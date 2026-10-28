Os fervedouros do Jalapão, no Tocantins, são nascentes cristalinas onde a água sobe pela areia e facilita a flutuação. Apesar da sensação de ficar suspenso, o fenômeno não elimina os riscos de banho. A região também reúne dunas, cachoeiras e comunidades tradicionais, oferecendo passeios que exigem planejamento.

Os fervedouros do Jalapão nascem da água subterrânea

Um fervedouro é uma nascente que brota pelo fundo arenoso de um poço. A água sobe continuamente e movimenta a areia, criando a impressão de fervura. Apesar do nome, o fenômeno não depende de água em ebulição ou de aquecimento por vulcões, como pode parecer à primeira vista.

Há poços de formatos e intensidades diferentes no leste do Tocantins, na região do Jalapão. Algumas nascentes ficam cercadas por vegetação e recebem visitantes em pequenos grupos. Seu aspecto transparente não permite concluir que todas tenham a mesma profundidade ou força de corrente durante a visita.

O fundo arenoso e as águas transparentes formam cenários que parecem fora do comum – Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

Por que o corpo tende a flutuar nesses poços?

A corrente de água que emerge do fundo produz uma força para cima sobre o corpo. Essa força pode dificultar que a pessoa alcance a areia com os pés. O resultado varia conforme a nascente, a posição da pessoa e as condições do local no momento do banho.

Três características ajudam a perceber o que ocorre ao entrar:

Água ascendente: sai do solo e movimenta os grãos de areia.

sai do solo e movimenta os grãos de areia. Fundo móvel: dificulta a sensação de pisar em chão firme.

dificulta a sensação de pisar em chão firme. Intensidade variável: muda de um poço para outro e exige orientação.

muda de um poço para outro e exige orientação. Banho supervisionado: depende das regras do atrativo e do guia.

depende das regras do atrativo e do guia. Correnteza: não presuma que a água sustenta todos os corpos igualmente.

não presuma que a água sustenta todos os corpos igualmente. Proteção: evite produtos que possam contaminar as pequenas nascentes.

Isso explica a sensação de ficar suspenso, mas não prova que seja impossível afundar. Uma mudança de posição ou de corrente pode alterar a experiência. Crianças e pessoas que não sabem nadar precisam de cuidados reforçados; ninguém deve testar limites de profundidade, mesmo quando a água parece rasa.

O Cerrado guarda paisagens além das nascentes

A região também abriga dunas alaranjadas, rios e cachoeiras. O Ministério do Turismo destaca o Jalapão entre os destinos naturais do Cerrado e menciona atividades ligadas às comunidades tradicionais. A paisagem combina areia, campos abertos e áreas úmidas próximas das águas e das veredas com buritis.

O Parque Estadual do Jalapão foi criado em 2001, mas o roteiro turístico alcança localidades e atrativos do entorno. Por isso, não convém apresentar todos os fervedouros como se estivessem dentro do parque. Visitar cada área exige conhecer regras e responsáveis pelo acesso, inclusive em áreas particulares.

O movimento da água sob a areia explica um dos fenômenos naturais mais curiosos da região – Créditos: depositphotos.com / pedromoraesphotos

Quais cuidados tornam a visita mais responsável?

O Fervedouro do Ceiça, em Mateiros, aparece no portal de turismo do município como um dos atrativos da região. Antes do banho, é importante ouvir as instruções no local e seguir o limite de pessoas e o tempo de permanência definidos pelos responsáveis, pois o ambiente natural é delicado.

Também vale evitar pisotear a vegetação e mexer no fundo arenoso sem orientação. A força das nascentes não substitui supervisão nem atenção à segurança. Para atravessar áreas afastadas, confira o estado das estradas, o transporte contratado e a necessidade de acompanhamento local nas estradas de terra.

Quem deseja explorar as belezas do Tocantins, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Rolê Família, que conta com mais de 989 mil visualizações, onde os apresentadores mostram um roteiro completo de cinco dias pelo Jalapão, incluindo os famosos fervedouros, a Cachoeira do Formiga, as dunas e a comunidade quilombola Mumbuca:

O que muda de um fervedouro para outro?

Cada nascente pode ter vazão, tamanho, acesso e regras diferentes. Antes de escolher o roteiro, pergunte quais poços aceitam visitantes, se há necessidade de reserva e quem acompanha a entrada. Comparar essas condições é mais útil do que presumir que todo fervedouro oferece exatamente a mesma experiência.

O passeio fica melhor com tempo e roteiro bem definidos

Em uma viagem ao Jalapão, os deslocamentos entre atrações podem ocupar parte considerável do dia. O mais prático é agrupar visitas por proximidade e condições de acesso, sem presumir que todos os poços terão entrada disponível. A confirmação deve ser feita com responsáveis locais para evitar deslocamentos perdidos.

Os fervedouros fazem parte de uma região habitada e com tradições próprias. Respeitar comunidades e ambientes naturais permite conhecer a água, o Cerrado e a cultura local sem reduzir o destino a uma promessa de flutuação impossível de falhar. O fenômeno merece admiração, respeito ambiental e cautela.