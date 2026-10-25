João Pessoa, capital paraibana, reúne o ponto mais oriental do Brasil, na Ponta do Seixas, e praias urbanas. No IPS Brasil 2026, alcançou 67,73 pontos, a maior nota entre as capitais nordestinas. Essa posição é um retrato de indicadores sociais, não garantia de bem-estar igual para todos os moradores.

Por que a Ponta do Seixas é um marco geográfico?

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística identifica a Ponta do Seixas, em João Pessoa, como o ponto mais a leste do território brasileiro. Esse dado fala de posição no mapa, não de uma competição entre cidades para determinar o nascer do sol mais cedo em qualquer dia do ano.

A expressão “onde o sol nasce primeiro” é comum no turismo, mas pede cuidado. O amanhecer muda conforme data e latitude. Por isso, o fato geográfico mais seguro é a localização oriental da ponta, que pode ser visitada sem depender de uma promessa absoluta sobre os primeiros raios.

A organização do centro histórico ajuda a contar como a capital foi pensada desde seus primeiros anos – Créditos: depositphotos.com / sergio_pulp

As praias urbanas formam a paisagem da capital

As praias de Tambaú e Cabo Branco concentram caminhadas, bares, hospedagens e pontos de encontro. A Prefeitura de João Pessoa descreve Cabo Branco como uma faixa com cerca de 5,1 quilômetros e lembra sua proximidade com Tambaú. As duas áreas permitem combinar passeio na orla com alimentação e comércio.

O Farol do Cabo Branco é outro símbolo associado à paisagem, sobre a falésia. Entretanto, a posição do farol não deve ser confundida com a extremidade exata da Ponta do Seixas. Para fotografar, caminhar ou conhecer o bairro, vale conferir acessos liberados e sinalização, principalmente onde o terreno apresenta declives.

Como escolher os passeios conforme a maré?

Alguns atrativos mudam bastante entre a maré alta e a maré baixa. Em Tambaú, os passeios de barco para Picãozinho procuram áreas de recifes que ficam mais visíveis com a água baixa. A formação de piscinas naturais varia, então o horário escolhido influencia a experiência e as condições de segurança.

Três cuidados ajudam a planejar uma visita sem depender apenas das fotos:

Maré: consulte a previsão oficial e o horário indicado pelo operador antes de marcar o passeio.

consulte a previsão oficial e o horário indicado pelo operador antes de marcar o passeio. Segurança: respeite a orientação sobre embarque, banho, correntes e áreas de proteção ambiental.

respeite a orientação sobre embarque, banho, correntes e áreas de proteção ambiental. Deslocamento: separe tempo para ir da orla até os pontos de visita sem correr.

Nem todo passeio precisa incluir barco. Caminhar na orla e visitar a Ponta do Seixas são programas diferentes, possíveis em horários distintos. A escolha depende das condições do dia, do tempo disponível e das necessidades de cada pessoa. Água aparentemente calma não dispensa atenção com vento e correnteza.

Entre o passado planejado e a vida atual, o destino reúne características que chamam atenção – Créditos: depositphotos.com / Cristian_Lourenco

João Pessoa reúne praia e um centro histórico antigo

A capital também tem patrimônio anterior ao turismo de praia. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional registra a fundação da cidade em 1585, às margens do rio Sanhauá. O centro histórico recebeu tombamento federal em 2009, abrangendo 502 edificações e parte do Porto do Capim.

Construções, praças e ruas guardam essa história. A trajetória da cidade, resumida na página sobre João Pessoa, inclui mudanças de nome e de ocupação urbana. Praias, bairros recentes e área histórica revelam fases diferentes da mesma capital, sem se resumirem a um único roteiro.

Quem deseja explorar as belezas de Sergipe, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Trip Partiu, que conta com mais de 280 mil visualizações, onde as apresentadoras mostram os principais passeios e atrações de Aracaju, com dicas de praias, gastronomia e lugares para conhecer a capital sergipana gastando pouco:

O que significa liderar o IPS 2026 no Nordeste?

O Índice de Progresso Social Brasil 2026 reuniu 57 indicadores sociais e ambientais para avaliar os municípios. Entre as capitais, João Pessoa aparece em 9º lugar no país, com 67,73 pontos, e em primeiro no Nordeste. Natal alcançou 66,82, enquanto Aracaju registrou 66,35.

O índice considera necessidades básicas, bem-estar e oportunidades, mas não mostra a situação de cada família. Uma boa posição regional pode conviver com dificuldades em serviços e desigualdades. Para comparar possibilidades de morar, o ranking serve como ponto de partida, junto de informações sobre trabalho, moradia e o bairro escolhido.

A visita rende mais quando o roteiro respeita o lugar

Na capital, é possível alternar paisagens do litoral com lugares históricos, sem tentar conhecer tudo. Praias e piscinas naturais são diferentes de passeios pelo centro. Outros destinos de praia também exigem atenção ao clima e à segurança, mesmo quando as imagens passam uma sensação de tranquilidade.

A Ponta do Seixas explica a geografia de João Pessoa; o IPS 2026 mostra como a cidade aparece nos indicadores atuais. Esses dois retratos são úteis quando apresentados com seus limites. Um bom passeio combina curiosidade, consulta às condições locais e tempo suficiente para conhecer cada área.