EM FOCO Resumo da matéria 01 Apelidos viraram identidade Cláudio é conhecida pela força dos apelidos, um costume local que aparece até em registros públicos e ajuda a marcar a identidade da cidade. 02 Metal move a economia Mais de 80 empresas do setor de fundição e metalurgia mostram como a produção industrial ganhou peso em um município de pouco mais de 32 mil moradores. 03 Nome nasceu do ribeirão A versão histórica mais difundida liga o nome de Cláudio a um homem escravizado que encontrou um ribeirão no século 18.

Em Cláudio, no centro-oeste de Minas Gerais, a indústria de fundição divide espaço com uma tradição curiosa: apelidos identificam muitos moradores. O município tem mais de 80 empresas ligadas ao setor metalúrgico e uma origem associada ao século 18, quando seu nome começou a se consolidar na região.

Por que Cláudio ficou conhecida como cidade dos apelidos?

A fama de cidade dos apelidos aparece em registros locais e também na história de Cláudio. O costume virou parte da identidade popular do município e continua reconhecível em nomes usados no dia a dia.

Esse traço convive com uma cidade de 630,706 km², onde áreas urbanas e rurais dividem espaço com indústrias e comércio. A tradição dos apelidos funciona como uma marca social que atravessa gerações sem depender do tamanho ou da atividade econômica do município.

O nome da cidade guarda uma história ligada aos primeiros caminhos abertos pelo interior mineiro – Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

Como a indústria ganhou tanto peso na economia local?

O outro lado de Cláudio aparece no trabalho com metais. A prefeitura registra mais de 80 empresas ligadas a fundições e metalurgia, com produção de móveis de alumínio, peças de ferro fundido e outros itens que circulam além do município.

A escala fica mais clara quando comparada à população. O IBGE estima 32.192 moradores em 2026. Para uma cidade desse porte, dezenas de empresas do mesmo setor formam uma concentração econômica forte e ajudam a sustentar empregos na região.

De onde veio o nome Cláudio?

A própria origem do nome também mistura memória e tradição histórica. A versão mais conhecida pela prefeitura diz que, em 1758, famílias portuguesas chegaram à região e um homem escravizado chamado Cláudio encontrou um ribeirão durante uma sondagem pelos arredores.

O curso d’água passou a ser chamado de Ribeirão do Cláudio, e o nome acabou associado à região. A prefeitura ressalta que existem versões sobre o começo do município, por isso o episódio deve ser entendido como a narrativa histórica mais difundida, não como um registro único.

A seguir listamos quatro marcas de Cláudio que ajudam a juntar cultura, história e economia:

Apelidos: aparecem como parte conhecida da identidade popular do município.

aparecem como parte conhecida da identidade popular do município. Metalurgia: reúne mais de 80 empresas ligadas ao setor local.

reúne mais de 80 empresas ligadas ao setor local. Nome: a versão mais difundida liga Cláudio ao ribeirão encontrado no século 18.

a versão mais difundida liga Cláudio ao ribeirão encontrado no século 18. Escala: a estimativa de 2026 aponta pouco mais de 32 mil moradores.

Quem quer conhecer os encantos de Cláudio, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Pelos Quatro Ventos, que conta com mais de 9 mil visualizações, onde Andreia e Glauder mostram um passeio completo por Cláudio em Minas Gerais:

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Quais números ajudam a dimensionar a cidade?

Os números mostram como indústria e tamanho urbano se encontram. Cláudio tem população estimada de 32.192 pessoas em 2026, área de 630,706 km² e um conjunto industrial que ultrapassa 80 empresas do ramo de fundição e metalurgia.

Nenhum desses dados explica a cidade sozinho. A força econômica está concentrada em um setor bem visível, enquanto a cultura dos apelidos e a narrativa do ribeirão mantêm um lado cotidiano que não aparece nas estatísticas.

A seguir listamos três números de Cláudio que colocam população, território e indústria na mesma escala:

DADOS EM FOCO Cláudio em números Dados já explicados no texto sobre população, território e indústria de Cláudio Indicador Dado Leitura População 32.192 em 2026 Estimativa do IBGE Área 630,706 km² Território municipal Setor industrial Mais de 80 empresas Fundição e metalurgia

Por que Cláudio chama atenção além das fundições?

Cláudio chama atenção porque junta produção industrial e uma identidade local fácil de reconhecer. O metal está na economia, enquanto apelidos, histórias de família e o nome do ribeirão permanecem ligados à forma como o município se apresenta.

Ao olhar esses elementos juntos, Cláudio deixa de ser apenas um polo industrial. A cidade mostra como trabalho, memória e costumes podem crescer lado a lado, formando uma identidade que cabe tanto nos números da economia quanto nas conversas do dia a dia.