EM FOCO Resumo da matéria 01 Quase cinco séculos Vila Velha nasceu em 1535, quando a ocupação portuguesa se estabeleceu na atual Prainha, e preserva construções que ajudam a contar a história capixaba. 02 Praias e patrimônio Os 32 quilômetros de litoral combinam praias urbanas, tradições culturais, mirantes e o Convento da Penha, uma das referências visuais da cidade. 03 Prêmios em dois anos Em 2024, o município foi reconhecido como destino turístico inteligente; em 2025, projetos locais venceram duas categorias por voto popular.

Fundada em 1535, Vila Velha, no Espírito Santo, reúne 32 quilômetros de litoral, construções históricas e reconhecimento internacional no turismo. A cidade recebeu destaque ibero-americano em 2024 e voltou a vencer categorias em 2025, enquanto preserva a Prainha, o Convento da Penha e uma relação direta com Vitória.

Por que Vila Velha é uma das cidades históricas do Brasil?

O nascimento de Vila Velha está ligado à chegada do donatário Vasco Fernandes Coutinho, em 23 de maio de 1535. O primeiro núcleo da capitania recebeu o nome de Vila do Espírito Santo e foi instalado na região que hoje corresponde à Prainha.

A cidade foi sede administrativa da capitania até 1549, quando essa função passou a Vitória. Entre suas referências antigas estão a Igreja do Rosário e o Convento da Penha. A história de Vila Velha permanece visível no centro histórico e nos caminhos da ocupação colonial.

Vila Velha destaca-se como a cidade mais antiga e populosa do Espírito Santo – Créditos: depositphotos.com / sergio_pulp

Como o município conquistou prêmios de turismo em 2024 e 2025?

Em 2024, Vila Velha recebeu reconhecimento ibero-americano como Destino Turístico Inteligente, expressão usada para iniciativas que combinam planejamento, tecnologia e sustentabilidade na atividade turística. A premiação reuniu cidades de diferentes países durante um evento realizado em Curitiba.

No ano seguinte, a Rede Ibero-Americana de Destinos Turísticos Inteligentes registrou vitórias por voto popular dos projetos Curta Vila Velha, em promoção e marketing, e Conectando Destinos, em sustentabilidade ambiental. Foram categorias de projetos, não uma repetição automática do mesmo título geral.

Quais lugares ajudam a conhecer Vila Velha?

O Convento da Penha aparece no alto de um maciço rochoso, com vista para a região metropolitana. No entorno da Prainha, o visitante encontra referências da fundação da cidade e ruas que guardam parte dessa memória, bem perto da paisagem litorânea.

Nas praias, Praia da Costa, Itapoã e Itaparica oferecem cenários urbanos com comércio e áreas de passeio. Já a Barra do Jucu conserva uma identidade cultural associada ao congo e à culinária regional. Essa variedade permite combinar história, praia e vida cotidiana.

A seguir listamos quatro paradas representativas da cidade que mostram as diferentes experiências disponíveis:

Convento da Penha: santuário histórico em posição elevada, procurado também pela paisagem da Baía de Vitória

santuário histórico em posição elevada, procurado também pela paisagem da Baía de Vitória Prainha: área ligada à chegada dos colonizadores e ao primeiro núcleo da capitania

área ligada à chegada dos colonizadores e ao primeiro núcleo da capitania Praia da Costa: orla urbanizada que concentra caminhadas, serviços e pontos de encontro

orla urbanizada que concentra caminhadas, serviços e pontos de encontro Barra do Jucu: região de praias e tradições culturais capixabas, especialmente o congo

Quem deseja conhecer as belezas de Vila Velha, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Gastronomades, que conta com mais de 20 mil visualizações, onde os apresentadores mostram um roteiro de dois dias pelas praias e atrações históricas do Espírito Santo:

Leia também: 33 ilhas, 7 pontes e moqueca em panela de barro: a capital fundada em 1551 que lidera o ranking de saúde entre as capitais do Brasil

Como os 32 quilômetros de litoral se conectam à vida na cidade?

Os 32 quilômetros de litoral ajudam a explicar o peso das praias na paisagem, mas Vila Velha também reúne bairros residenciais, comércio e atividades portuárias. A proximidade de Vitória, ligada pela Terceira Ponte, integra o deslocamento de moradores e visitantes na Grande Vitória.

A experiência muda conforme a região: a orla concentra serviços e movimento, enquanto o centro histórico destaca construções mais antigas. Para entender o destino, convém considerar essa mistura de cidade metropolitana e patrimônio colonial, em vez de enxergá-lo apenas como um balneário.

A seguir listamos quatro referências de Vila Velha que resumem sua formação e seu reconhecimento recente:

DADOS EM FOCO Vila Velha em dados Principais marcos históricos, turísticos e reconhecimentos de Vila Velha Indicador Informação Contexto Fundação 23 de maio de 1535 Início do núcleo colonial Litoral 32 km Praias e paisagens costeiras Premiação de 2024 Destino turístico inteligente Reconhecimento ibero-americano Prêmios de 2025 Duas categorias populares Projetos locais premiados

O que torna Vila Velha mais do que um destino de praia?

A cidade conserva memórias do século XVI e espaços de convivência que seguem ativos. Igrejas antigas, bairros modernos, comércio e a orla se encontram em distâncias relativamente curtas. É esse contraste entre os usos do território que marca o passeio e a rotina local.

Com cinco séculos de história, 32 quilômetros de litoral e premiações registradas em 2024 e 2025, Vila Velha reúne patrimônio e projetos recentes de turismo. O principal atrativo é observar como uma cidade antiga continua mudando sem perder suas referências de origem.