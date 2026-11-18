Em Visconde de Mauá, o Rio Preto separa Rio de Janeiro e Minas Gerais, e uma ponte permite cruzar a divisa facilmente. Na Serra da Mantiqueira, a região reúne vilas, cachoeiras e restaurantes. O destino não pertence a um único município, detalhe importante para escolher hospedagem e planejar os deslocamentos.

Onde fica Visconde de Mauá, afinal?

A região está na Serra da Mantiqueira, entre os municípios fluminenses de Resende e Itatiaia e o município mineiro de Bocaina de Minas. O nome Visconde de Mauá costuma identificar o conjunto turístico das vilas de Mauá, Maringá e Maromba.

Há também um distrito chamado Visconde de Mauá, ligado a Resende. Por isso, a referência pode indicar tanto uma divisão administrativa quanto uma área turística mais ampla. A região de Visconde de Mauá é conhecida por suas paisagens de montanha e cursos de água.

As três vilas oferecem um cenário de montanha com cachoeiras, trilhas e hospedagens cheias de charme – Foto: Eduardo Miyake / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

O Rio Preto marca a divisa entre dois estados

O Rio Preto funciona como referência natural da fronteira entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Na vila de Maringá, uma ponte permite atravessar de um lado para o outro, passando por áreas administradas por municípios diferentes sem deixar o mesmo ambiente de montanha.

Essa divisão ajuda a explicar por que endereços, serviços e acessos podem mencionar estados distintos. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade descreve a região como formada por três vilarejos e destaca sua proximidade com as áreas protegidas da Mantiqueira.

Que passeios ficam entre Maringá e Maromba?

O passeio pode começar pelas ruas de Maringá, onde se concentram opções de alimentação e hospedagem. Depois, o visitante pode seguir até Maromba para conhecer pontos ligados ao rio e às quedas de água. A distância entre atrativos exige atenção às estradas de serra.

Três experiências ajudam a organizar a visita pela região:

Vila de Maringá: caminhada, cafés e travessia da divisa estadual.

caminhada, cafés e travessia da divisa estadual. Vila de Maromba: acesso a caminhos próximos de cachoeiras.

acesso a caminhos próximos de cachoeiras. Cachoeira do Escorrega: queda de água conhecida pelo conjunto de rochas lisas.

queda de água conhecida pelo conjunto de rochas lisas. Vila de Mauá: pousadas e paisagens próximas ao Rio Preto.

As condições dos caminhos e do banho variam com o tempo e a chuva. Em cachoeiras, pedras escorregadias e aumentos repentinos no nível da água pedem cautela. Quando houver aviso de risco ou chuva forte, o mais seguro é deixar a entrada no rio para outro momento.

Quem deseja descobrir os encantos da Serra da Mantiqueira, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Casal Alencar, que conta com mais de 759 mil visualizações, onde os apresentadores mostram um roteiro completo de três dias por Visconde de Mauá, incluindo as vilas de Maringá e Maromba, com dicas de cachoeiras, hospedagens e restaurantes da região:

As montanhas também guardam áreas de proteção ambiental

Grande parte do atrativo está na mata, nos cursos de água e nas vistas das serras. O Parque Estadual da Pedra Selada protege ambientes naturais na região e reforça a importância de trilhas usadas com respeito às regras locais.

Também existe uma relação próxima com o Parque Nacional do Itatiaia, embora a região turística de Mauá não esteja inteiramente dentro de seus limites. Assim, convém verificar as entradas oficiais para cada passeio e não supor que todas as atrações compartilhem a mesma portaria.

A combinação de águas e pousadas com lareira faz do lugar um refúgio buscado em todas as estações – Foto: Simone Medeiros / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

O clima serrano influencia a rotina das vilas

O ar de montanha ajuda a explicar a presença de lareiras, cafés e hospedagens acolhedoras no cotidiano turístico. Em dias frios, restaurantes e pousadas ganham destaque; quando o tempo está firme, a atenção se volta às caminhadas, aos mirantes e às águas da região.

As vilas têm estilos e ritmos distintos, mas oferecem uma combinação parecida de natureza e descanso. Quem viaja com crianças ou prefere trajetos curtos pode optar por passeios urbanos, enquanto caminhadas mais longas exigem planejamento e avaliação do preparo físico necessário.

Como organizar a viagem pela Serra da Mantiqueira?

Antes de sair, escolha a vila onde pretende ficar e confirme o acesso rodoviário, especialmente em períodos chuvosos. Estradas de serra podem exigir mais cuidado do que percursos urbanos. Uma hospedagem próxima aos passeios desejados reduz deslocamentos em vias locais.

O clima mais frio favorece noites em pousadas e refeições demoradas, enquanto o dia costuma ser reservado às trilhas e às águas da montanha. Em Visconde de Mauá, a viagem fica mais simples quando se entende a diferença entre o destino turístico e os municípios que dividem sua paisagem.