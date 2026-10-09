EM FOCO Resumo da matéria 01 Paisagem de serra A sede fica a 842 metros de altitude no Planalto da Borborema, entre colinas que fazem parte da paisagem urbana. 02 Flores que marcam horas Construído em 1979, o Relógio de Flores usa plantas no desenho dos números e se tornou um símbolo da cidade. 03 Cultura em vários espaços O Festival de Inverno teve sua 34ª edição em 2026, com programação anunciada em mais de 20 polos culturais.

Garanhuns, cidade do Agreste pernambucano, marca as horas num relógio cercado por flores. Jardins e parques formam um passeio urbano com clima de serra em pleno Nordeste. O mirante do Magano completa a paisagem, enquanto o Festival de Inverno espalha apresentações de música e outras artes pela cidade.

Por que Garanhuns lembra uma cidade de serra?

A cidade fica no alto, no Planalto da Borborema, uma área elevada do Nordeste. A sede de Garanhuns está a 842 metros de altitude, conforme a prefeitura. As ladeiras e as colinas fazem parte da paisagem que recebe quem chega ao Agreste Meridional de Pernambuco.

Nesse cenário, o clima ameno combina com passeios entre praças e jardins. A apresentação oficial do município informa média anual de 21°C. Esse número reúne temperaturas de diferentes meses; quem passa o dia fora pode encontrar condições distintas das que aparecem à noite, sem frio constante durante toda a visita.

O clima serrano de Garanhuns e a extensão das áreas verdes ajudam a tornar a visita ainda melhor – Créditos: Wikimedia Commons

Como um relógio transforma flores em cartão-postal?

As flores também marcam as horas na Praça Tavares Correia. O Relógio de Flores, construído em 1979, tem números feitos com plantas e flores. Seus 4 metros de diâmetro ajudam a destacar o desenho no jardim, enquanto o mecanismo funciona com cristal de quartzo, segundo a prefeitura.

O relógio dá uma forma concreta ao apelido Cidade das Flores. Em vez de ficar apenas na vista de um mirante, o passeio passa por um jardim dentro da área urbana. É uma parada para observar de perto a composição das plantas e fotografar um dos símbolos locais.

Quais paradas mostram a cidade além do relógio?

Parques e mirante completam o passeio iniciado entre as flores. O Cristo do Magano fica numa das colinas, a 1.030 metros de altitude, e oferece vista da cidade. Já o Parque Euclides Dourado reúne árvores, áreas de lazer e espaços para caminhar dentro do ambiente urbano.

A mudança de cenário continua no Parque Ruber van der Linden, conhecido como Pau Pombo, no centro. Quem busca uma visita ligada à fé encontra o Santuário Mãe Rainha. Esses lugares permitem escolher entre vista aberta, sombra e uma parada religiosa, conforme o tipo de viagem desejado.

A seguir listamos 4 paradas que mostram diferentes lados do destino:

Relógio de Flores: fica na Praça Tavares Correia e aproxima o passeio de um jardim que também funciona como relógio.

fica na Praça Tavares Correia e aproxima o passeio de um jardim que também funciona como relógio. Cristo do Magano: o mirante numa das colinas permite observar a cidade a partir de um ponto elevado da paisagem.

o mirante numa das colinas permite observar a cidade a partir de um ponto elevado da paisagem. Parque Euclides Dourado: reúne eucaliptos e áreas de lazer, oferecendo uma parada urbana ligada à caminhada e ao tempo ao ar livre.

reúne eucaliptos e áreas de lazer, oferecendo uma parada urbana ligada à caminhada e ao tempo ao ar livre. Parque Ruber van der Linden: o Pau Pombo coloca uma área verde no centro, como outra opção entre os passeios pela cidade.

Quem quer descobrir os encantos da Suíça Pernambucana, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Partiu de Férias, que conta com mais de 125 mil visualizações, onde o apresentador mostra os principais pontos turísticos, opções de hospedagem e dicas para aproveitar o clima de montanha de Garanhuns, em Pernambuco:

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O que o Festival de Inverno acrescenta à viagem?

A cultura ocupa vários espaços além dos jardins. O Festival de Inverno de Garanhuns teve sua 34ª edição em 2026, ano em que completou 36 anos, conforme a prefeitura. A programação anunciada reuniu música, teatro, cinema, fotografia, dança, circo e outras manifestações artísticas.

Naquela edição, foram anunciados mais de 20 polos culturais, com espaços como a Praça Mestre Dominguinhos e os parques urbanos. Para uma próxima viagem, o calendário oficial ajuda a escolher as datas. Fora do festival, o relógio, o mirante e os jardins continuam oferecendo outro ritmo de visita.

A seguir listamos 3 opções de passeio para comparar o tipo de experiência antes de montar o roteiro:

DADOS EM FOCO Diferentes formas de visitar Diferentes formas de visitar Opção Experiência Ponto de atenção Praças e jardins Flores e passeio urbano Escolher as paradas do dia Cristo do Magano Vista aberta da cidade Visibilidade depende do tempo Festival de Inverno Programação cultural Consultar as datas da próxima edição

Como organizar a chegada e aproveitar cada parada?

Recife é uma referência de acesso para quem chega ao estado. A prefeitura situa a cidade a cerca de 230 quilômetros da capital e apresenta ligações por rodovias federais e estaduais. Esse dado serve para planejar o deslocamento, sem tratar o tempo de viagem como fixo para qualquer saída.

Depois da chegada, escolher poucas paradas permite dar atenção a cada lugar. O relógio mostra o jardim, o Magano abre a vista e o festival acrescenta a programação cultural. Entre esses caminhos, Garanhuns oferece uma experiência do Agreste em que flores, altitude e vida urbana aparecem juntas.