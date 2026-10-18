Lavras Novas é um distrito de Ouro Preto, em Minas Gerais, com ruas de pedra, montanhas e cachoeiras conhecidas. Fica a menos de 20 quilômetros de Ouro Preto, segundo o estado. Três Pingos, Namorados e Falcão são atrações documentadas, mas faltam fontes oficiais para confirmar as 14 quedas mencionadas.

Onde fica Lavras Novas e como chegar ao distrito?

O distrito pertence ao município de Ouro Preto, na região central de Minas Gerais, e está cercado pelo relevo da serra. O portal estadual de turismo situa a vila a menos de 20 quilômetros da sede, mas a distância efetiva muda com o trajeto escolhido.

Uma referência útil para planejar a visita é o portal de turismo de Minas Gerais, que descreve os atrativos naturais e o artesanato de taquara. Quem vai de carro deve conferir a rota atual, o estado da estrada e o acesso específico ao passeio desejado.

Conheça o charme de Lavras Novas, uma vila acolhedora cercada por montanhas, natureza e tradições mineiras. – Créditos: YouTube Drone Tour 4k (@DroneTour4K)

As cachoeiras aparecem em registros públicos de turismo

Entre os nomes apresentados pelo estado estão Três Pingos, Namorados, Falcão, Pocinho, Prazeres e Castelinho. Esses locais justificam a fama do distrito como destino de trilhas e passeios junto à água, sem depender de uma contagem grandiosa.

A informação de 14 cachoeiras em seis quilômetros aparece em reportagens sobre a vila, mas não encontrei uma relação pública oficial que confirme exatamente esse total e esse raio. O mais seguro é citar as quedas identificadas e explicar que os trajetos têm acessos diferentes.

O que observar antes de visitar a Cachoeira dos Namorados?

A Secretaria de Turismo de Ouro Preto descreve a Cachoeira dos Namorados com pequenos poços e pedras próximas à queda. Ela fica perto de outras atrações, mas a caminhada não é tão curta quanto a ideia de um passeio simples pode fazer parecer.

Segundo a orientação municipal, o acesso a pé pode levar cerca de uma hora e meia na ida e pelo menos duas horas na volta. O caminho por estrada também exige atenção: a prefeitura recomenda veículo 4×4 conforme as condições do percurso.

As atrações podem exigir caminhos e cuidados diferentes

Lavras Novas combina passeios de natureza com uma visita ao núcleo habitado, onde está a Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres. A escolha entre trilha, mirante ou caminhada pelas ruas depende do tempo disponível, da chuva e da experiência de cada visitante.

Alguns pontos ajudam a organizar uma visita sem prometer acesso fácil a todos:

Cachoeira dos Namorados: trilha mais longa e trecho por estrada que pode pedir veículo apropriado.

trilha mais longa e trecho por estrada que pode pedir veículo apropriado. Cachoeira dos Três Pingos: uma das quedas reconhecidas nos roteiros turísticos da região.

uma das quedas reconhecidas nos roteiros turísticos da região. Cachoeira do Falcão: atrativo próximo à Chapada, com acesso por propriedade particular.

atrativo próximo à Chapada, com acesso por propriedade particular. Centro da vila: ruas antigas, igreja e produção artesanal de taquara.

O distrito também possui mirantes e a Represa do Custódio entre os destinos conhecidos. Para passeios na mata, chuva recente, placas de orientação e informações dos responsáveis pelo acesso precisam pesar na decisão, principalmente quando crianças acompanham o grupo.

Quem deseja descobrir os encantos de Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Viajantes App, que conta com mais de 148 mil visualizações, onde os apresentadores mostram as belezas de Lavras Novas, com dicas de cachoeiras, restaurantes e hospedagens nesse vilarejo próximo de Ouro Preto:

Por que a história local merece atenção além das cachoeiras?

A paisagem urbana e o antigo vínculo com a mineração ajudam a explicar a identidade de Lavras Novas. Seu nome é associado às atividades de lavra realizadas na região de Ouro Preto, onde a ocupação histórica deixou igrejas, caminhos e hábitos preservados pela comunidade.

Uma visão geral do lugar pode ser consultada na página sobre Lavras Novas. Relatos sobre a origem como quilombo e datas muito específicas de infraestrutura, porém, precisam ser tratados conforme as provas disponíveis, sem transformar tradições orais em fatos confirmados.

O passeio fica melhor com trajetos verificados

O interesse em Lavras Novas não depende de repetir números de cachoeiras que ainda precisam de documentação. A lista de atrações reconhecidas pelo poder público já permite combinar natureza, igrejas, gastronomia mineira e passeios com vista das montanhas.

Antes de sair, é importante verificar acesso, clima e duração das trilhas, especialmente na época de chuva. Assim, o visitante consegue aproveitar o distrito de Ouro Preto sem confundir a proximidade entre atrações com a facilidade de chegar a cada uma delas.