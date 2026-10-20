Fortaleza, capital do Ceará, chama atenção pelo crescimento do turismo internacional e por uma conquista ligada à Praia do Futuro: suas barracas receberam reconhecimento cultural por lei federal. Os dados de 2025 mostram mais buscas por hospedagem e um recorde estadual de chegadas, mas medem coisas diferentes.

Por que Fortaleza atrai visitantes de fora do Brasil?

A Prefeitura de Fortaleza divulgou um levantamento da plataforma Kayak que colocou a capital em primeiro no Nordeste nas buscas de estrangeiros por hospedagem entre setembro e dezembro de 2025. O crescimento foi de 124% nas pesquisas ante o mesmo período anterior.

Esse resultado ajuda a entender o interesse pela orla de Fortaleza, mas não significa que todas as pessoas que pesquisaram fizeram a viagem. Praias, restaurantes e atividades culturais atraem públicos diferentes, enquanto voos, preços e datas também influenciam a decisão de visitar a cidade.

Fortaleza, no Ceará, conquista turistas com praias paradisíacas e hospitalidade marcante – Créditos: depositphotos.com / moviafilmes

Qual a diferença entre busca por viagem e turista desembarcado?

O Governo do Ceará registrou 115.735 turistas internacionais chegando em voos diretos ao aeroporto de Fortaleza durante 2025. Foi o maior número da série estadual e representou 19,46% de crescimento em relação a 2024, quando o levantamento registrou 96.882 visitantes.

Esses números descrevem desembarques internacionais no Ceará por voos diretos, não uma contagem exclusiva de pessoas hospedadas em Fortaleza. Já as buscas do Kayak expressam interesse por hospedagem. Confundir os dois indicadores pode fazer parecer que uma pesquisa online equivale a uma visita realizada.

A Praia do Futuro ganhou proteção cultural por lei

Na capital cearense, as barracas da Praia do Futuro reúnem gastronomia, sombra e convivência à beira-mar. A Lei nº 15.092, de 2025, reconheceu as barracas e a atividade dos barraqueiros como patrimônio cultural brasileiro pela importância social e econômica.

O reconhecimento não transforma cada estabelecimento em prédio tombado nem dispensa licenças. Ele valoriza uma atividade tradicional da praia e ajuda a entender por que esses espaços fazem parte da experiência de quem mora na cidade, além de receberem turistas.

Fortaleza, Ceará, é o destino nordestino que encanta por suas praias e energia acolhedora – Créditos: depositphotos.com / gustavofrazao

O que mudou para as barracas de praia em 2026?

Depois de uma longa disputa sobre a ocupação da praia, um acordo divulgado pelo governo federal definiu condições para a permanência de empreendimentos que aderirem às regras. O texto estabelece exigências urbanísticas, ambientais e pagamentos pelo uso de área da União.

Isso não significa liberação sem condições. A adesão, os limites de ocupação e as adequações previstas continuam importantes. Para o visitante, o ponto principal é que a Praia do Futuro reúne lazer e uma discussão concreta sobre conservação do espaço público.

Quem deseja conhecer as belezas do Ceará, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Fabi Cassol | Minha Praia Viajar, que conta com mais de 245 mil visualizações, onde Fabi Cassol apresenta um roteiro completo por Fortaleza, com dicas de praias, passeios, preços e formas de economizar durante a viagem:

Entre praia e cultura, o roteiro reúne paradas diferentes

Uma visita não precisa ficar restrita ao banho de mar. A Beira-Mar oferece caminhada e paisagem urbana, enquanto a Praia do Futuro tem outra rotina, ligada às barracas. O Centro também guarda lugares para conhecer a história e a cultura cearense.

Os passeios abaixo oferecem experiências diferentes em uma mesma cidade:

Praia do Futuro: barracas tradicionais e faixa de areia voltada ao lazer.

barracas tradicionais e faixa de areia voltada ao lazer. Meireles: caminhada pela Beira-Mar e movimento de comércio e serviços.

caminhada pela Beira-Mar e movimento de comércio e serviços. Praia de Iracema: paisagem litorânea junto a pontos de interesse cultural.

paisagem litorânea junto a pontos de interesse cultural. Centro: mercado, arquitetura urbana e espaços ligados à memória local.

Os lugares têm ritmos e usos diferentes. Antes do passeio, vale conferir acesso, horário de equipamentos e as condições do mar, que podem mudar de um dia para outro. A presença de barracas ou calçadões não substitui os cuidados comuns com ondas e correntezas.

Planejar a visita também exige olhar o calendário de chuvas

Fortaleza costuma manter temperaturas elevadas, mas isso não garante sol em todos os dias. O observatório climático municipal aponta maior concentração de eventos de chuva entre fevereiro e maio. Por isso, a previsão do tempo ajuda tanto quanto a escolha do hotel.

O interesse internacional e o reconhecimento das barracas mostram dois lados de Fortaleza: um destino turístico procurado e uma cidade que protege práticas culturais. Uma viagem bem planejada considera os números corretos, a segurança nas praias e a vida que acontece fora delas.