Genipabu, em Extremoz, no Rio Grande do Norte, combina dunas móveis, praia e lagoa perto de Natal. O buggy tornou o destino bastante conhecido, mas parte do cenário integra uma área ambiental protegida. A areia muda com o vento, e a visita precisa respeitar trajetos autorizados e condições de segurança.

Genipabu reúne mar, lagoa e um campo de dunas

O litoral de Extremoz abriga a praia de Genipabu, próxima à capital potiguar. A região reúne areia clara, vegetação, água doce e mar. Essa mistura permite passar do banho de praia à contemplação das dunas, mas as atividades não acontecem todas no mesmo espaço.

O destino pode ser visitado a partir de Natal, que reúne hotéis e serviços. O guia sobre a capital potiguar ajuda a entender essa base de viagem. A distância exata depende do bairro de saída e do percurso, por isso não há um único tempo de deslocamento.

Genipabu combina aventura, beleza natural e tranquilidade – Créditos: depositphotos.com / mrmello63@gmail.com

Por que as dunas de Genipabu mudam de forma?

As chamadas dunas móveis são montes de areia que o vento transporta e remodela. Onde há pouca vegetação, os grãos podem avançar e formar novas curvas. Isso não significa que uma duna inteira desapareça de um dia para outro, mas que existe mudança contínua na superfície.

A documentação ambiental da Prefeitura de Natal registra dunas fixas e móveis, além de lagoas e manguezais, na área de Jenipabu. Essa diversidade de ambientes protegidos explica por que o turismo precisa seguir regras diferentes das de uma praia urbana comum.

O passeio de buggy precisa seguir regras de circulação

Andar de buggy nas dunas é uma das experiências mais conhecidas de Genipabu. Porém, a paisagem tem áreas sensíveis e trajetos definidos. Quem contrata deve verificar se o serviço e o veículo estão regularizados para a atividade e perguntar sobre o percurso permitido.

Antes de contratar, algumas perguntas ajudam a evitar problemas:

Credenciamento: o condutor está autorizado a fazer o percurso?

o condutor está autorizado a fazer o percurso? Trajeto: quais dunas e acessos estão liberados?

quais dunas e acessos estão liberados? Segurança: quais orientações e equipamentos serão usados?

quais orientações e equipamentos serão usados? Preço: o valor inclui paradas e atividades extras?

O Diário Oficial do Rio Grande do Norte publicou normas sobre o trânsito de veículos em praias e dunas, incluindo a área de Jenipabu. Uma rota autorizada não elimina riscos, sobretudo em descidas, terreno instável ou condições ruins de visibilidade.

Genipabu encanta turistas com suas dunas e mar cristalino – Créditos: depositphotos.com / Cristian_Lourenco

Como aproveitar a praia e a lagoa com mais tranquilidade?

Além da aventura, Genipabu oferece momentos de observação da lagoa, caminhadas e descanso na faixa de praia. As condições para banho e atividades mudam conforme o trecho. É importante respeitar placas e orientações locais, sem presumir que toda área de água doce esteja liberada.

A descrição geográfica do complexo de Genipabu apresenta praia, lagoa e dunas como partes da mesma paisagem. Para planejar, confira clima, acesso e disponibilidade dos serviços. Em dias de vento ou chuva, o terreno pode exigir ajustes no passeio.

Preservar as dunas mantém o atrativo turístico

A Área de Proteção Ambiental de Jenipabu foi criada em 1995 e abrange trechos de Extremoz e Natal. A proteção não impede o turismo, mas pede cuidado com a circulação de veículos, a vegetação e as regiões destinadas à conservação.

O panorama das dunas de Genipabu explica como o vento altera o relevo. A diferença importante é que beleza natural e uso responsável caminham juntos: subir qualquer duna sem orientação pode prejudicar o ambiente e colocar visitantes em risco.

Quem deseja explorar as belezas do Rio Grande do Norte, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Partiu de Férias, que mostra um passeio de buggy pelas dunas de Genipabu, passando pelas lagoas de Pitangui e Jacumã, além de paisagens incríveis do litoral de Natal:

Como visitar Genipabu com informação confiável?

Genipabu pode combinar a aventura do buggy com uma visita mais calma ao litoral. O essencial é separar os pontos de parada, combinar valores antes de sair e confirmar se o trajeto previsto respeita as regras da área protegida naquele dia.

As dunas mudam naturalmente, mas isso não transforma o passeio em atividade sem limites. Conhecer o papel do vento, da vegetação e da proteção ambiental ajuda a aproveitar a paisagem sem prometer segurança absoluta nem tratar o destino como pista livre.