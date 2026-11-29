Em junho de 2019, um motorista atravessava um cruzamento da Asa Sul, em Brasília, quando foi atingido por uma ambulância do Distrito Federal. A viatura passou pelo sinal vermelho. O condutor do carro afirmou que seu semáforo estava aberto. O tribunal precisou avaliar documentos, responsabilidades e prejuízos.

Colisão ocorreu em cruzamento da Asa Sul em 2019

Em junho de 2019, um motorista atravessava um cruzamento da Asa Sul, em Brasília, quando foi atingido por uma ambulância do Distrito Federal. A viatura passou pelo sinal vermelho. O condutor do carro afirmou que seu semáforo estava aberto.

No registro publicado pelo TJDFT, aparecem tanto a reclamação inicial quanto os motivos da decisão. Essa separação é importante para compreender o resultado, pois o que uma pessoa afirma precisa ser comparado com os elementos disponíveis à Justiça.

Motorista observa a lateral amassada de seu carro na Asa Sul, com ambulância parada ao fundo do cruzamento em Brasília // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que o motorista acionou a Justiça?

A colisão aconteceu na Avenida L-2 Sul, perto da 602 Sul, e provocou danos ao automóvel particular. O motorista buscou o ressarcimento. O Distrito Federal alegou que a ambulância atendia urgência e que o veículo deveria ter recebido preferência na via.

O que aconteceu precisou ser reconstruído com base em elementos concretos. A Justiça compara a descrição inicial, a resposta do outro lado e os registros existentes antes de atribuir a alguém um dever de reparação ou uma infração.

Ausência de sinais de emergência mudou a análise

A defesa também afirmou que os alertas sonoros e luminosos estavam ligados. O conjunto de provas, porém, não confirmou essa versão. O tribunal apontou que a ambulância não transportava paciente e que o acionamento da sinalização de emergência não foi demonstrado.

Os registros centrais do episódio podem ser resumidos assim:

Local: Avenida L-2 Sul, próximo da 602 Sul.

Avenida L-2 Sul, próximo da 602 Sul. Data: junho de 2019.

junho de 2019. Manobra: ambulância passou pelo sinal vermelho.

ambulância passou pelo sinal vermelho. Alertas: sirene e luzes não foram comprovadas.

sirene e luzes não foram comprovadas. Reparação: R$ 10 mil por danos materiais.

O resultado desse exame mostra por que reunir provas faz diferença. Comprovantes e registros permitem identificar o que ocorreu, quem participou e quais consequências têm ligação com a situação. A decisão se limita aos elementos daquele processo.

Detalhe da ambulância parada em Brasília destaca a barra de sinalização apagada, com semáforo e árvores da Asa Sul ao fundo // Imagem ilustrativa feita por IA

Quanto foi fixado para reparar o veículo?

A responsabilidade do Distrito Federal foi mantida porque o motorista da viatura avançou o sinal sem comprovar os avisos exigidos e os cuidados necessários. A Turma Recursal afastou a culpa do motorista atingido e examinou separadamente os gastos apresentados.

O Código de Trânsito Brasileiro prevê condições especiais para veículos de emergência, mas também exige cautela na circulação. As circunstâncias concretas de uma colisão precisam ser verificadas antes de atribuir responsabilidade ao poder público.

Motorista e mecânico conferem danos na lateral de um carro em oficina de Brasília, com orçamento de reparo em mãos // Imagem ilustrativa feita por IA

O trânsito exige cuidado mesmo de veículos de socorro

O direito de preferência dos veículos de emergência depende das condições estabelecidas na legislação de trânsito. Mesmo quando há urgência, o condutor precisa prevenir colisões. Uma sirene não autoriza, por si só, atravessar qualquer cruzamento de forma imprudente.

A responsabilidade civil examina quando alguém tem o dever de reparar danos causados a outra pessoa. A conclusão depende dos fatos, dos documentos e das regras aplicáveis. Nem todo prejuízo implica indenização automática.

Qual foi a conclusão dos juízes?

Em 1º de outubro de 2026, a 2ª Turma Recursal manteve o dever de indenizar, por maioria. A reparação dos danos materiais foi reduzida de R$ 19.170,56 para R$ 10 mil, conforme os prejuízos considerados demonstrados no processo.

Os valores e obrigações mencionados refletem a decisão divulgada oficialmente. É importante conferir se houve recurso ou mudança posterior antes de considerar o caso encerrado. A documentação disponível continua sendo o principal ponto de partida para compreender a responsabilidade.