Lavras Novas, distrito de Ouro Preto, reúne ruas antigas, igreja histórica e paisagens da Serra do Espinhaço. O Censo 2022 registra pouco mais de mil moradores na região. Perto de Belo Horizonte, o vilarejo atrai quem procura trilhas, cachoeiras e descanso, mas exige planejamento para lidar com estradas de serra.

Por que Lavras Novas parece uma viagem ao passado?

A paisagem reúne casas baixas, ruas antigas e uma igreja que ocupa lugar central na vila. O desenho do povoado lembra a época em que pequenos núcleos cresceram perto das lavras de ouro. O encanto vem da continuidade da vida local, não de uma reconstrução feita para turistas.

A Prefeitura de Ouro Preto explica que o arruamento ainda conserva a organização formada em torno da antiga ermida. O casario passou por mudanças e não é todo original. Mesmo assim, o largo da igreja e o cruzeiro de pedra ajudam a reconhecer marcas do passado minerador.

Curta pousadas charmosas, bares com música ao vivo e trilhas surpreendentes em Lavras Novas, perfeita para descanso e diversão. – Créditos: YouTube Boa Sorte Viajante — Matheus Boa Sorte.

A igreja mantém uma memória do período colonial

A Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres é um dos pontos mais conhecidos da comunidade. Sua presença lembra a importância das devoções na formação de povoados mineiros. O espaço ao redor não serve apenas de cenário para fotografias: faz parte da vida religiosa e social dos moradores.

Os registros municipais apontam que, em 1762, a capela foi reconhecida como filial de uma freguesia vizinha. A localidade só ganhou a condição de distrito em 2005. São datas diferentes, que mostram como a história do povoado é muito anterior à sua organização administrativa atual.

O que conhecer além das ruas e da igreja?

Os arredores oferecem mirantes naturais, trilhas e quedas de água. É possível escolher um passeio mais curto ou uma caminhada longa, dependendo da disposição. O acesso a alguns pontos passa por estradas de terra e exige atenção ao tempo e ao terreno.

Alguns lugares ajudam a montar um roteiro de natureza:

Igreja: observar a construção e o largo histórico sem atrapalhar celebrações.

observar a construção e o largo histórico sem atrapalhar celebrações. Mirantes: escolher pontos seguros para ver as montanhas da região.

escolher pontos seguros para ver as montanhas da região. Cachoeira dos Namorados: consultar acesso e condições da estrada de terra.

consultar acesso e condições da estrada de terra. Caminhadas: ajustar distância e dificuldade à experiência do grupo.

A Secretaria Municipal de Turismo descreve a Cachoeira dos Namorados como um local com pequenos poços e caminho que pode exigir veículo apropriado. Em vez de contar com trajetos fáceis, consulte o estado da estrada e as orientações para cada atração antes de sair.

Quem deseja descobrir os encantos do interior de Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Boa Sorte Viajante, que conta com mais de 52 mil visualizações, onde Matheus Boa Sorte mostra a vida tranquila em Lavras Novas, distrito de Ouro Preto, incluindo suas paisagens de montanha, tradições locais e um projeto social de bordadeiras:

A altitude favorece paisagens e pede cuidado

Lavras Novas fica no alto da Serra do Espinhaço, separada da sede de Ouro Preto pela região do Parque Estadual do Itacolomi. A altitude contribui para o relevo acidentado e as vistas abertas. Porém, não é prudente tratar 1.300 metros como medição exata de todas as áreas.

As condições podem mudar entre a praça central e os caminhos para cachoeiras. Em dias chuvosos, pedras e trechos de terra ficam mais escorregadios. Levar água, usar calçado seguro e respeitar avisos são cuidados importantes. Outras paisagens de serra também exigem atenção nas trilhas.

Conheça o charme de Lavras Novas, uma vila acolhedora cercada por montanhas, natureza e tradições mineiras. – Créditos: YouTube Drone Tour 4k (@DroneTour4K)

Como planejar a viagem saindo de Belo Horizonte?

A vila pertence a Ouro Preto e pode entrar em roteiros de fim de semana pela região. O tempo de carro varia conforme a estrada, o trânsito e o clima. Antes de sair, confira as condições do acesso, especialmente se houver chuva forte ou serviço de manutenção.

Os dias de maior movimento podem reduzir a sensação de sossego. Quem busca ruas tranquilas deve considerar horários menos concorridos, mas sem contar com uma vila vazia. Também é útil verificar a oferta de hospedagem, alimentação e serviços para não depender de estrutura que talvez não exista.

Lavras Novas combina natureza e memória comunitária

A Wikipédia registra 1.002 moradores no Censo 2022 para o distrito, número que ajuda a dimensionar seu tamanho. A comunidade recebe visitantes, mas continua sendo um lugar de moradia. Por isso, respeitar a circulação de pessoas e o silêncio das ruas faz parte da experiência.

O passeio fica mais interessante quando a paisagem não apaga a história. Entre a igreja antiga, os caminhos do garimpo e as cachoeiras, Lavras Novas oferece diferentes ritmos de visita. Com atenção às condições locais, é possível conhecer a vila sem transformar o descanso numa corrida de atrações.