Em Ouro Preto, a busca pelo ouro deixou igrejas barrocas, ladeiras e um conjunto histórico reconhecido pela Unesco em 1980. A Basílica do Pilar tem ornamentos com aproximadamente 400 kg de ouro. A cidade fica perto de Belo Horizonte e merece visita cuidadosa, com tempo para observar cada construção.

Por que Ouro Preto foi o primeiro patrimônio mundial brasileiro?

A antiga Vila Rica cresceu com a exploração de ouro entre os séculos XVII e XVIII. Construções religiosas, ruas estreitas e casas antigas formam um conjunto urbano raro. O reconhecimento internacional não vale apenas para uma igreja, mas para a paisagem histórica preservada da cidade.

A Unesco inscreveu o centro histórico de Ouro Preto na Lista do Patrimônio Mundial em 5 de setembro de 1980. A decisão destacou a arquitetura e o trabalho de artistas como Aleijadinho. A cidade se tornou o primeiro bem cultural brasileiro reconhecido nessa lista.

Ouro Preto encanta com igrejas barrocas e ruas de pedra – Créditos: depositphotos.com / Curioso_Travel_Photography // Créditos: depositphotos.com / fredpinheiro.hotmail.com.br

Os 400 kg de ouro aparecem na decoração do Pilar

A Basílica de Nossa Senhora do Pilar é um dos maiores símbolos do barroco mineiro. O dourado cobre detalhes de altares, molduras e esculturas. A ornamentação revela como parte da riqueza extraída das minas foi aplicada em obras religiosas durante o período colonial.

O portal de turismo de Minas Gerais informa que há cerca de 400 quilos de ouro nos ornamentos do templo. Trata-se de uma estimativa divulgada na descrição turística, não de uma pesagem recente. O local também guarda painéis pintados no teto e um conjunto de talha trabalhada.

Quais igrejas e lugares fazem parte de um bom roteiro?

O conjunto religioso inclui templos com diferentes fachadas e interiores. Um estudo acadêmico sobre turismo ligado à mineração cita 13 igrejas barrocas entre os atrativos locais. Esse número é uma referência para o roteiro histórico, não uma garantia de que todos os prédios estejam abertos ao público no mesmo dia.

Um percurso de visita pode ser organizado por estes pontos:

Nossa Senhora do Pilar: interior com talhas douradas e detalhes da arte barroca.

interior com talhas douradas e detalhes da arte barroca. São Francisco de Assis: fachada e esculturas ligadas ao trabalho de Aleijadinho.

fachada e esculturas ligadas ao trabalho de Aleijadinho. Praça Tiradentes: ponto de referência para conhecer a história do centro.

ponto de referência para conhecer a história do centro. Antigas minas: visitas somente onde houver entrada permitida e orientação adequada.

Para visitar os templos, é útil consultar horários e eventuais regras de entrada. Algumas igrejas recebem celebrações religiosas, enquanto outras têm museus ou áreas fechadas para obras. O melhor passeio combina observação dos detalhes, respeito ao patrimônio e tempo para caminhar entre os pontos.

Ouro Preto preserva a história do Brasil em cada detalhe – Créditos: depositphotos.com / mytrade1

O casario e as antigas minas contam outras histórias

Além das igrejas, Ouro Preto guarda praças, chafarizes e casas que ajudam a entender o crescimento da antiga capital mineira. Os trajetos entre esses pontos mostram como o relevo interferiu no desenho urbano. Cada subida apresenta uma vista diferente do conjunto de telhados.

Nas visitas a antigas minas abertas ao público, convém conferir as condições de entrada e a necessidade de acompanhamento. O passeio pode reunir arquitetura colonial, artesanato em pedra-sabão e museus sem exigir pressa.

Quem deseja conhecer as riquezas históricas de Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Por onde andei, com Fernanda Götz, que conta com mais de 50 mil visualizações, onde Fernanda Götz mostra os principais pontos turísticos de Ouro Preto, incluindo igrejas barrocas, ruas de pedra, casarões coloniais e atrações que preservam a história do ciclo do ouro:

O que conferir antes de subir as ladeiras?

As ruas de pedra e as subidas exigem calçado firme, especialmente em dias de chuva. Quem tem dificuldade de locomoção pode escolher trechos mais curtos e procurar informações sobre acessibilidade. Vale confirmar também o funcionamento dos monumentos e museus antes de definir o percurso.

Sair de Belo Horizonte costuma ser viável em um passeio de fim de semana, mas a viagem não tem duração fixa. Trânsito, chuva e paradas alteram o tempo de deslocamento. Dormir na cidade permite conhecer a região em ritmo mais leve e visitar os templos sem correria.

Ouro Preto combina memória e vida cotidiana

O reconhecimento de 1980 não transformou a cidade em um museu parado. Moradores, estudantes e comerciantes convivem com edifícios antigos e com a necessidade de conservá-los. Outras cidades históricas brasileiras também receberam reconhecimento internacional, cada uma com uma trajetória cultural própria.

O maior encanto está na soma das paisagens e das histórias. Quem visita a cidade com respeito aos espaços percebe o valor das igrejas, dos caminhos e da arte sem reduzir tudo ao ouro. Planejar horários e aceitar as ladeiras como parte do passeio melhora a experiência.