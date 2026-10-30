Olinda, em Pernambuco, reúne ladeiras, sobrados coloridos, igrejas coloniais e jardins com vista para o litoral. Seu centro histórico entrou na lista de Patrimônio Mundial da UNESCO em 1982. As construções acompanham as colinas e ajudam a contar a história de uma cidade ligada ao açúcar e à ocupação portuguesa.

Olinda cresceu sobre colinas perto do mar

Fundada em 1535, Olinda se tornou um centro importante da economia açucareira durante a colonização. As ruas acompanharam as encostas, enquanto igrejas e conventos ganharam posições de destaque na paisagem. O conjunto não nasceu com o formato de uma cidade planejada em terreno plano.

Essa forma de ocupação explica os caminhos inclinados e as vistas amplas. Ao lado dos templos, sobrados e pequenas casas formaram uma malha urbana que ainda reúne moradores, comércio e manifestações culturais. As cores das fachadas participam dessa paisagem, embora tenham mudado com o tempo.

As igrejas históricas ajudam a contar como a cidade se desenvolveu ao longo dos séculos – Créditos: depositphotos.com / contato@caciomurilo.com.br

Por que as igrejas são tão visíveis nas ladeiras?

As igrejas e os conventos ocupam pontos importantes do centro antigo. A UNESCO destaca a relação entre construções religiosas, jardins e casas, formando um conjunto que se integra às colinas e à vegetação.

Parte das construções atuais resulta da reconstrução após a ocupação holandesa no século XVII. Por isso, o centro preserva edifícios de épocas diferentes, e muitos trechos urbanos ganharam sua forma atual no século XVIII. Nem toda fachada colorida remonta ao momento de fundação.

Sobrados, jardins e conventos formam um conjunto

O centro histórico reúne casas com quintais arborizados, construções religiosas, pequenos largos e ruas estreitas. Não é apenas a aparência dos edifícios que importa: a relação entre altura das colinas, caminhos, pátios e vegetação ajuda a definir o valor do lugar.

Alguns elementos mostram como arquitetura e paisagem se completam:

Ladeiras: caminhos de subida e descida que acompanham a forma natural do terreno.

caminhos de subida e descida que acompanham a forma natural do terreno. Sobrados: imóveis com mais de um pavimento, comuns em trechos antigos da cidade.

imóveis com mais de um pavimento, comuns em trechos antigos da cidade. Igrejas: marcos religiosos que aparecem de diferentes pontos das colinas.

marcos religiosos que aparecem de diferentes pontos das colinas. Jardins: áreas verdes dos quintais e conventos que ajudam a compor a paisagem.

áreas verdes dos quintais e conventos que ajudam a compor a paisagem. Largos: espaços de encontro que conectam ruas, casas e edifícios históricos.

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o sítio reúne construções coloniais e elementos de períodos posteriores. A preservação depende do cuidado com esses imóveis e com a vegetação que também caracteriza a área protegida.

A arquitetura colorida e o traçado das ruas mantêm características importantes da ocupação colonial – Créditos: depositphotos.com / mbastos

Como os jardins participam da paisagem histórica?

Os jardins de Olinda aparecem entre sobrados, muros e conventos, muitas vezes vistos das ladeiras. Eles são parte da composição reconhecida internacionalmente, pois o centro histórico não se resume a paredes. A vegetação cria continuidade entre quintais e áreas mais abertas das colinas.

Esse conjunto de arquitetura e natureza exige cuidados além das fachadas. Mudanças na vegetação, nas áreas livres e na altura das construções podem alterar as vistas tradicionais. A proteção busca conservar relações entre partes do lugar, sem impedir que ele permaneça habitado.

Quem deseja conhecer as belezas históricas de Pernambuco, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Tesouros do Brasil, que conta com mais de 93 mil visualizações, onde João Vitor apresenta um roteiro completo por Olinda, passando pela Catedral da Sé, pelo Mosteiro de São Bento e pelas famosas ladeiras, com dicas de onde comer, se hospedar e conhecer as principais atrações da cidade:

A proteção internacional começou em 1982

O tombamento federal de 1968 veio antes do reconhecimento da UNESCO, em 1982. São formas distintas de proteção. Uma envolve regras brasileiras para o conjunto histórico; a outra reconhece seu valor cultural para a humanidade e acompanha sua conservação.

Preservar Olinda exige atenção à paisagem urbana e à vida dos moradores. Manutenção de imóveis, circulação nas ruas e mudanças de uso precisam respeitar as características protegidas. O turismo é parte da cidade, mas não substitui o cotidiano de quem vive ali.

O que observar ao caminhar pelo centro antigo?

A visita pode seguir pelas ladeiras e igrejas históricas, com paradas para observar os sobrados, os jardins e a vista do litoral. O terreno inclinado pede calçado adequado e planejamento de deslocamento. Horários de templos e espaços culturais devem ser consultados antes do passeio.

O centro histórico de Olinda reúne arquitetura, vegetação e ruas em um mesmo conjunto. Sua importância está nessa continuidade, que atravessou diferentes séculos e permanece visível nas construções e nas formas de convivência.