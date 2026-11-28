O dono de uma casa no Jardim Botânico, em Brasília, contratou uma construtora por R$ 351 mil. Embora tenha feito praticamente todos os pagamentos, o imóvel não foi entregue como combinado. A obra ficou inacabada e apresentou defeitos importantes. A discussão passou por provas e responsabilidades concretas.

Casa no Jardim Botânico ficou inacabada após pagamentos

O dono de uma casa no Jardim Botânico, em Brasília, contratou uma construtora por R$ 351 mil. Embora tenha feito praticamente todos os pagamentos, o imóvel não foi entregue como combinado. A obra ficou inacabada e apresentou defeitos importantes.

O TJDFT divulgou os detalhes do julgamento e das provas consideradas. Em conflitos desse tipo, as informações de uma das partes não substituem os documentos do processo, especialmente quando há versões diferentes sobre a causa e os efeitos.

Homem examina sala de casa inacabada no Jardim Botânico, com blocos aparentes, piso de concreto e manchas de umidade próximas à parede // Imagem ilustrativa feita por IA

Quais falhas apareceram na construção?

O proprietário afirmou que precisou chamar outros profissionais para concluir serviços e reparar problemas. O gasto adicional chegou a R$ 129.625. Entre as falhas apontadas estavam defeitos de impermeabilização e de execução que prejudicaram a qualidade da construção.

O conflito ganhou dimensão judicial quando as partes passaram a discutir a origem e o efeito dos fatos. Nesse momento, datas, comprovantes e relatos de quem acompanhou o ocorrido podem ter mais peso do que impressões isoladas.

Laudo técnico mostrou 19 problemas relevantes

Um laudo técnico registrou 19 falhas relevantes. A empresa e os demais envolvidos alegaram, no recurso, que os problemas decorreriam de mudanças feitas pelo próprio consumidor. Os desembargadores observaram que essa explicação não havia sido demonstrada de modo suficiente.

Os registros centrais do episódio podem ser resumidos assim:

Contrato: casa de R$ 351 mil no Jardim Botânico.

casa de R$ 351 mil no Jardim Botânico. Entrega: obra ficou sem conclusão prevista.

obra ficou sem conclusão prevista. Laudo: 19 falhas relevantes identificadas.

19 falhas relevantes identificadas. Despesas: R$ 129.625 para finalizar e corrigir serviços.

R$ 129.625 para finalizar e corrigir serviços. Responsáveis: construtora, envolvidos e engenheiro técnico.

A virada na análise veio das provas aceitas no processo, e não apenas de uma suspeita. Quando há documentos, declarações e fatos compatíveis entre si, os julgadores podem formar uma conclusão sobre a responsabilidade discutida.

Engenheiro examina manchas de umidade numa parede de casa inacabada no Jardim Botânico, com medidor portátil e prancheta de inspeção // Imagem ilustrativa feita por IA

Quem foi incluído na responsabilidade pela obra?

A Justiça responsabilizou a construtora, sócios e o engenheiro responsável técnico pela execução. O tribunal destacou que o profissional tinha participação direta no serviço e não poderia ser retirado da discussão apenas pela existência de empresa contratada.

O Código de Defesa do Consumidor disciplina obrigações de quem fornece serviços e produtos. Em situações como esta, a análise observa a segurança esperada, o que foi oferecido e a ligação entre a falha discutida e os danos.

Pedreiro refaz parte do acabamento de casa no Jardim Botânico, enquanto proprietário acompanha os reparos com documentos em mãos // Imagem ilustrativa feita por IA

A proteção ao consumidor alcança serviços defeituosos

Quando uma empresa assume a construção de uma casa, a entrega deve corresponder ao contrato e às condições de segurança esperadas. A análise judicial considerou despesas necessárias, documentos de pagamento e o vínculo entre as falhas da obra e os prejuízos.

A responsabilidade civil examina quando alguém tem o dever de reparar danos causados a outra pessoa. A conclusão depende dos fatos, dos documentos e das regras aplicáveis. Nem todo prejuízo implica indenização automática.

Como terminou a disputa sobre a casa?

A 3ª Turma Cível do TJDFT manteve a condenação por danos materiais e morais em outubro de 2026. A decisão de primeiro grau havia previsto R$ 20 mil de compensação moral. Também foi reconhecida a responsabilidade solidária do engenheiro pela reparação.

A conclusão considera as particularidades do processo e as provas que chegaram aos julgadores. Documentar os acontecimentos pode ser útil em disputas parecidas, mas cada caso exige análise própria. Quando há recurso possível, a sentença ainda pode mudar.