Cavalcante, no norte de Goiás, reúne águas azul-turquesa, serras do Cerrado e quase 70% do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Com menos de 10 mil moradores, o município cresceu ligado ao ouro e hoje tem na Cachoeira Santa Bárbara um dos cenários naturais mais conhecidos do Centro-Oeste brasileiro.
Por que Cavalcante nasceu ligado ao ouro?
A formação de Cavalcante começou no século XVIII, quando a região passou a receber garimpeiros em busca de novas jazidas. O nome do município ficou ligado a Julião Cavalcante, citado pela prefeitura como participante da incursão registrada em 1736.
O ciclo mineral deixou marcas na formação urbana e econômica. A página de Cavalcante em Goiás reúne referências sobre essa origem, enquanto documentos municipais relacionam o crescimento inicial à exploração do ouro e às mudanças posteriores na economia.
O que faz a Santa Bárbara se destacar em Cavalcante?
A Cachoeira Santa Bárbara chama atenção pela água cristalina de tom azul-turquesa e pela queda de 28 metros. A combinação entre poço, vegetação do Cerrado e paredões claros criou uma imagem que se tornou uma das marcas turísticas mais reconhecidas do município.
O acesso exige organização porque a visita segue regras locais e inclui trilha. O acompanhamento de guia é obrigatório, e a procura costuma crescer na estação seca, quando as estradas e caminhadas ficam menos sujeitas às chuvas fortes do verão.
Como o parque aumenta o peso turístico do município?
Cavalcante abriga quase 70% da área do parque, segundo o turismo oficial de Goiás. Isso ajuda a explicar a presença de serras, rios, cânions e cachoeiras em uma área municipal muito extensa, com paisagens naturais ocupando grande parte do território.
O contraste aparece também na população. O IBGE estima 9.739 moradores em 2026 espalhados por quase 6.949 km², combinação que ajuda a manter uma densidade baixa e longos deslocamentos entre alguns atrativos.
A seguir listamos quatro marcas de Cavalcante que ajudam a explicar por que o município ganhou força no turismo de natureza:
- Santa Bárbara: cachoeira de água azul-turquesa e 28 metros de queda.
- Parque nacional: quase 70% da área protegida fica dentro do município.
- Território amplo: as atrações ficam espalhadas por uma área maior que muitas cidades brasileiras.
- Passado mineral: a origem urbana continua ligada ao ciclo do ouro do século XVIII.
Quem quer planejar uma viagem inesquecível, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Rolê Família, que conta com mais de 168 mil visualizações, onde Rolê Família mostra um guia completo com os 25 melhores atrativos e preços na Chapada dos Veadeiros:
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Como Cavalcante passou do garimpo ao turismo de natureza?
Depois do enfraquecimento do ouro, a economia local buscou outras atividades. Hoje, turismo de natureza, serviços e produção rural convivem em um município cujo passado mineral permanece visível na memória e no traçado histórico da sede.
A mudança de atividade alterou o valor atribuído à paisagem. Cachoeiras, serras e áreas protegidas passaram a representar patrimônio natural e fonte de renda ligada à visitação, substituindo parte da antiga lógica de extração por uma economia que depende da conservação do cenário.
A seguir listamos três fases de Cavalcante que resumem a passagem do ciclo mineral para a economia atual:
|Período
|Marca principal
|Efeito local
|Século XVIII
|Busca por ouro
|Formação do povoado
|Depois do ciclo mineral
|Diversificação econômica
|Produção rural e novos serviços
|Fase atual
|Natureza protegida
|Turismo ligado a cachoeiras e serras
O que esperar de Cavalcante hoje?
Quem chega a Cavalcante encontra uma sede pequena e distâncias grandes até parte dos atrativos. A viagem pede planejamento de estrada, horário e acesso, principalmente para cachoeiras com entrada controlada ou acompanhamento obrigatório.
O encanto está justamente no contraste entre cidade pequena e território enorme. Cavalcante reúne memória do ouro, paisagens do Cerrado e águas azul-turquesa em uma área onde a natureza deixou de ser apenas cenário e passou a sustentar boa parte da identidade atual.
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