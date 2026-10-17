Sete Lagoas, em Minas Gerais, reúne lagoas, mirantes e a Gruta Rei do Mato, perto de Belo Horizonte. A caverna tem 998 metros de extensão, mas apenas 220 metros são abertos ao público. A Lagoa Paulino proporciona um agradável passeio no coração do município, com espaços para caminhada e alimentação.
Sete Lagoas tem atrações no centro e fora dele
Localizada na região central de Minas Gerais, Sete Lagoas fica a aproximadamente 70 quilômetros de Belo Horizonte, conforme a rota utilizada. A cidade combina comércio, serviços e atrações naturais, o que permite alternar passeios a pé com visitas que exigem transporte.
A Lagoa Paulino é uma das referências do centro e concentra espaços de convivência em sua orla. O panorama das lagoas urbanas de Sete Lagoas apresenta outras características da cidade. Para uma visita curta, começar pela região central facilita conhecer sua rotina.
Por que a Lagoa Paulino é tão procurada?
A Lagoa Paulino fica na área central de Sete Lagoas e é cercada por calçadas, estabelecimentos e espaços para caminhar. Segundo o portal oficial de turismo de Minas Gerais, a orla reúne bares e restaurantes, com acesso livre para contemplação.
O ponto funciona como uma referência para moradores e turistas, sem exigir visita guiada. Ainda assim, é melhor observar a circulação de veículos e as condições do passeio. A presença da água não significa que o banho esteja autorizado em toda lagoa urbana.
Uma gruta com formações raras fica perto da BR-040
A Gruta Rei do Mato faz parte de um monumento natural estadual no município. A caverna apresenta estalactites e estalagmites, formadas lentamente pela deposição de minerais. O conjunto geológico protegido integra a região de rochas calcárias conhecida como Carste de Lagoa Santa.
- Extensão total: 998 metros de caverna identificados.
- Trecho visitável: aproximadamente 220 metros abertos ao público.
- Acesso: percurso preparado com escadarias e passarelas.
- Local: BR-040, na entrada de Sete Lagoas.
O Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais informa que a área protegida possui 141 hectares e integra a Rota das Grutas Peter Lund. As formações são descritas como raras, mas essa informação não autoriza dizer que cada coluna é única no planeta.
Como montar um roteiro que inclua lagoa e gruta?
Uma opção é reservar a manhã para a Gruta Rei do Mato e a tarde para a região central. Porém, o passeio subterrâneo depende das regras de visitação em vigor. Convém consultar ingressos, horários e eventuais limitações antes de seguir pela rodovia.
Em outro período, o visitante pode conhecer a Serra de Santa Helena e observar a paisagem de cima. Os acessos a parques e mirantes podem sofrer mudanças. Por isso, verificar abertura e condições locais evita chegar a um espaço temporariamente fechado.
Quem deseja conhecer as belezas do interior de Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Gustavo Pelas Gerais, que conta com mais de 2 mil visualizações, onde Gustavo Vitor mostra as principais atrações de Sete Lagoas, incluindo suas famosas lagoas, igrejas históricas e paisagens da cidade:
O nome Sete Lagoas não dispensa a checagem dos números
A denominação Sete Lagoas está ligada às lagoas que marcaram a história local. Embora matérias turísticas mencionem 17 espelhos d’água, o total pode variar conforme os critérios de contagem. Sem inventário oficial atual identificado, não é seguro apresentar esse número como definitivo.
A história geral do município de Sete Lagoas reúne informações sobre a formação da cidade. Já o retrato histórico e urbano de Sete Lagoas mostra outros aspectos de sua trajetória. Para quem visita, as atrações com localização confirmada são uma base mais útil que números isolados.
Quais cuidados ajudam a visitar a Gruta Rei do Mato?
O ambiente subterrâneo exige atenção ao piso e às escadas, além do respeito às orientações dos responsáveis. As passarelas organizam o trajeto, mas não eliminam todas as dificuldades. Quem tem restrição de mobilidade deve consultar previamente as condições de acesso.
Também é importante não tocar nas formações minerais da gruta. Elas se desenvolvem ao longo de períodos muito extensos e podem ser afetadas pelo contato humano. Com planejamento, é possível unir a Lagoa Paulino e o patrimônio subterrâneo em uma viagem que valoriza a cidade.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
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