EM FOCO Resumo da matéria 01 Vila entre mata e mar Cumuruxatiba é um distrito de Prado onde praias, falésias e Mata Atlântica formam uma paisagem ligada às áreas protegidas do extremo sul baiano. 02 Parque reconhecido pela UNESCO O Parque Nacional do Descobrimento protege 22.607,74 hectares em Prado e integra o conjunto natural reconhecido internacionalmente pela UNESCO. 03 Jubartes entram na rota Cumuruxatiba e Prado aparecem entre os pontos com operações parceiras de observação de baleias-jubarte no litoral da Bahia.

Em Cumuruxatiba, distrito de Prado no extremo sul da Bahia, praias de falésias e Mata Atlântica dividem a paisagem com a temporada das baleias-jubarte. A vila fica ligada ao Parque Nacional do Descobrimento, que protege 22.607,74 hectares e integra um patrimônio natural reconhecido pela UNESCO desde 1999.

Onde fica Cumuruxatiba e o que torna a vila diferente?

Cumuruxatiba é um distrito de Prado, no litoral do extremo sul da Bahia. A vila combina praias tranquilas, trechos com falésias e um núcleo urbano pequeno, cercado por uma paisagem onde o mar e a Mata Atlântica permanecem muito próximos.

Essa localização ajuda a explicar o ritmo do destino. Em vez de uma orla tomada por grandes prédios, a paisagem natural continua ocupando boa parte do horizonte, enquanto praias e áreas verdes conectam a vila a uma faixa costeira conhecida pela biodiversidade.

Os recifes ajudam a criar águas mais calmas e um dos cenários mais conhecidos da costa alagoana – Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

Qual é a relação da vila com o Parque Nacional do Descobrimento?

O Parque Nacional do Descobrimento fica no município de Prado e protege 22.607,74 hectares. A unidade guarda remanescentes de Mata Atlântica de tabuleiros costeiros, além de formações naturais que tornam o extremo sul baiano uma área importante para conservação.

A relação de Cumuruxatiba com esse território protegido aparece na própria geografia do distrito e nas rotas de acesso à região. O reconhecimento internacional do parque reforça que a paisagem ao redor da vila faz parte de um conjunto natural de valor muito maior.

Por que as baleias-jubarte também entram na paisagem local?

O mar diante de Prado também faz parte da rota de observação das baleias-jubarte. O Projeto Baleia Jubarte mantém Cumuruxatiba e Prado entre os pontos com operadoras parceiras para esse tipo de passeio.

A presença das jubartes acrescenta uma camada sazonal ao destino. Durante a temporada, o mar vira parte central da experiência, enquanto fora dela praias, falésias e Mata Atlântica continuam sustentando o apelo natural da vila.

A seguir listamos quatro marcas de Cumuruxatiba que ajudam a entender por que natureza e turismo aparecem tão ligados:

Praias: formam a principal ligação da vila com o litoral do extremo sul baiano.

formam a principal ligação da vila com o litoral do extremo sul baiano. Mata Atlântica: aparece associada às áreas protegidas do município de Prado.

aparece associada às áreas protegidas do município de Prado. Parque: o Descobrimento protege 22.607,74 hectares no município.

o Descobrimento protege 22.607,74 hectares no município. Jubartes: Cumuruxatiba integra a rede de destinos com observação das baleias.

Quem busca relaxar em um paraíso rústico, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Rolê Família, que conta com mais de 97 mil visualizações, onde Bruno e Paula mostram um roteiro imperdível de 2 dias em Cumuruxatiba, Prado (Bahia):

Leia também: Onde Luzia foi encontrada e aviões pousam em uma pista de 3,6 km: a pequena cidade mineira perto de BH

Quais elementos naturais colocam a vila em perspectiva?

Cumuruxatiba não depende de um único atrativo. A combinação entre litoral, floresta e vida marinha cria uma paisagem em camadas, com praias na frente, Mata Atlântica no entorno e baleias aparecendo no mar durante a época de passagem pela região.

O parque ajuda a dimensionar esse contexto. Seus 22.607,74 hectares protegidos fazem parte de uma rede maior de conservação no extremo sul da Bahia, enquanto a presença das jubartes liga o destino aos movimentos naturais do Atlântico.

A seguir listamos três referências naturais da região que mostram como floresta, reconhecimento e mar se encontram:

DADOS EM FOCO Cumuruxatiba em contexto Dados já explicados no texto sobre Cumuruxatiba e o município de Prado Referência Dado Relação com a vila Parque Nacional 22.607,74 hectares Área protegida em Prado UNESCO Patrimônio Mundial Natural Reconhecimento do parque Baleias-jubarte Destino de observação Cumuruxatiba e Prado

Por que Cumuruxatiba preserva um ritmo diferente?

O destaque de Cumuruxatiba vem justamente da soma de elementos que ainda permanecem próximos. Praia, vegetação, áreas protegidas e observação de baleias não aparecem como atrações isoladas, mas como partes de uma mesma paisagem costeira.

Quando essas peças são reunidas, a vila ganha sentido além da praia. Cumuruxatiba mostra como um destino pequeno pode estar conectado a um parque nacional, a um patrimônio reconhecido pela UNESCO e a uma das rotas mais conhecidas das baleias-jubarte no Brasil.