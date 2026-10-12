EM FOCO Resumo da matéria 01 Ondas e praias Itacaré reúne faixas de areia perto do centro e outras alcançadas por trilhas, atraindo pessoas que gostam tanto de surfe quanto de natureza. 02 Visita da realeza O rei Carlos XVI Gustavo e a rainha Sílvia visitaram a praia de Itacarezinho em novembro de 2024, durante férias no Brasil. 03 Floresta protegida Uma área ambiental com 62.960 hectares reúne praias, mata, manguezais e outros ambientes que ajudam a preservar a paisagem e a vida silvestre.

No litoral baiano, o Havaí brasileiro é o apelido de Itacaré, município rodeado por praias, falésias e Mata Atlântica preservada. Em novembro de 2024, o rei Carlos XVI Gustavo e a rainha Sílvia passaram férias na região. Suas ondas fortes, trilhas e florestas explicam sua crescente projeção turística internacional.

Por que Itacaré ganhou fama de Havaí brasileiro?

O apelido Havaí brasileiro combina com o cenário de Itacaré, onde a mata chega perto de praias procuradas por surfistas. Há trechos urbanos para quem quer fácil acesso e enseadas mais afastadas, que pedem caminhada ou passagem por caminhos cercados de vegetação.

Essa fama também chegou à realeza. Em 16 de novembro de 2024, o rei Carlos XVI Gustavo e a rainha Sílvia passaram pela praia de Itacarezinho. A visita foi registrada pela prefeitura como parte das férias do casal no Brasil, não como uma cerimônia oficial.

O charme do lugar vai além do apelido e das praias que atraem turistas. – Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

O que diferencia as praias dessa cidade baiana?

Na cidade de Itacaré, o litoral alterna praias de ondas fortes e pontos mais protegidos. A Praia da Tiririca é conhecida pelo surfe, enquanto a Praia da Concha, perto do centro, tem acesso mais simples e águas geralmente mais abrigadas em parte da orla.

Quem procura trechos mais isolados encontra caminhos que atravessam a Mata Atlântica. A Prainha é um exemplo de passeio por trilha, diferente da chegada direta às praias urbanas. O estado do mar e o tempo de caminhada exigem atenção antes de sair.

Que passeios revelam a mistura de mar e floresta?

O encontro de rios, praias e morros cria roteiros variados. A Praia de Jeribucaçu combina areia, vegetação e um rio que alcança o litoral, enquanto a Trilha das Quatro Praias passa por caminhos verdes e enseadas que ajudam a mostrar esse contraste.

A paisagem convida a explorar mais de um tipo de praia no mesmo dia, mas a experiência muda conforme o acesso. Algumas atrações estão perto de serviços e comércio; outras dependem de trilha, calçado adequado e tempo disponível. O cuidado com o caminho também protege a vegetação.

A seguir listamos quatro praias com paisagens diferentes que ajudam a planejar passeios pelo litoral:

Concha: praia próxima ao centro, indicada para uma parada com acesso simples.

praia próxima ao centro, indicada para uma parada com acesso simples. Tiririca: trecho de ondas que faz parte da tradição local de surfe.

trecho de ondas que faz parte da tradição local de surfe. Prainha: enseada alcançada por caminhada em meio à vegetação.

enseada alcançada por caminhada em meio à vegetação. Jeribucaçu: praia onde a paisagem inclui mata, pedras e rio.

Quem quer conhecer um verdadeiro paraíso na Bahia, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Sonhe Alto Viagens, que conta com mais de 60 mil visualizações, onde revela um roteiro completo por Itacaré:

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Qual é a importância da mata preservada na região?

A área de proteção ambiental Costa de Itacaré/Serra Grande ocupa 62.960 hectares e se estende por áreas de Itacaré, Uruçuca e Ilhéus. O espaço protegido reúne Mata Atlântica, manguezais, restingas e praias, ambientes que sustentam animais e plantas e também favorecem passeios ligados à natureza.

Essa proteção ajuda a explicar o valor da região além das ondas. A faixa de costa abrangida pela unidade tem cerca de 28 quilômetros e abriga praias com características diferentes. Para moradores e visitantes, preservar trilhas e margens dos rios faz parte da manutenção desse cenário.

A seguir listamos três características da área protegida que explicam o valor da paisagem:

DADOS EM FOCO Natureza protegida na costa baiana Quadro com dados da proteção ambiental na costa de Itacaré Característica Dado Importância Área protegida 62.960 hectares Conservação de ambientes Faixa costeira Cerca de 28 km Praias e falésias Ecossistemas Mata, restinga e manguezal Diversidade natural

Como aproveitar Itacaré respeitando o lugar?

Para conhecer o destino com calma, faz diferença alternar praias de fácil acesso com passeios por trilhas. É melhor conferir as condições do mar, o tempo previsto e o trajeto antes de sair. Nos caminhos mais afastados, água, calçado firme e orientação local ajudam no planejamento.

Itacaré mostra como surfe, turismo e conservação podem ocupar a mesma paisagem. A visita da realeza em 2024 chamou atenção, mas a identidade da cidade continua ligada às praias e à floresta. Cuidar desses espaços é o que permite que outros visitantes encontrem a mesma beleza.