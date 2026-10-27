Araxá reúne nióbio, história e águas termais em Minas Gerais. A cidade abriga uma mina, o Grande Hotel de 1944 e as fontes do Barreiro. O percentual de quase 95% das reservas mundiais se refere ao Brasil, não apenas ao município. Seu patrimônio arquitetônico também atrai viajantes interessados em cultura.

Araxá reúne indústria e turismo em Minas Gerais

Localizada no Alto Paranaíba, Araxá tem uma identidade ligada à mineração e às fontes de água mineral. Sua economia combina produção industrial, comércio, hotéis e atividades culturais. No Barreiro, construções antigas ajudam a contar a trajetória do turismo local.

A região ganhou projeção com a exploração do nióbio, usado em ligas metálicas resistentes. O mineral participa da fabricação de aços especiais destinados a equipamentos, transporte e infraestrutura. Mas a presença de uma grande jazida não significa que todas as reservas do planeta estejam concentradas nessa cidade.

O destino combina tradição turística e uma atividade econômica conhecida internacionalmente – Créditos: Wikipedia

O município guarda 95% do nióbio mundial?

Não. O percentual se refere ao Brasil e varia conforme o levantamento e o conceito utilizado. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação divulgou, em 2025, uma estimativa de 94% das reservas mundiais em território brasileiro.

A operação mineral de Araxá tem peso internacional na produção de nióbio, mas a distribuição das reservas brasileiras inclui outras regiões. Também é importante separar reserva, quantidade estimada no subsolo, de produção, volume efetivamente extraído e beneficiado em determinado período.

Por que o Grande Hotel se tornou símbolo da cidade?

O Grande Hotel Termas de Araxá começou a ser construído em 1938 e foi inaugurado em 1944. A construção chama atenção por suas dimensões, salões decorados e jardins. O edifício guarda referências históricas e recebe visitantes interessados em arquitetura, lazer e descanso.

Segundo a Fundação Calmon Barreto, o complexo é uma das atrações do Barreiro. O paisagismo tem relação com Roberto Burle Marx. A aparência de castelo é uma comparação popular, mas o local foi planejado como hotel, e não como fortaleza.

O hotel histórico preserva características que fazem parte da identidade turística da região – Créditos: Wikipedia

As águas termais ajudam a explicar a fama do Barreiro

O turismo nas águas termais e nas fontes minerais faz parte da imagem de Araxá há muitas décadas. O visitante encontra espaços de banho e áreas de contemplação. A temperatura, a composição e a disponibilidade dos serviços devem ser conferidas com os responsáveis antes da viagem.

Entre os pontos que ajudam a organizar a visita estão:

Grande Hotel: arquitetura histórica e áreas de lazer.

arquitetura histórica e áreas de lazer. Termas: espaços destinados aos banhos e ao descanso.

espaços destinados aos banhos e ao descanso. Fontes: estruturas ligadas à tradição das águas minerais.

estruturas ligadas à tradição das águas minerais. Jardins: caminhos para observar a paisagem do Barreiro.

As fontes e as termas precisam de informações corretas. Em Araxá, a água não deve ser descrita automaticamente como vulcânica, pois essa origem exige comprovação geológica específica. Também não há motivo para tratar um banho de lazer como garantia de cura.

Quem deseja conhecer os encantos do interior de Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Família Pet na Estrada, que conta com mais de 15 mil visualizações, onde os apresentadores mostram os principais pontos turísticos e curiosidades de Araxá, uma das cidades mais conhecidas do Alto Paranaíba:

O centro histórico oferece outras paradas

Fora do Barreiro, museus, igrejas e mirantes ampliam as possibilidades de visita. O roteiro oficial de turismo lançado pela prefeitura em 2026 reúne sugestões para conhecer atrações em um dia ou durante o fim de semana. A programação permite alternar deslocamentos curtos e pausas para descanso.

O visitante encontra ainda comidas típicas e produtos artesanais, importantes para a economia local. Reservar tempo para pequenos negócios e espaços culturais ajuda a perceber que a cidade não vive somente do complexo termal. Cada passeio depende de acesso, horário e interesse pessoal.

Como aproveitar os atrativos sem confundir as informações?

Uma viagem pode reunir arquitetura, passeios ao ar livre e gastronomia mineira. Vale consultar a programação do hotel, os acessos permitidos e os horários dos espaços culturais. As opções mudam conforme a época, e algumas atividades podem exigir reserva ou pagamento.

O destaque de Araxá está na combinação de patrimônio histórico, águas minerais e mineração. A fama do nióbio merece números corretos, enquanto os banhos pedem informação clara sobre uso e restrições. Assim, a cidade pode ser conhecida por seus atrativos reais, sem depender de exageros.