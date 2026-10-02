EM FOCO Resumo da matéria 01 Do cristal ao turismo O povoado cresceu com o garimpo de quartzo e depois encontrou no turismo da Chapada uma nova base econômica. 02 Rochas muito antigas A região reúne formações pré-cambrianas com mais de 600 milhões de anos, ligadas à paisagem que cerca São Jorge. 03 Na porta do parque São Jorge fica junto ao acesso do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e funciona como base para trilhas e cachoeiras.

Em São Jorge, no nordeste goiano, ruas de terra e casas simples dividem espaço com rochas pré-cambrianas e a entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Nascido do garimpo de cristal, o vilarejo hoje vive do turismo de natureza, sem perder a memória mineral que moldou sua identidade regional.

Como São Jorge nasceu do garimpo de cristal?

A formação de São Jorge ganhou força na década de 1950, quando a procura por cristal de quartzo atraiu garimpeiros para a região. O antigo povoado, chamado Baixa, cresceu em torno dessa atividade e manteve marcas do período nas ruas e na memória local.

Com a queda do valor do cristal sintético e mudanças econômicas, o garimpo perdeu espaço. A vila passou a se ligar cada vez mais ao turismo de Alto Paraíso de Goiás e da Chapada, aproveitando sua posição junto à entrada do parque nacional.

Chapada dos Veadeiros oferece o privilégio de caminhar por um dos solos mais antigos e místicos da Terra – Créditos: depositphotos.com / Elena Skalovskaia

Por que as rochas da região são tão antigas?

A paisagem ao redor da vila ajuda a explicar por que São Jorge parece tão diferente. A Chapada reúne formações antigas do Planalto Central, com serras, paredões e vales moldados ao longo de centenas de milhões de anos sobre terrenos do período Pré-Cambriano.

Essa base geológica também se conecta à antiga presença do quartzo que sustentou o garimpo. Hoje, as mesmas rochas aparecem como parte da paisagem percorrida por quem segue pela GO-239, visita mirantes ou entra nas trilhas protegidas da região.

O que torna a vila uma porta de entrada para a Chapada?

A proximidade com o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros mudou o papel da vila. O acesso oficial do parque fica na GO-239, junto a São Jorge, o que transformou o antigo núcleo de garimpeiros em ponto de apoio para visitantes.

O parque protege atualmente 240.586,56 hectares de Cerrado. Essa área ajuda a manter rios, cachoeiras, campos e formações rochosas que fazem da vila uma base natural para quem deseja explorar a região a pé.

A seguir listamos quatro marcas de São Jorge que ajudam a entender por que o vilarejo se tornou uma base tão procurada:

Entrada do parque: o acesso oficial fica junto à vila.

o acesso oficial fica junto à vila. Ruas de terra: preservam parte do aspecto simples do povoado.

preservam parte do aspecto simples do povoado. Memória do garimpo: o cristal continua ligado à história local.

o cristal continua ligado à história local. Trilhas próximas: cachoeiras e cânions concentram boa parte do movimento turístico.

Quem sonha em conhecer a Chapada dos Veadeiros, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Rolê Família, que conta com mais de 167 mil visualizações, onde Rolê Família mostra um roteiro completo com 25 atrativos e dicas de preços em Goiás:

Leia também: O roteiro pelas cidades históricas de Minas: muito ouro, comida mineira e ruas que preservam o Brasil colonial

Como garimpo, parque e turismo mudaram São Jorge?

A passagem do garimpo ao turismo não apagou a história local. A capela, o nome São Jorge e a memória das minas continuam ligados à identidade do povoado, enquanto pousadas, restaurantes e serviços para trilheiros ocupam o espaço econômico que antes dependia do cristal.

Essa mudança também trouxe uma nova relação com a paisagem. O que antes era fonte de extração passou a ser visto como patrimônio natural, cenário de caminhadas e motivo para conservar o Cerrado que cerca a vila e sustenta boa parte do turismo atual.

A seguir listamos três fases da transformação local que mostram como a economia e a identidade de São Jorge mudaram:

DADOS EM FOCO Da mineração ao turismo Tabela resume três fases marcantes na formação e transformação econômica de São Jorge. Fase Marca principal Efeito na vila Década de 1950 Garimpo de quartzo Formação do povoado Após o declínio do cristal Mudança econômica Busca por novas atividades Fase turística Parque e trilhas Serviços para visitantes

O que esperar ao visitar São Jorge hoje?

Visitar São Jorge hoje significa encontrar uma vila pequena, com ritmo simples e acesso rápido a trilhas conhecidas da Chapada. As ruas de terra, a capela e o comércio local convivem com viajantes que chegam atrás de cachoeiras, cânions e mirantes.

O contraste explica o encanto do lugar: cristal, Cerrado e turismo contam fases diferentes da mesma vila. São Jorge deixou de depender do garimpo, mas ainda conserva sinais dessa origem enquanto funciona como uma das portas mais diretas para a Chapada dos Veadeiros.