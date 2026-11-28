Um passeio de balão na Chapada dos Veadeiros terminou com dois passageiros feridos. A aeronave decolou em 3 de novembro de 2023, com 15 pessoas. O voo deveria oferecer uma experiência turística, mas terminou com colisões e um pouso fora do local planejado. A avaliação judicial considerou registros do episódio.

Passeio na Chapada dos Veadeiros terminou em colisões

Um passeio de balão na Chapada dos Veadeiros terminou com dois passageiros feridos. A aeronave decolou em 3 de novembro de 2023, com 15 pessoas. O voo deveria oferecer uma experiência turística, mas terminou com colisões e um pouso fora do local planejado.

O TJDFT divulgou os detalhes do julgamento e das provas consideradas. Em conflitos desse tipo, as informações de uma das partes não substituem os documentos do processo, especialmente quando há versões diferentes sobre a causa e os efeitos.

Vista de dentro do cesto mostra passageiros e piloto de balão diante de paredão rochoso muito próximo, na Chapada dos Veadeiros // Imagem ilustrativa feita por IA

Como ocorreram as batidas do cesto?

Segundo os passageiros, o cesto atingiu três vezes um paredão de pedra na Serra das Cobras. Depois das batidas, houve pouso não programado em área de reserva florestal. As vítimas relataram fraturas no pé, no joelho e no ombro.

O conflito ganhou dimensão judicial quando as partes passaram a discutir a origem e o efeito dos fatos. Nesse momento, datas, comprovantes e relatos de quem acompanhou o ocorrido podem ter mais peso do que impressões isoladas.

Decisões do piloto foram examinadas no processo

Empresa e piloto alegaram mudança repentina do vento, evento que consideravam imprevisível. O tribunal avaliou as condições do tempo, a quantidade de gás, a pressão dos cilindros e a decisão de continuar o voo. Esses fatores foram considerados parte do serviço contratado.

Os registros centrais do episódio podem ser resumidos assim:

Data: voo em 3 de novembro de 2023.

voo em 3 de novembro de 2023. Ocupação: 15 passageiros no balão.

15 passageiros no balão. Impactos: três colisões contra parede de pedra.

três colisões contra parede de pedra. Condição: pressão insuficiente em cilindros durante a travessia.

pressão insuficiente em cilindros durante a travessia. Danos morais: R$ 7.500 destinados a cada passageiro ferido.

A virada na análise veio das provas aceitas no processo, e não apenas de uma suspeita. Quando há documentos, declarações e fatos compatíveis entre si, os julgadores podem formar uma conclusão sobre a responsabilidade discutida.

Quem deve responder pelos ferimentos?

O piloto declarou que poderia ter pousado antes, mas decidiu prosseguir para completar uma hora de voo. A tentativa de cruzar a serra ocorreu com pressão insuficiente nos cilindros. Os magistrados atribuíram responsabilidade tanto à empresa quanto ao condutor.

O Código de Defesa do Consumidor disciplina obrigações de quem fornece serviços e produtos. Em situações como esta, a análise observa a segurança esperada, o que foi oferecido e a ligação entre a falha discutida e os danos.

Reencenação mostra passageiros recebendo ajuda após pouso de balão em área de cerrado, com cesto apoiado e envelope desinflado // Imagem ilustrativa feita por IA

O risco de voo turístico não elimina o dever de segurança

Os desembargadores afastaram a ideia de que os riscos conhecidos de uma aventura permitiriam dispensar cuidados. As mudanças atmosféricas fazem parte do balonismo. A segurança depende também de avaliar equipamentos, combustível disponível e locais em que o pouso é possível.

O balonismo é uma atividade aérea sensível ao vento e ao manejo dos equipamentos. Mesmo quando os participantes conhecem os riscos do passeio, o fornecedor continua obrigado a adotar os cuidados possíveis durante o voo.

Qual foi o resultado para os dois passageiros?

Em novembro de 2026, a 3ª Turma Cível do TJDFT manteve a condenação solidária da empresa e do piloto. Cada um dos dois passageiros deverá receber R$ 7.500 por danos morais. A decisão foi unânime e considerou os ferimentos e o afastamento de atividades habituais.

A conclusão considera as particularidades do processo e as provas que chegaram aos julgadores. Documentar os acontecimentos pode ser útil em disputas parecidas, mas cada caso exige análise própria. Quando há recurso possível, a sentença ainda pode mudar.