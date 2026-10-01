EM FOCO Resumo da matéria 01 Título virou lei Guarapari recebeu em 2024 o título oficial de Capital Nacional da Biodiversidade Marinha por meio da Lei Federal 15.004. 02 766 espécies catalogadas A prefeitura informa que o fundo do mar da cidade reúne mais de 766 espécies já catalogadas, reforçando a importância das ilhas e recifes locais. 03 Praias mudam de perfil O litoral reúne praias urbanas, enseadas, pontos de mergulho e trechos de restinga, criando experiências diferentes dentro do mesmo município.

No litoral do Espírito Santo, Guarapari ganhou em 2024 um título além da fama das praias: Capital Nacional da Biodiversidade Marinha. O município reúne mais de 766 espécies catalogadas no fundo do mar e combina áreas urbanas, ilhas, recifes e pontos de mergulho distribuídos ao longo de sua extensa costa.

Por que Guarapari virou Capital Nacional da Biodiversidade Marinha?

O reconhecimento deixou de ser apenas uma descrição turística quando a Lei 15.004/2024 conferiu oficialmente o título ao município. A norma é curta, mas transforma a biodiversidade marinha de Guarapari em uma referência reconhecida por lei federal.

O título se apoia na variedade encontrada em ilhas, recifes e áreas submersas próximas à costa. A combinação de diferentes ambientes cria espaço para peixes, corais, moluscos e outros organismos, fazendo o interesse pela cidade continuar mesmo depois da faixa de areia.

Guarapari encanta visitantes com suas belas praias urbanas, águas claras e o agito constante de sua famosa orla – Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

O que significam as mais de 766 espécies catalogadas?

O número mostra que o litoral não é formado apenas por praias bonitas. A vida marinha catalogada revela um ambiente complexo, com espécies ocupando costões, ilhas, fundos rochosos e recifes. Essa variedade ajuda a explicar por que o mergulho ganhou tanta importância no turismo local.

Isso não significa que todas as espécies aparecem em qualquer praia. A biodiversidade marinha está distribuída por ambientes diferentes e depende de profundidade, tipo de fundo e condições do mar. Por isso, a experiência na areia é apenas uma parte da paisagem natural de Guarapari.

O que muda de uma praia para outra em Guarapari?

Quem percorre Guarapari encontra praias urbanas movimentadas, pequenas enseadas e trechos próximos de áreas naturais. Essa mudança de perfil permite alternar caminhadas na orla, banho de mar e passeios voltados à observação da costa.

Há ainda uma relação forte com o mergulho, favorecida por ilhas e pontos submersos conhecidos na região. Em vez de concentrar a viagem em uma única faixa de areia, o município permite construir um roteiro baseado em diferentes formas de contato com o litoral capixaba.

A seguir listamos quatro formas de olhar Guarapari que mostram por que o destino vai além de uma praia famosa:

Praias urbanas: concentram calçadões, serviços e acesso mais simples.

concentram calçadões, serviços e acesso mais simples. Enseadas: criam paisagens menores e protegidas ao longo da costa.

criam paisagens menores e protegidas ao longo da costa. Mergulho: aproxima visitantes de ilhas, recifes e áreas submersas.

aproxima visitantes de ilhas, recifes e áreas submersas. Biodiversidade: mais de 766 espécies catalogadas sustentam o título nacional.

Quem busca relaxar em praias paradisíacas, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Trip Partiu, que conta com mais de 618 mil visualizações, onde os apresentadores mostram as melhores praias e os preços em Guarapari, no Espírito Santo:

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Como o título nacional muda a forma de enxergar a cidade?

O reconhecimento reforça que Guarapari não é apenas balneário. A cidade passa a ser apresentada também por aquilo que existe debaixo da água, ampliando o valor das ilhas, dos recifes e das pesquisas que registram a variedade de organismos marinhos encontrados na região.

Para o visitante, isso cria um roteiro mais amplo. Praia, mergulho e natureza deixam de aparecer como atrações isoladas e passam a formar partes do mesmo cenário costeiro. A viagem pode combinar áreas urbanas com pontos em que o principal atrativo está além da linha da areia.

A seguir listamos três camadas do litoral de Guarapari que ajudam a entender o peso do novo título nacional:

DADOS EM FOCO Guarapari além da faixa de areia Tabela com ambiente, característica e relação com a experiência em Guarapari Ambiente Característica Experiência Orla urbana Praias com serviços Banho e caminhada Ilhas e recifes Alta diversidade marinha Mergulho e observação Fundo do mar Mais de 766 espécies Base do título nacional

Por que Guarapari ganhou uma identidade que vai além do verão?

A nova leitura nasce da diversidade que permanece o ano inteiro. A temporada muda o movimento das praias, mas ilhas, recifes e ambientes submersos continuam fazendo parte do município. Isso dá ao destino um motivo de interesse que não depende apenas de calor e férias.

Guarapari continua conhecida pelo litoral, mas agora essa imagem ganha uma camada mais profunda. O título nacional e as centenas de espécies catalogadas ajudam a explicar por que olhar apenas para a areia é pouco: parte importante da riqueza local começa justamente onde o mar cobre a paisagem.