EM FOCO Resumo da matéria 01 Piscinas surgem na maré A maré baixa revela formações recifais e piscinas naturais que ajudaram Maragogi a se tornar um dos destinos mais conhecidos do litoral alagoano. 02 Proteção cresceu em 2025 A APA Costa dos Corais foi ampliada e passou a ter 495.084 hectares, envolvendo recifes, praias, manguezais e áreas marinhas. 03 Turismo tem regras A visita às piscinas naturais depende da maré e de normas de uso que buscam conciliar turismo com conservação dos recifes.

Em Maragogi, no litoral norte de Alagoas, a maré baixa revela piscinas naturais entre recifes e criou uma imagem marcante da cidade turística. O município integra a APA Costa dos Corais, ampliada em 2025 para 495.084 hectares, hoje a maior unidade federal marinho-costeira do Brasil, protegendo recifes e manguezais.

Por que Maragogi ficou famosa pelas piscinas naturais?

A imagem mais conhecida de Maragogi nasce quando a maré baixa deixa os recifes mais próximos da superfície. A água represada entre as formações cria piscinas naturais que transformaram o litoral em um dos cartões-postais de Alagoas.

Esse cenário não depende apenas da cor do mar. Os recifes costeiros funcionam como a estrutura física das piscinas, enquanto o nível da água muda ao longo do dia. Por isso, a mesma praia pode apresentar uma paisagem bem diferente poucas horas depois.

Maragogi encanta com o Caminho de Moisés e a segunda maior barreira de corais do mundo – Créditos: depositphotos.com / Cristian_Lourenco

O que mudou com a ampliação da APA Costa dos Corais?

Em 2025, a APA Costa dos Corais ganhou mais 89 mil hectares de área marinha. A ampliação elevou o total protegido para 495.084 hectares e reforçou a cobertura de recifes, manguezais e ambientes usados por espécies marinhas.

A mudança também aumentou a escala de proteção em torno de destinos como Maragogi. A unidade se estende por cerca de 120 km de litoral entre Alagoas e Pernambuco, reunindo turismo, pesca e conservação dentro de uma mesma área federal.

O que a maré muda no passeio pelas piscinas?

A visita depende diretamente da tábua de marés. O guia oficial de normas reúne orientações específicas para as piscinas naturais de Maragogi, onde o acesso é organizado em horários compatíveis com a maré mais baixa.

Na prática, isso significa que o passeio não funciona como uma praia comum, aberta da mesma forma o dia inteiro. A janela de visitação acompanha o movimento do mar, e as regras ajudam a reduzir a pressão sobre formações recifais frágeis.

A seguir listamos quatro pontos para entender Maragogi antes de olhar apenas para a cor da água:

Maré: define quando as piscinas naturais ficam mais visíveis e acessíveis.

define quando as piscinas naturais ficam mais visíveis e acessíveis. Recifes: formam a base natural que cria as áreas rasas no mar.

formam a base natural que cria as áreas rasas no mar. Proteção: a APA soma 495.084 hectares depois da ampliação de 2025.

a APA soma 495.084 hectares depois da ampliação de 2025. Regras: a visitação é ordenada para conciliar turismo e conservação.

Quem busca conhecer as belezas do Caribe brasileiro, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Gastronomades, que conta com mais de 32 mil visualizações, onde Luciano e parceira mostram um roteiro imperdível de 3 dias em Maragogi no Alagoas:

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Como proteção e turismo convivem na mesma área?

Maragogi mostra como turismo e conservação estão ligados. Sem os recifes, as piscinas naturais perderiam a formação que atrai visitantes. Sem regras de uso, a pressão de embarcações e pessoas poderia crescer justamente sobre o ambiente que sustenta a atração.

A APA funciona como uma moldura maior para essa relação. Seus 495.084 hectares cobrem ambientes muito além das piscinas turísticas, enquanto os 120 km de litoral mostram que a proteção conecta vários municípios e ecossistemas.

A seguir listamos três dimensões da Costa dos Corais que ajudam a visualizar proteção, turismo e território:

DADOS EM FOCO Maragogi e a Costa dos Corais Dados já explicados no texto sobre Maragogi e a APA Costa dos Corais Elemento Dado O que representa Piscinas naturais Maré baixa Recifes ficam mais expostos Área protegida 495.084 hectares APA após ampliação de 2025 Extensão costeira Cerca de 120 km Faixa entre Alagoas e Pernambuco

Por que Maragogi é mais do que água azul?

A fama de Maragogi nasceu da paisagem, mas o destino depende de uma estrutura natural bem maior. Recifes, manguezais, praias e mar aberto fazem parte de uma área protegida que conecta a experiência turística à conservação do litoral nordestino.

Quando maré, recifes e proteção são vistos juntos, o cenário ganha outra dimensão. As piscinas naturais deixam de ser apenas um lugar bonito para fotos e passam a mostrar por que conservar a Costa dos Corais é parte direta do futuro turístico de Maragogi.