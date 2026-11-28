O dono de uma casa no Jardim Botânico, em Brasília, contratou uma construtora por R$ 351 mil. Embora tenha feito praticamente todos os pagamentos, o imóvel não foi entregue como combinado. A obra ficou inacabada e apresentou defeitos importantes. A discussão passou por provas e responsabilidades concretas.
Casa no Jardim Botânico ficou inacabada após pagamentos
O dono de uma casa no Jardim Botânico, em Brasília, contratou uma construtora por R$ 351 mil. Embora tenha feito praticamente todos os pagamentos, o imóvel não foi entregue como combinado. A obra ficou inacabada e apresentou defeitos importantes.
O TJDFT divulgou os detalhes do julgamento e das provas consideradas. Em conflitos desse tipo, as informações de uma das partes não substituem os documentos do processo, especialmente quando há versões diferentes sobre a causa e os efeitos.
Quais falhas apareceram na construção?
O proprietário afirmou que precisou chamar outros profissionais para concluir serviços e reparar problemas. O gasto adicional chegou a R$ 129.625. Entre as falhas apontadas estavam defeitos de impermeabilização e de execução que prejudicaram a qualidade da construção.
O conflito ganhou dimensão judicial quando as partes passaram a discutir a origem e o efeito dos fatos. Nesse momento, datas, comprovantes e relatos de quem acompanhou o ocorrido podem ter mais peso do que impressões isoladas.
Laudo técnico mostrou 19 problemas relevantes
Um laudo técnico registrou 19 falhas relevantes. A empresa e os demais envolvidos alegaram, no recurso, que os problemas decorreriam de mudanças feitas pelo próprio consumidor. Os desembargadores observaram que essa explicação não havia sido demonstrada de modo suficiente.
- Contrato: casa de R$ 351 mil no Jardim Botânico.
- Entrega: obra ficou sem conclusão prevista.
- Laudo: 19 falhas relevantes identificadas.
- Despesas: R$ 129.625 para finalizar e corrigir serviços.
- Responsáveis: construtora, envolvidos e engenheiro técnico.
A virada na análise veio das provas aceitas no processo, e não apenas de uma suspeita. Quando há documentos, declarações e fatos compatíveis entre si, os julgadores podem formar uma conclusão sobre a responsabilidade discutida.
Quem foi incluído na responsabilidade pela obra?
A Justiça responsabilizou a construtora, sócios e o engenheiro responsável técnico pela execução. O tribunal destacou que o profissional tinha participação direta no serviço e não poderia ser retirado da discussão apenas pela existência de empresa contratada.
O Código de Defesa do Consumidor disciplina obrigações de quem fornece serviços e produtos. Em situações como esta, a análise observa a segurança esperada, o que foi oferecido e a ligação entre a falha discutida e os danos.
A proteção ao consumidor alcança serviços defeituosos
Quando uma empresa assume a construção de uma casa, a entrega deve corresponder ao contrato e às condições de segurança esperadas. A análise judicial considerou despesas necessárias, documentos de pagamento e o vínculo entre as falhas da obra e os prejuízos.
A responsabilidade civil examina quando alguém tem o dever de reparar danos causados a outra pessoa. A conclusão depende dos fatos, dos documentos e das regras aplicáveis. Nem todo prejuízo implica indenização automática.
Como terminou a disputa sobre a casa?
A 3ª Turma Cível do TJDFT manteve a condenação por danos materiais e morais em outubro de 2026. A decisão de primeiro grau havia previsto R$ 20 mil de compensação moral. Também foi reconhecida a responsabilidade solidária do engenheiro pela reparação.
A conclusão considera as particularidades do processo e as provas que chegaram aos julgadores. Documentar os acontecimentos pode ser útil em disputas parecidas, mas cada caso exige análise própria. Quando há recurso possível, a sentença ainda pode mudar.
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