EM FOCO Resumo da matéria 01 Fontes de até 57°C A região de Caldas Novas e Rio Quente tem águas termais com temperaturas que variam conforme a nascente, chegando a 57°C em pontos específicos. 02 Calor vindo das rochas A água das chuvas entra em fendas no solo, é aquecida em profundidade e retorna à superfície, formando as conhecidas fontes termais. 03 Muito além das piscinas O destino combina hotéis, clubes aquáticos e a Serra de Caldas, onde há áreas protegidas, trilhas e cachoeiras.

Em Caldas Novas, no sul de Goiás, nascentes atingem 57°C na região de águas termais. Situada a aproximadamente 170 quilômetros de Goiânia, a cidade reúne hotéis, parques aquáticos e fontes aquecidas naturalmente pelo subsolo da Serra de Caldas, destino que combina turismo, paisagem do Cerrado e proteção das nascentes.

Onde fica Caldas Novas e por que a água é tão quente?

Caldas Novas fica a aproximadamente 170 km de Goiânia, no estado de Goiás. A região é conhecida pelas fontes naturais de água quente que abastecem empreendimentos turísticos. Em algumas nascentes, a temperatura é muito superior à de uma piscina comum.

O município de Caldas Novas integra a Região das Águas Quentes, ao lado de Rio Quente. A fama cresceu com parques aquáticos e hotéis, mas as temperaturas não são iguais em todas as fontes ou piscinas oferecidas aos visitantes.

Caldas Novas é o paraíso goiano com águas termais // Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

O que aquece as águas termais de Caldas Novas?

O calor não depende de um vulcão ativo. A água da chuva penetra em fendas das rochas, desce a regiões mais quentes e retorna à superfície por diferenças de pressão. Esse processo natural está ligado à geologia da Serra de Caldas.

O órgão ambiental estadual explica que a serra tem papel decisivo na recarga das fontes. Proteger o terreno e suas nascentes ajuda a preservar o caminho percorrido pela água antes que ela reapareça aquecida nas áreas turísticas.

O que conhecer em Caldas Novas além das piscinas?

O maior atrativo são as águas termais, usadas em clubes, hotéis e parques aquáticos. Porém, o município também oferece passeios por áreas naturais. A Lagoa de Pirapitinga é uma referência histórica das nascentes quentes da região.

O Parque Estadual da Serra de Caldas Novas protege vegetação, nascentes e trilhas. O visitante pode buscar caminhadas e pontos com cachoeiras, considerando condições de acesso e orientações ambientais. A variedade de passeios ajuda a explicar por que o turismo local não se limita aos banhos.

A seguir listamos quatro atrações e características do destino que ajudam a entender melhor essa parte da cidade:

Parques aquáticos: concentram piscinas termais e atividades de lazer para visitantes.

concentram piscinas termais e atividades de lazer para visitantes. Lagoa de Pirapitinga: reúne nascentes históricas e pontos onde a água aflora muito quente.

reúne nascentes históricas e pontos onde a água aflora muito quente. Serra de Caldas: protege áreas naturais importantes para a circulação da água subterrânea.

protege áreas naturais importantes para a circulação da água subterrânea. Trilhas e cachoeiras: oferecem contato com a paisagem do Cerrado além dos banhos.

Quem deseja curtir as férias, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal To De Férias, que conta com mais de 108 mil visualizações, onde mostra locais incríveis em Caldas Novas:

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Qual a temperatura das nascentes e o tamanho do turismo termal?

O Instituto Mauro Borges registra águas entre 30°C e 57°C na região de Caldas Novas e Rio Quente. A temperatura de 57°C refere-se a nascentes específicas, como o conhecido Poço do Ovo, e não à água disponível em todas as piscinas.

O reconhecimento como grande destino hidrotermal está ligado à concentração de fontes, hotéis e espaços de lazer. A região recebe turistas interessados em piscinas aquecidas, mas também em trilhas, paisagens do Cerrado e passeios no entorno do lago.

A seguir listamos quatro dados sobre Caldas Novas que organizam as informações principais:

DADOS EM FOCO Caldas Novas e suas águas quentes Dados sobre localização, temperatura e atrativos de Caldas Novas Aspecto Informação O que significa Distância da capital Cerca de 170 km Trajeto até Goiânia Águas da região 30°C a 57°C Varia conforme a nascente Principal fenômeno Água termal Aquecida em profundidade Ambiente protegido Serra de Caldas Nascentes, trilhas e Cerrado

Por que Caldas Novas continua atraindo visitantes?

A proximidade com Goiânia e a oferta de parques aquáticos facilitam viagens curtas ou estadias prolongadas. Há opções de passeios em família e atividades de natureza, embora horários e acesso aos locais possam mudar conforme a época do ano.

Com fontes que podem atingir 57°C e uma rede turística formada ao redor da Serra de Caldas, a cidade transformou um fenômeno geológico em sua principal identidade. Entender a origem da água também mostra por que a proteção das nascentes é importante.