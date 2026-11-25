Quando a água azul aparece entre as pedras, a viagem até a Cachoeira Santa Bárbara ganha sentido. O lugar fica em território Kalunga, perto de Cavalcante, em Goiás. Para visitar essa paisagem do Cerrado, é obrigatório seguir acompanhado por um guia da comunidade, responsável pela orientação no caminho.

A Cachoeira Santa Bárbara tem água azul no Cerrado goiano

O azul forte da Cachoeira Santa Bárbara chama atenção logo na chegada. A queda termina em um poço de água clara, cercado por vegetação e pedras. A cor muda de aparência conforme a luz, por isso fotografias tiradas em horários diferentes podem mostrar tons bastante distintos.

O atrativo fica na região de Engenho II, dentro do território da comunidade Kalunga. A Prefeitura de Cavalcante informa uma queda de 28 metros e aponta que o passeio exige guia Kalunga. Esse dado é mais seguro do que números de altura repetidos sem fonte.

Cachoeira Santa Bárbara encanta visitantes com o tom inacreditável de azul-turquesa de suas águas em pleno Cerrado // Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

Por que a visita passa pela comunidade Kalunga?

Não se trata de uma cachoeira com entrada livre por qualquer caminho. O acesso comunitário faz parte da experiência: os moradores orientam a visitação, recebem visitantes e conhecem os trechos que exigem atenção. Contratar o guia não é um detalhe opcional do roteiro.

A região pertence ao município de Cavalcante, no nordeste de Goiás, e guarda uma importante história quilombola. O turismo gera oportunidades para moradores, mas também pede respeito aos espaços da comunidade. Fotografias de pessoas, propriedades e atividades locais devem contar com autorização.

O que combinar no mesmo passeio

Santa Bárbara costuma ser a atração principal, mas há outras quedas que podem entrar no roteiro. A escolha depende da estrada, do tempo disponível e do ritmo de caminhada. Tentar visitar tudo depressa aumenta o risco de perder a parte mais interessante da viagem.

Na região de Cavalcante, estes nomes ajudam a organizar as opções com o guia:

Santa Bárbara: poço conhecido pela água azul-turquesa e pelo cenário de pedras claras.

poço conhecido pela água azul-turquesa e pelo cenário de pedras claras. Capivara: cachoeira em área Kalunga, com percurso próprio e trechos de pedra.

cachoeira em área Kalunga, com percurso próprio e trechos de pedra. Candaru: outra atração do território, com acesso e condução específicos.

outra atração do território, com acesso e condução específicos. Engenho II: ponto de encontro para entender as regras e a visita comunitária.

O turismo de Goiás também apresenta a Candaru entre os atrativos da região. Não é prudente somar tempos e valores antigos publicados na internet: ingressos e condições de acesso podem mudar. Confirme as regras com a comunidade antes de fechar a programação.

Cachoeira Santa Bárbara atrai ecoturistas dispostos a viajar 320 km a partir de Brasília até o norte de Goiás // Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

Qual é a melhor forma de chegar à cachoeira?

O roteiro começa normalmente na sede de Cavalcante e segue por estradas até Engenho II. Há trechos de terra, e a situação muda com as chuvas. O tempo de deslocamento depende do veículo, do estado do caminho e das paradas exigidas.

Quem vem de outras partes da Chapada dos Veadeiros pode incluir São Jorge em outra etapa da viagem. Os atrativos, porém, não ficam todos perto uns dos outros. Separar dias por região costuma ser mais confortável do que tentar cruzar longas distâncias entre duas trilhas.

Quem deseja desbravar cachoeiras exuberantes e paisagens deslumbrantes no coração do cerrado, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Rolê Família, que conta com mais de 182 mil visualizações, onde os apresentadores mostram mais de 25 locais imperdíveis com dicas de preços, trilhas e hospedagens na Chapada dos Veadeiros:

A paisagem depende de cuidados simples

Água clara não significa que todo ponto seja seguro para entrar. Observe a orientação do guia, evite saltos e não se aproxime das pedras escorregadias durante chuva. Em cachoeiras, mudanças rápidas no volume dos rios podem deixar um lugar perigoso em poucos minutos.

Leve água para beber, um calçado firme e uma sacola para seu próprio lixo. O Cerrado tem vegetação sensível, e cortar caminho fora da trilha abre marcas difíceis de recuperar. Protetor solar e roupas adequadas também ajudam durante a caminhada ao sol.

O que vale lembrar antes de reservar a visita?

Antes de sair da hospedagem, confirme o guia disponível, a situação da estrada e as regras da comunidade para aquele dia. Se houver chuva forte, uma mudança de passeio pode ser a decisão mais segura. Não há motivo para se arriscar apenas por uma fotografia.

A Santa Bárbara impressiona pelo azul, mas o passeio ganha outro sentido quando inclui a presença dos moradores Kalunga e o cuidado com o lugar. Ver a cachoeira sem pressa, seguindo o acesso correto, permite aproveitar a paisagem sem desrespeitar quem vive ali.