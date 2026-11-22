Guarapari, no Espírito Santo, recebeu por lei federal o título de Capital Nacional da Biodiversidade Marinha. A cidade também é conhecida por suas praias e pela areia monazítica da costa. O reconhecimento ambiental é documentado, mas supostos benefícios médicos das areias e recordes turísticos exigem cuidado.

O reconhecimento de Guarapari está previsto em lei federal

A Lei federal 15.004, de 2024, conferiu a Guarapari o título de Capital Nacional da Biodiversidade Marinha. Esse é um dado legal confirmado, diferente de apelidos criados para promover o turismo. A norma valoriza o município, mas não estabelece que toda praia seja própria para banho.

As ilhas e formações marinhas da região são estudadas por sua diversidade de organismos. A prefeitura divulga a referência a mais de 766 espécies catalogadas, mas o total depende da área e do grupo de seres vivos considerados. Contagens científicas precisam de método, data e recorte definidos.

As praias de areia escura fazem parte de uma paisagem costeira marcada por características naturais // Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

Por que algumas praias têm areia escura?

A Praia da Areia Preta é conhecida pela presença de minerais pesados, entre eles materiais associados à monazita. Esse tipo de areia faz parte da geologia local. Sua cor e composição não devem ser usadas, por si só, como prova de efeito terapêutico no organismo.

O apelido Cidade Saúde aparece na história turística de Guarapari. Porém, alegações de cura ou de tratamento com areia precisam de estudos clínicos específicos. A informação correta distingue característica mineral e benefício médico, evitando incentivar a exposição a materiais naturais com base apenas em tradição.

O que fazer nas praias de Guarapari?

A cidade combina praias urbanas e enseadas com diferentes perfis de ocupação. Algumas áreas recebem muitos visitantes e outras têm acesso menos simples. A escolha mais segura depende de maré, sinalização e condições do mar, não de promessas genéricas de água sempre calma.

Para escolher o roteiro com atenção, estes pontos merecem ser conferidos:

Praia da Areia Preta: observar a faixa de areia escura sem associá-la automaticamente à cura.

observar a faixa de areia escura sem associá-la automaticamente à cura. Enseadas: escolher trechos conforme acesso, salva-vidas e avisos de segurança disponíveis.

escolher trechos conforme acesso, salva-vidas e avisos de segurança disponíveis. Mergulho: procurar operadores regulares e respeitar orientações de proteção da vida marinha.

procurar operadores regulares e respeitar orientações de proteção da vida marinha. Maré: verificar mudanças ao longo do dia antes de entrar no mar ou alcançar piscinas.

verificar mudanças ao longo do dia antes de entrar no mar ou alcançar piscinas. Resíduos: recolher o próprio lixo, inclusive pontas de cigarro e embalagens leves.

recolher o próprio lixo, inclusive pontas de cigarro e embalagens leves. Informação: consultar condições atuais das praias em órgãos públicos e serviços locais.

Quem deseja conhecer outra área do litoral capixaba pode considerar Vila Velha, que reúne praias e patrimônio histórico. Em Guarapari, passeios de barco e mergulho pedem operadores habilitados. Também é importante não tocar em corais ou retirar organismos do ambiente marinho.

O reconhecimento por lei chama atenção para a importância da biodiversidade encontrada na região // Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

A diversidade marinha depende de proteção constante

A biodiversidade no litoral não é apenas um número de espécies. Ela também depende de habitats como costões, fundos rochosos e áreas de abrigo. A retirada de animais e o descarte de resíduos podem afetar esses ambientes. Turismo responsável reduz pressão sobre o ecossistema.

A prefeitura apresenta pesquisas e ações ligadas ao mar para explicar o reconhecimento do município. O título é relevante, mas exige leitura cuidadosa: reconhecer a riqueza natural não significa ausência de problemas. Qualidade da água e fiscalização precisam ser acompanhadas de forma contínua.

Como distinguir o fato da propaganda turística?

O título criado por lei pode ser verificado no texto oficial. Já frases sobre ter a única areia radioativa do país, determinada quantidade de praias ou a maior diversidade da América Latina exigem comparações técnicas com critérios claros, nem sempre apresentadas em anúncios.

Quem planeja viajar pode usar dados de órgãos ambientais e da prefeitura, além de consultar informações atualizadas sobre banho e acesso. A presença de areia monazítica é um traço local; não substitui orientação médica nem permite prometer benefícios à saúde.

Guarapari merece ser conhecida pelo que é comprovado

O litoral de Guarapari combina paisagens costeiras e vida marinha que justificam interesse turístico e científico. Seu reconhecimento legal é real. A experiência melhora quando o visitante valoriza observação e conservação, em vez de buscar números máximos ou efeitos de saúde não comprovados.

Na prática, o destino oferece praias, cultura local e oportunidades de conhecer ambientes marinhos. Escolher passeios com cuidado e consultar informações públicas ajuda a aproveitar a cidade. A proteção dessa riqueza depende de moradores, visitantes e gestão ambiental trabalhando juntos.