Sete Lagoas, em Minas Gerais, reúne lagoas, mirantes e a Gruta Rei do Mato, perto de Belo Horizonte. A caverna tem 998 metros de extensão, mas apenas 220 metros são abertos ao público. A Lagoa Paulino proporciona um agradável passeio no coração do município, com espaços para caminhada e alimentação.

Sete Lagoas tem atrações no centro e fora dele

Localizada na região central de Minas Gerais, Sete Lagoas fica a aproximadamente 70 quilômetros de Belo Horizonte, conforme a rota utilizada. A cidade combina comércio, serviços e atrações naturais, o que permite alternar passeios a pé com visitas que exigem transporte.

A Lagoa Paulino é uma das referências do centro e concentra espaços de convivência em sua orla. O panorama das lagoas urbanas de Sete Lagoas apresenta outras características da cidade. Para uma visita curta, começar pela região central facilita conhecer sua rotina.

Sete Lagoas destaca crescimento econômico e hospitalidade mineira – Créditos: Wikimedia Commons

Por que a Lagoa Paulino é tão procurada?

A Lagoa Paulino fica na área central de Sete Lagoas e é cercada por calçadas, estabelecimentos e espaços para caminhar. Segundo o portal oficial de turismo de Minas Gerais, a orla reúne bares e restaurantes, com acesso livre para contemplação.

O ponto funciona como uma referência para moradores e turistas, sem exigir visita guiada. Ainda assim, é melhor observar a circulação de veículos e as condições do passeio. A presença da água não significa que o banho esteja autorizado em toda lagoa urbana.

Uma gruta com formações raras fica perto da BR-040

A Gruta Rei do Mato faz parte de um monumento natural estadual no município. A caverna apresenta estalactites e estalagmites, formadas lentamente pela deposição de minerais. O conjunto geológico protegido integra a região de rochas calcárias conhecida como Carste de Lagoa Santa.

Na visita à gruta, os dados oficiais ajudam a dimensionar o percurso:

Extensão total: 998 metros de caverna identificados.

998 metros de caverna identificados. Trecho visitável: aproximadamente 220 metros abertos ao público.

aproximadamente 220 metros abertos ao público. Acesso: percurso preparado com escadarias e passarelas.

percurso preparado com escadarias e passarelas. Local: BR-040, na entrada de Sete Lagoas.

O Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais informa que a área protegida possui 141 hectares e integra a Rota das Grutas Peter Lund. As formações são descritas como raras, mas essa informação não autoriza dizer que cada coluna é única no planeta.

Como montar um roteiro que inclua lagoa e gruta?

Uma opção é reservar a manhã para a Gruta Rei do Mato e a tarde para a região central. Porém, o passeio subterrâneo depende das regras de visitação em vigor. Convém consultar ingressos, horários e eventuais limitações antes de seguir pela rodovia.

Em outro período, o visitante pode conhecer a Serra de Santa Helena e observar a paisagem de cima. Os acessos a parques e mirantes podem sofrer mudanças. Por isso, verificar abertura e condições locais evita chegar a um espaço temporariamente fechado.

Quem deseja conhecer as belezas do interior de Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Gustavo Pelas Gerais, que conta com mais de 2 mil visualizações, onde Gustavo Vitor mostra as principais atrações de Sete Lagoas, incluindo suas famosas lagoas, igrejas históricas e paisagens da cidade:

O nome Sete Lagoas não dispensa a checagem dos números

A denominação Sete Lagoas está ligada às lagoas que marcaram a história local. Embora matérias turísticas mencionem 17 espelhos d’água, o total pode variar conforme os critérios de contagem. Sem inventário oficial atual identificado, não é seguro apresentar esse número como definitivo.

A história geral do município de Sete Lagoas reúne informações sobre a formação da cidade. Já o retrato histórico e urbano de Sete Lagoas mostra outros aspectos de sua trajetória. Para quem visita, as atrações com localização confirmada são uma base mais útil que números isolados.

Quais cuidados ajudam a visitar a Gruta Rei do Mato?

O ambiente subterrâneo exige atenção ao piso e às escadas, além do respeito às orientações dos responsáveis. As passarelas organizam o trajeto, mas não eliminam todas as dificuldades. Quem tem restrição de mobilidade deve consultar previamente as condições de acesso.

Também é importante não tocar nas formações minerais da gruta. Elas se desenvolvem ao longo de períodos muito extensos e podem ser afetadas pelo contato humano. Com planejamento, é possível unir a Lagoa Paulino e o patrimônio subterrâneo em uma viagem que valoriza a cidade.