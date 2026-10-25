Visconde de Mauá reúne três vilas na Serra da Mantiqueira, entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em Maringá, uma ponte sobre o Rio Preto permite cruzar a fronteira interestadual. A região reúne cachoeiras, trilhas, restaurantes, mas passeios pedem atenção à chuva, às estradas sinuosas e à força da correnteza.

Por que Visconde de Mauá fica entre dois estados?

A região conhecida como Visconde de Mauá inclui áreas de Resende e Itatiaia, no Rio de Janeiro, e de Bocaina de Minas, em Minas Gerais. São municípios diferentes ligados pela paisagem e pelo movimento de moradores e turistas. Por isso, o nome regional não identifica um município independente.

Em Maringá, o Rio Preto marca a divisa entre os estados. Uma passagem conhecida é a Ponte Tia Sofia, usada para alcançar a outra margem a pé. Trocar de estado ali não significa atravessar uma fronteira internacional: continuam valendo as regras de circulação do território brasileiro.

Uma travessia simples guarda uma curiosidade geográfica que surpreende quem visita a região – Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

As três vilas oferecem passeios diferentes

A Vila de Mauá oferece uma chegada mais tranquila para conhecer o comércio local e caminhos de serra. Maringá concentra restaurantes, hospedagens e a passagem sobre o rio. Maromba fica mais próxima de atrações naturais procuradas por quem gosta de poços, quedas d’água e caminhadas.

A Prefeitura de Resende confirma a existência das três vilas principais e apresenta trilhas em diferentes vales. O percurso da Pedra Selada, por exemplo, envolve subida em terreno montanhoso. Isso ajuda a entender por que escolher um trajeto exige cuidado com o terreno, não apenas com a distância.

O que fazer em uma visita curta à região?

Uma boa visita pode combinar caminhada pelo centrinho, uma pausa para conhecer a comida da serra e uma atração natural escolhida com cuidado. Não é necessário tentar visitar todas as cachoeiras no mesmo dia. O deslocamento entre vilas e trilhas pode consumir mais tempo que o previsto.

Três escolhas ajudam a organizar o passeio sem pressa:

Mauá: observar as construções, conversar com comerciantes e escolher uma caminhada compatível com o preparo físico.

observar as construções, conversar com comerciantes e escolher uma caminhada compatível com o preparo físico. Maringá: visitar as duas margens do Rio Preto, conferir a ponte e aproveitar o setor de restaurantes.

visitar as duas margens do Rio Preto, conferir a ponte e aproveitar o setor de restaurantes. Maromba: buscar informações locais sobre a Cachoeira do Escorrega e o acesso aos poços da região.

O caminho entre os pontos deve ser decidido conforme tempo disponível e condições da estrada. Quem viaja com crianças ou pessoas com mobilidade reduzida precisa confirmar acessibilidade antes de sair. Trilhas e cachoeiras podem ter obstáculos que não aparecem em fotos ou descrições rápidas.

Quem deseja conhecer as belezas do interior do Rio de Janeiro, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Casal Alencar, que conta com mais de 759 mil visualizações, onde os apresentadores mostram um roteiro completo de três dias por Visconde de Mauá, incluindo passeios por Maringá e Maromba, com dicas de atrações, hospedagens e lugares para conhecer na região:

Cachoeiras exigem cuidado mesmo em dias bonitos

Água transparente e paisagem tranquila não eliminam o risco de correnteza, pedras escorregadias e mudanças rápidas no tempo. Chuva em áreas mais altas pode aumentar o volume dos rios. Entrar em um poço sem conhecer a profundidade ou o caminho de saída cria riscos que podem ser evitados.

A visita a cachoeiras de águas claras exige atenção aos pontos de correnteza e às rotas de saída. Em Mauá, convém consultar orientações locais, respeitar sinalizações e desistir do banho quando o volume da água ou o clima não forem favoráveis. Paisagem bonita não é garantia de segurança.

O parque do Itatiaia fica próximo, mas não ocupa todas as vilas

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade informa que a região turística está no entorno do Parque Nacional do Itatiaia, e não inteiramente dentro de seus limites. A instituição destaca a proximidade com áreas preservadas e a ligação ambiental da região com a Mata Atlântica.

Essa diferença importa ao planejar a viagem. Entradas do parque, trilhas públicas e acessos a propriedades particulares não têm necessariamente as mesmas regras. Horários, eventuais ingressos e trajetos precisam ser consultados nos canais responsáveis. O nome do destino, sozinho, não garante acesso livre a toda área de montanha.

Como aproveitar Visconde de Mauá sem depender da sorte?

Na Serra da Mantiqueira, o clima pode mudar ao longo do dia e tornar um passeio de rio menos adequado. Levar agasalho, água e calçados firmes é uma medida simples. Antes de dirigir por estradas menores, convém conferir estado da via, trajeto e previsão de chuva.

O melhor roteiro não precisa reunir todas as atrações. Conhecer Mauá, Maringá e Maromba com tempo suficiente permite observar as diferenças entre as vilas e respeitar seus ritmos. O Rio Preto ajuda a entender a geografia, enquanto a atenção às condições reais torna a visita mais segura e agradável.