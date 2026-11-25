O apito da locomotiva e o movimento das rodas já fazem parte da experiência. Em São João del-Rei, o passeio de Maria Fumaça segue até Tiradentes e ajuda a lembrar a centenária ferrovia mineira. Na cidade, igrejas e ruas históricas completam a viagem, que mistura transporte ferroviário e vida cotidiana.

As ruas de São João del-Rei guardam muito mais que fachadas

Quem caminha pelo centro encontra pontes de pedra, ruas movimentadas e igrejas que ainda fazem parte do dia a dia. A cidade não é um cenário parado: moradores atravessam o mesmo espaço onde visitantes param para observar varandas, portas altas e detalhes das construções.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional informa que o conjunto urbano foi tombado em 1938. A proteção ajuda a conservar o traçado e os edifícios históricos. Ainda assim, manutenção, uso dos imóveis e circulação de veículos exigem cuidados constantes no centro.



Maria Fumaça encanta com engenharia histórica e belas paisagens // Créditos: depositphotos.com / Ranimiro

Como funciona o passeio de Maria Fumaça?

O trem liga São João del-Rei a Tiradentes, cruzando uma paisagem de campos e morros. A estação, os vagões e o som da locomotiva são parte do passeio. É uma viagem turística, não uma linha regular de transporte para deslocamento diário entre as cidades.

Segundo a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a estação foi inaugurada em 28 de agosto de 1881. A ferrovia teve atividades comerciais até 1982; o trecho turístico permaneceu. A associação assumiu a operação em outubro de 2026, e os horários devem ser consultados diretamente com ela.

Um roteiro que cabe em uma caminhada pelo centro

Não é preciso entrar em todos os prédios para perceber o passado colonial. Um passeio curto já revela igrejas, praças e pontes que atravessam o Córrego do Lenheiro. Para conhecer acervos por dentro, é melhor confirmar antes os dias de visita e as regras de fotografia.

Estas paradas ajudam a aproveitar o centro sem transformar o dia em uma corrida:

Pontes históricas: observe a construção e a ligação entre os lados do centro.

observe a construção e a ligação entre os lados do centro. Igrejas antigas: repare nos altares e siga as regras de visitação.

repare nos altares e siga as regras de visitação. Estação ferroviária: conheça o espaço ligado à Estrada de Ferro Oeste de Minas.

conheça o espaço ligado à Estrada de Ferro Oeste de Minas. Ruas do comércio: reserve tempo para olhar o cotidiano fora das atrações mais famosas.

Para quem gosta de cidades coloniais, Diamantina oferece outra experiência no interior de Minas, ligada ao ciclo dos diamantes. Cada uma tem história e traçado próprios. O melhor é não misturar os roteiros sem considerar a distância entre os municípios.

Quem quer explorar as riquezas e os encantos de uma das maiores cidades históricas coloniais mineiras, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal De fora em Juiz de Fora, que conta com mais de 148 mil visualizações, onde Tati Marmon mostra a história, a tradição dos sinos e os principais atrativos de São João del-Rei, MG:

Por que o tombamento de 1938 importa?

Preservar um conjunto urbano é diferente de cuidar de apenas uma igreja. A proteção do centro histórico inclui a relação entre ruas, casas, pontes e espaços públicos. Alterações em fachadas e obras precisam respeitar regras específicas, pois podem mudar a paisagem protegida.

Quem visita São João del-Rei participa dessa conservação quando segue as orientações e evita danos às construções. O patrimônio também é usado pela população, com comércio e serviços. Respeitar moradores e áreas religiosas faz parte da experiência, assim como admirar fotografias e detalhes barrocos.

São João del Rei combina patrimônio histórico serenidade e cultura // Créditos: depositphotos.com / paulobaqueta

Um museu guarda lembranças da antiga ferrovia

As estações contam mais do que a história de um passeio. Elas lembram um tempo em que trens levavam cargas e passageiros pelo interior mineiro. Visitar esse espaço ajuda a entender por que trilhos, oficinas e locomotivas fazem parte da memória de tanta gente.

A estação de São João del-Rei também abriga acervo ferroviário ligado ao antigo complexo. A visita pode revelar peças que normalmente passam despercebidas durante a viagem. Consulte a situação do museu e os horários antes de incluí-lo no mesmo dia do embarque.

O que conferir antes de embarcar?

Horários de partida, venda de ingressos e eventuais suspensões podem mudar. Confirme a programação no canal do operador ferroviário, sobretudo em feriados. Reserve uma margem entre o fim do passeio e outros compromissos, porque não é bom depender de conexões apertadas.

Se o trem não estiver disponível na data escolhida, o centro ainda oferece pontes, igrejas e museus para uma visita rica. O valor de São João del-Rei está nessa mistura: uma cidade viva que preserva lembranças do ouro e de sua antiga ferrovia.