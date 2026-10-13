EM FOCO Resumo da matéria 01 Ilhas e pontes Vitória reúne 33 ilhas e uma parte continental, conectadas por sete pontes que ajudam a explicar sua paisagem urbana. 02 Destaque em saúde No ranking municipal de 2025, a capital ficou em primeiro lugar entre capitais no indicador específico de saúde. 03 Cultura na mesa Moqueca capixaba e panelas feitas em Goiabeiras conservam uma tradição artesanal ligada à história do Espírito Santo.

A capital capixaba, Vitória, reúne 33 ilhas, sete pontes e uma tradição culinária ligada às panelas de barro. Fundada em 1551, ficou em primeiro lugar entre as capitais no indicador de saúde de um ranking nacional de 2025. Sua paisagem mistura praias, construções antigas e bairros voltados para o mar.

Por que Vitória tem tantas ilhas e pontes?

A geografia explica parte da identidade de Vitória. O município reúne um arquipélago de 33 ilhas e uma porção no continente, cercados por águas, morros e manguezais. Para ligar diferentes áreas, sete pontes fazem a conexão entre a ilha principal e o continente.

A relação com o mar acompanha a cidade desde sua formação. A data oficial de fundação é 8 de setembro de 1551, durante a ocupação colonial portuguesa. O centro preserva construções históricas, enquanto aterros e novas vias mudaram parte da paisagem ao longo dos séculos.

Vitória oferece o contraste entre as escadarias do centro histórico e a grandiosidade da Terceira Ponte // Créditos: depositphotos.com / Cristian_Lourenco

Em qual ranking de saúde a capital apareceu na frente?

No Ranking de Competitividade dos Municípios de 2025, a cidade alcançou o primeiro lugar no pilar de saúde entre as capitais. A Prefeitura de Vitória informou que o município ficou em quarto entre 418 cidades com mais de 80 mil moradores nesse indicador.

A classificação considerou cobertura de atendimento básico, vacinação e gestão dos recursos destinados à saúde. É importante separar esse resultado de uma avaliação de toda a vida urbana. Liderar o indicador de saúde não significa ocupar o primeiro lugar em todos os critérios de qualidade de vida.

Por que a panela de barro é tão importante na cidade?

A moqueca capixaba é uma das comidas mais conhecidas da região. Seu preparo tradicional usa ingredientes como peixe, tomate, coentro e urucum, sem depender de leite de coco ou dendê. A panela de barro ajuda a preservar uma prática culinária transmitida entre gerações.

No bairro de Goiabeiras, as paneleiras produzem recipientes com técnicas artesanais ligadas à história indígena local. O passeio pode combinar a visita ao galpão dessas artesãs, uma refeição regional e uma caminhada pelo centro histórico ou pela Praia de Camburi.

A seguir listamos quatro experiências culturais e urbanas que ajudam a compreender esse destaque:

Galpão das Paneleiras: mostra a produção artesanal de panelas de barro

mostra a produção artesanal de panelas de barro Moqueca capixaba: prato regional servido tradicionalmente nesses recipientes

prato regional servido tradicionalmente nesses recipientes Centro histórico: reúne edifícios e ruas ligados à formação da cidade

reúne edifícios e ruas ligados à formação da cidade Praia de Camburi: permite caminhar junto ao mar

Quem deseja descobrir os melhores roteiros e dicas de Vitória, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Trip Partiu, que conta com mais de 300 mil visualizações, onde os apresentadores mostram as principais atrações de Vitória e Ibiraçu no Espírito Santo:

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Como as paisagens e a história aparecem nos passeios?

A cidade oferece cenários diferentes em poucos deslocamentos. A Praia de Camburi permite passear junto ao mar, enquanto o centro histórico concentra igrejas e ruas que ajudam a recordar a ocupação colonial. As pontes também fazem parte das vistas conhecidas da capital.

O Galpão das Paneleiras acrescenta um encontro com o trabalho artesanal. Já os restaurantes especializados em moqueca mostram como a cultura local chega à mesa. Entre praias e prédios antigos, a capital reúne experiências de natureza, gastronomia e memória.

A seguir listamos quatro características da capital que resumem suas características:

DADOS EM FOCO Vitória em três aspectos Tabela de dados sobre Vitória Aspecto Dado ou lugar Significado Geografia 33 ilhas Arquipélago urbano Conexões 7 pontes Ligação ao continente História 1551 Fundação oficial Tradição Goiabeiras Panelas e moqueca

O que os números de Vitória dizem sobre a cidade?

As 33 ilhas e as sete pontes ajudam a entender sua geografia, enquanto a fundação em 1551 revela uma trajetória longa. O resultado no ranking de 2025 mostra um desempenho específico em saúde, sem resumir todas as condições de vida dos moradores.

Para quem visita, Vitória combina paisagens de mar, áreas urbanas, culinária e trabalho artesanal. A mesma cidade que cresceu entre ilhas e aterros mantém costumes antigos, como a panela de barro, ao lado de pontes e serviços de uma capital moderna.