Depois dos 60 anos, morar perto de atendimento médico pode pesar tanto quanto gostar do bairro. Uma pesquisa de 2017 destacou Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberaba na oferta de atendimento médico. O estudo retrata aquela época, mas não aponta quais cidades oferecem melhores condições para envelhecer atualmente.

O resultado falava de serviços de saúde em 2017

O Instituto de Longevidade comparou municípios grandes na dimensão de cuidados de saúde, dentro de um índice voltado ao envelhecimento. Em Minas, Belo Horizonte ficou à frente de Juiz de Fora e Uberaba. A publicação original é de 26 de setembro de 2017.

Esse detalhe muda a leitura: a lista não é um ranking novo de 2026, nem uma promessa de bem-estar para todos. Ela mede indicadores de oferta de atendimento em determinado período. Serviços podem crescer, diminuir ou mudar bastante depois da coleta dos dados.

Belo Horizonte, a incrível capital de Minas Gerais // Créditos: depositphotos.com / PedroTruffi

O que colocou essas cidades em destaque?

No levantamento, Belo Horizonte chamou atenção pela presença de profissionais de saúde, mas também apareceu com limitações na atenção psicossocial. Juiz de Fora ganhou destaque pela oferta de médicos, enquanto Uberaba apresentou bons indicadores ligados a serviços e profissionais, segundo o relatório.

A própria fonte apontou pontos fracos em cada cidade. Isso impede a ideia de que existe um lugar perfeito para envelhecer. Alguém com dificuldade de mobilidade pode valorizar transporte e calçadas; outra pessoa talvez dependa mais de atendimento próximo à família.

Uma comparação deve considerar a vida real

Escolher município é mais do que olhar quantos médicos existem. Preço da moradia, distância até a família e serviços do bairro podem pesar na decisão. Também importa saber se a pessoa consegue chegar aos lugares sem depender sempre de carro ou de ajuda.

Antes de pensar em mudança, vale comparar estas condições no bairro desejado:

Saúde: acesso real ao atendimento necessário, público ou particular.

acesso real ao atendimento necessário, público ou particular. Transporte: ônibus, travessias e calçadas que permitam sair com segurança.

ônibus, travessias e calçadas que permitam sair com segurança. Moradia: custo, degraus, elevador e distância dos serviços do dia a dia.

custo, degraus, elevador e distância dos serviços do dia a dia. Rede de apoio: familiares, amigos e atividades próximas da residência.

Em Juiz de Fora, por exemplo, a experiência de morar muda conforme o bairro e a rotina. A lista de 2017 mostra uma fotografia dos serviços disponíveis, não todas as condições de cada rua. Por isso, vale conhecer pessoalmente a área antes de se decidir.

Por que transporte e ruas também entram na conversa?

Um estudo de revisão de 2022, de Tracey Ma e colegas, publicado no International Journal of Environmental Research and Public Health, examinou fatores ligados à mobilidade de pessoas idosas. A pesquisa reuniu resultados sobre caminhadas, ônibus e outras formas de deslocamento em ambientes urbanos.

O estudo disponível no PubMed observou que barreiras físicas, informações pouco claras e questões sociais podem influenciar o deslocamento. Isso não mede diretamente as três cidades mineiras. Serve para lembrar que atendimento de saúde e mobilidade são partes diferentes da vida cotidiana.

Belo Horizonte oferece uma experiência turística centrada na hospitalidade e na mesa farta // Créditos: depositphotos.com / losak.napior

O ranking antigo não substitui uma avaliação atual

Ele ajuda a entender o que os pesquisadores consideravam importante, mas não deveria decidir sozinho uma mudança em 2026. Uma comparação atual exige dados mais recentes, visitas aos bairros e informações sobre unidades de saúde, transporte, acessibilidade e custos na região escolhida.

Também vale considerar que o Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade ganhou edições e critérios posteriores. Misturar categorias e datas gera classificações enganosas. Uma posição de 2017 deve ser apresentada como registro histórico, não como certificado atual de melhor lugar para viver.

Qual pergunta fazer antes de escolher a cidade?

Mais útil do que perguntar qual cidade ficou em primeiro é saber se o lugar atende às necessidades reais de uma pessoa. A proximidade de consultas, comércio, lazer e pessoas queridas pode fazer diferença maior do que uma posição geral em qualquer lista.

O levantamento mostra por que Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberaba chamaram atenção naquele recorte. Mas envelhecer com qualidade envolve saúde, convivência, renda e liberdade de ir e vir. Esses fatores precisam ser conferidos no presente, perto de onde a pessoa pretende morar.