Em Maragogi, no litoral norte de Alagoas, a maré baixa revela piscinas naturais entre recifes e criou uma imagem marcante da cidade turística. O município integra a APA Costa dos Corais, ampliada em 2025 para 495.084 hectares, hoje a maior unidade federal marinho-costeira do Brasil, protegendo recifes e manguezais.
Por que Maragogi ficou famosa pelas piscinas naturais?
A imagem mais conhecida de Maragogi nasce quando a maré baixa deixa os recifes mais próximos da superfície. A água represada entre as formações cria piscinas naturais que transformaram o litoral em um dos cartões-postais de Alagoas.
Esse cenário não depende apenas da cor do mar. Os recifes costeiros funcionam como a estrutura física das piscinas, enquanto o nível da água muda ao longo do dia. Por isso, a mesma praia pode apresentar uma paisagem bem diferente poucas horas depois.
O que mudou com a ampliação da APA Costa dos Corais?
Em 2025, a APA Costa dos Corais ganhou mais 89 mil hectares de área marinha. A ampliação elevou o total protegido para 495.084 hectares e reforçou a cobertura de recifes, manguezais e ambientes usados por espécies marinhas.
A mudança também aumentou a escala de proteção em torno de destinos como Maragogi. A unidade se estende por cerca de 120 km de litoral entre Alagoas e Pernambuco, reunindo turismo, pesca e conservação dentro de uma mesma área federal.
O que a maré muda no passeio pelas piscinas?
A visita depende diretamente da tábua de marés. O guia oficial de normas reúne orientações específicas para as piscinas naturais de Maragogi, onde o acesso é organizado em horários compatíveis com a maré mais baixa.
Na prática, isso significa que o passeio não funciona como uma praia comum, aberta da mesma forma o dia inteiro. A janela de visitação acompanha o movimento do mar, e as regras ajudam a reduzir a pressão sobre formações recifais frágeis.
A seguir listamos quatro pontos para entender Maragogi antes de olhar apenas para a cor da água:
- Maré: define quando as piscinas naturais ficam mais visíveis e acessíveis.
- Recifes: formam a base natural que cria as áreas rasas no mar.
- Proteção: a APA soma 495.084 hectares depois da ampliação de 2025.
- Regras: a visitação é ordenada para conciliar turismo e conservação.
Quem busca conhecer as belezas do Caribe brasileiro, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Gastronomades, que conta com mais de 32 mil visualizações, onde Luciano e parceira mostram um roteiro imperdível de 3 dias em Maragogi no Alagoas:
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Como proteção e turismo convivem na mesma área?
Maragogi mostra como turismo e conservação estão ligados. Sem os recifes, as piscinas naturais perderiam a formação que atrai visitantes. Sem regras de uso, a pressão de embarcações e pessoas poderia crescer justamente sobre o ambiente que sustenta a atração.
A APA funciona como uma moldura maior para essa relação. Seus 495.084 hectares cobrem ambientes muito além das piscinas turísticas, enquanto os 120 km de litoral mostram que a proteção conecta vários municípios e ecossistemas.
A seguir listamos três dimensões da Costa dos Corais que ajudam a visualizar proteção, turismo e território:
|Elemento
|Dado
|O que representa
|Piscinas naturais
|Maré baixa
|Recifes ficam mais expostos
|Área protegida
|495.084 hectares
|APA após ampliação de 2025
|Extensão costeira
|Cerca de 120 km
|Faixa entre Alagoas e Pernambuco
Por que Maragogi é mais do que água azul?
A fama de Maragogi nasceu da paisagem, mas o destino depende de uma estrutura natural bem maior. Recifes, manguezais, praias e mar aberto fazem parte de uma área protegida que conecta a experiência turística à conservação do litoral nordestino.
Quando maré, recifes e proteção são vistos juntos, o cenário ganha outra dimensão. As piscinas naturais deixam de ser apenas um lugar bonito para fotos e passam a mostrar por que conservar a Costa dos Corais é parte direta do futuro turístico de Maragogi.
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