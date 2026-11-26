É fácil gastar um dia inteiro entre comidas de mercado e passeios pelas ruas de uma cidade mineira. Em uma semana, dá para juntar Belo Horizonte, Ouro Preto e Tiradentes sem transformar a viagem numa corrida. O roteiro alterna vida urbana, igrejas centenárias, ladeiras e deliciosas paradas para comer.

Três paradas mostram lados diferentes de Minas Gerais

Na capital, a visita passa por mercados, praças e arquitetura moderna. Em Ouro Preto, as ladeiras e construções coloniais contam outra parte da história. Tiradentes tem ruas pequenas, igrejas e restaurantes que favorecem um ritmo mais tranquilo de passeio pelo centro.

A Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais confirma que o estado ganhou destaque em seleção de destinos para 2026. Isso não significa que as três cidades tenham recebido o mesmo prêmio individual. O reconhecimento valoriza a cultura e a gastronomia mineira como conjunto.

Belo Horizonte, a incrível capital de Minas Gerais // Créditos: depositphotos.com / PedroTruffi

Como dividir sete dias sem cansar?

Um desenho simples é passar dois dias em Belo Horizonte, dois em Ouro Preto e três entre Tiradentes e seus arredores. É uma sugestão, não uma ordem fixa. O tempo disponível muda conforme o modo de transporte, a hospedagem e os interesses de cada grupo.

Quem gosta de museus pode querer mais tempo na capital. Quem prefere igrejas e caminhadas talvez escolha ficar mais em Ouro Preto. Antes de reservar, confira deslocamentos reais entre as cidades, já que estradas com curvas exigem atenção e podem alongar o trajeto.

Uma semana com tempo para comer e caminhar

Uma viagem ganha graça quando sobra espaço para parar no café e conversar com quem vive na região. Em Minas, refeições e mercados são parte da visita, não apenas pausas entre atrações. É melhor escolher poucos lugares por dia do que andar sempre olhando o relógio.

Esta divisão ajuda a planejar uma primeira viagem de sete dias:

Dias 1 e 2: Belo Horizonte, mercados, Pampulha e passeios pela cidade.

Belo Horizonte, mercados, Pampulha e passeios pela cidade. Dias 3 e 4: Ouro Preto, com caminhadas pelo centro e visita aos museus.

Ouro Preto, com caminhadas pelo centro e visita aos museus. Dia 5: deslocamento e chegada a Tiradentes sem pressa.

deslocamento e chegada a Tiradentes sem pressa. Dias 6 e 7: Tiradentes e arredores, conforme transporte e disponibilidade.

O estado de Minas Gerais tem muitos outros caminhos de viagem. Diamantina é uma opção importante para quem deseja uma segunda etapa histórica, mas fica fora desse circuito curto. Evitar desvios longos ajuda a não trocar as visitas por horas dentro do carro.

Capitólio destaca-se como o “Mar de Minas” no sudoeste de Minas Gerais // Créditos: depositphotos.com / vbacarin

O que a UNESCO reconheceu em Ouro Preto?

A UNESCO reconheceu o centro histórico de Ouro Preto como Patrimônio Mundial em 1980. A proteção considera seu valor cultural e a relação da cidade com a mineração de ouro. Isso é diferente de afirmar que todos os imóveis ou municípios vizinhos têm o mesmo título.

O conjunto moderno da Pampulha, em Belo Horizonte, também possui reconhecimento próprio. Já Tiradentes oferece patrimônio histórico e vida cultural, mas não deve receber um selo de Patrimônio Mundial que não consta em seu nome. Explicar cada reconhecimento evita confusão na hora de planejar a viagem.

Ouro Preto é um verdadeiro tesouro de Minas Gerais // Créditos: depositphotos.com / losak.napior

As distâncias pedem uma viagem sem correria

O tempo gasto entre as cidades não aparece nas fotografias das atrações. Há estradas sinuosas e trechos de serra que exigem atenção. Quem dirige deve considerar pausas e evitar chegar cansado para iniciar uma caminhada longa pelas ladeiras do centro histórico.

Outra opção é organizar transportes e passeios locais antes da saída. Nem todos os horários de ônibus combinam com o roteiro imaginado. Uma noite bem escolhida em cada cidade permite conhecer melhor o destino e reduz o número de viagens desnecessárias.

Vale reservar o roteiro inteiro com antecedência?

Em feriados, as cidades históricas recebem mais visitantes e os preços de hospedagem podem subir. Reservar hotéis e verificar horários de igrejas e museus ajuda bastante. Também vale perguntar sobre acessibilidade, pois alguns trechos de pedra e ladeiras dificultam a caminhada.

Os sete dias ficam mais agradáveis quando o planejamento deixa espaço para mudanças. A sequência reúne capital, história e cozinha regional sem exigir uma coleção de destinos. O importante é voltar com lembranças de cada cidade, e não somente com uma lista de lugares visitados.