimentar peixes. Segurança: observar vento e correnteza e seguir recomendações dos responsáveis pelo passeio.

Uma visita tranquila pede respeito às áreas permitidas e às recomendações dos condutores. O passeio de jangada pode facilitar o acesso a alguns trechos, mas não dispensa atenção ao ambiente. Observar sem tocar já permite aproveitar boa parte da beleza dos recifes.

Porto de Galinhas destaca-se como o destino pernambucano que ostenta o título de melhor praia do Brasil por dez vezes consecutivas – Créditos: depositphotos.com / Cristian_Lourenco

Outras praias completam o roteiro de Ipojuca

Porto de Galinhas não é a única paisagem do município. Muro Alto tem trechos protegidos por recifes, enquanto Maracaípe é conhecida pelas ondas e pelo encontro entre rio e mar. As condições de banho variam, e algumas áreas pedem mais cuidado com a correnteza.

A Praia do Cupe oferece uma faixa de areia extensa e partes de mar mais agitado. Em vez de escolher apenas pela fotografia, vale considerar o perfil do passeio, a presença de crianças e as informações locais sobre segurança.

Quem deseja conhecer as praias paradisíacas de Pernambuco, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Casal Alencar, que conta com mais de 258 mil visualizações, onde Bruna e Adriano mostram um roteiro completo por Porto de Galinhas, em Ipojuca, com dicas de piscinas naturais, praias, passeios e preços para aproveitar esse destino do litoral pernambucano:

Qual é a melhor forma de aproveitar a vila?

Na área central, o visitante encontra lojas, restaurantes e artesanato, além das conhecidas esculturas de galinhas. A caminhada permite ver como o antigo povoado pesqueiro se tornou um destino turístico movimentado, com horários de maior fluxo perto das saídas para as piscinas.

Antes de contratar serviços, convém verificar preço, duração e ponto de partida. A escolha de prestadores identificados ajuda a evitar confusão. Também vale reservar algum tempo para conhecer o centro sem pressa, especialmente quando a maré não favorece as piscinas.

A preservação faz diferença para os recifes

A beleza depende de um ambiente marinho sensível. Deixar lixo na areia, retirar animais ou pisar nos recifes pode prejudicar exatamente aquilo que atrai visitantes. Boas práticas de visitação incluem levar resíduos de volta e seguir orientações nos pontos de acesso.

O reconhecimento em revistas ajuda a explicar a fama de Porto de Galinhas, mas a visita é marcada sobretudo pela mudança das marés e pela vida observada entre os recifes. Com atenção aos horários e ao ambiente, as jangadas coloridas ganham um cenário ainda mais significativo.