EM FOCO Resumo da matéria 01 Presépio entre rochas O Presépio Natural Mãos de Deus integra uma paisagem rochosa e é apresentado pelo portal estadual de turismo como o maior do gênero a céu aberto no mundo. 02 Vinhos no sertão Produtores de Grão Mogol cultivam uvas como Merlot com irrigação e manejo adaptado, abastecendo uma vinícola que também movimenta o turismo rural. 03 Cidade de pedra Ruas antigas, construções de pedra e paisagens da Serra do Espinhaço fazem parte da identidade do município no Norte de Minas Gerais.

Em Grão Mogol, no norte mineiro, um presépio natural é apontado pelo turismo estadual como o maior a céu aberto do mundo. A cidade produz vinhos no semiárido sertanejo e preserva ruas históricas de pedra, junto a paisagens da Serra do Espinhaço, combinando tradição religiosa, turismo rural e viticultura.

Por que o presépio de Grão Mogol chama tanta atenção?

O Presépio Natural Mãos de Deus foi instalado em meio a uma paisagem de grandes pedras e representa cenas do nascimento de Jesus. Segundo o portal de turismo do Governo de Minas, trata-se do maior presépio natural a céu aberto do mundo, classificação divulgada pelo próprio órgão.

Inaugurado em 9 de dezembro de 2011, o espaço se tornou um ponto de visitação religiosa. Em Grão Mogol, a presença das rochas faz parte tanto do cenário do monumento quanto da aparência de diferentes construções e ruas da cidade.

Grão Mogol, Minas Gerais – Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

Como a cidade passou a produzir vinhos em uma região seca?

Na região de clima semiárido, o cultivo de uvas depende de planejamento. Agricultores recorrem à irrigação e a técnicas de manejo para aproveitar a insolação e as diferenças de temperatura. A variedade Merlot encontrou condições de desenvolvimento nos vinhedos locais.

A Agência Minas Gerais informou em 2025 que a vinícola Vale do Gongo produzia cerca de 15 mil litros de vinho por ano, com apoio técnico de pesquisas da Epamig e da Unimontes. O volume é um retrato daquele período, não uma produção fixa para todos os anos.

O que fazer em Grão Mogol além de conhecer o presépio?

O centro de Grão Mogol apresenta construções que guardam referências de seu passado ligado à mineração. A Igreja Matriz de Santo Antônio e as ruas de pedra ajudam a criar um passeio a pé, com atenção à arquitetura e à paisagem serrana.

Fora da área central, os atrativos naturais incluem trilhas e campos rupestres na região da Serra do Espinhaço. A presença de vinhedos também abriu espaço para o enoturismo, com experiências que dependem de agendamento prévio e da programação de cada produtor.

A seguir listamos quatro atrações e experiências da cidade que combinam diferentes lados do destino:

Presépio Mãos de Deus: monumento religioso instalado entre formações rochosas próximas à área urbana

monumento religioso instalado entre formações rochosas próximas à área urbana Centro histórico: caminhada pelas ruas e construções que preservam a imagem da cidade de pedra

caminhada pelas ruas e construções que preservam a imagem da cidade de pedra Paisagens da serra: trilhas e observação dos campos rupestres, conforme acesso permitido

trilhas e observação dos campos rupestres, conforme acesso permitido Vinhedos locais: produção de uvas e experiências de enoturismo sujeitas a agendamento

Quem deseja descobrir lugares pouco conhecidos de Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Eu Sou Müller, onde o criador mostra como encontrar praias de água doce escondidas em Grão Mogol, no norte do estado:

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Quais números mostram a dimensão do presépio e da viticultura?

A inauguração do presépio ocorreu em 2011, enquanto o projeto agrícola que originou a Vale do Gongo começou em 2017, segundo o governo estadual. As duas iniciativas nasceram em momentos diferentes, mas hoje ajudam a ampliar os interesses de quem visita a cidade.

Em abril de 2025, o governo mineiro registrou aproximadamente 60 toneladas de uvas ao ano na Vale do Gongo, destinadas ao consumo e à produção de vinhos. Os números mostram a escala daquela vinícola naquele período, sem representar a produção de todo o município.

A seguir listamos quatro dados sobre Grão Mogol que colocam lado a lado turismo religioso e produção rural:

DADOS EM FOCO Grão Mogol em destaque Dados datados e referências sobre o presépio e a produção vinícola de Grão Mogol Tema Referência Significado Presépio Mãos de Deus 2011 Ano de inauguração Posição do presépio Destaque do turismo estadual Maior natural a céu aberto, segundo o portal Produção de uvas 60 t/ano em 2025 Dado da Vale do Gongo Produção de vinhos 15 mil litros/ano em 2025 Estimativa divulgada pelo governo

Por que Grão Mogol atrai visitantes interessados em experiências diferentes?

A cidade apresenta uma combinação pouco comum de tradição religiosa e atividades agrícolas modernas. O presépio aproveita a paisagem natural de pedras, enquanto os vinhedos mostram uma adaptação produtiva ao clima. Entre esses pontos, a história urbana e as montanhas completam o cenário.

Visitar Grão Mogol permite conhecer a cidade de pedra, observar o Presépio Mãos de Deus e entender como a viticultura ganhou espaço no Norte de Minas. São atrações diferentes que compartilham a mesma característica: nasceram das condições e das escolhas feitas naquele território.