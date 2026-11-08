Os cânions de Capitólio, em Minas Gerais, reúnem paredões e águas verdes no Lago de Furnas, a cerca de 280 quilômetros de Belo Horizonte. Mirantes e passeios de barco mostram diferentes partes dessa paisagem. Antes da visita, porém, é importante conferir as condições de acesso e as regras de segurança.

Por que os cânions de Capitólio chamam tanta atenção?

Em Capitólio, a água ocupa corredores entre paredes rochosas, criando uma paisagem diferente das praias e cachoeiras mais conhecidas. O contraste entre as rochas altas e a água esverdeada ajuda a explicar por que o lugar se tornou tão procurado em fotografias e viagens.

O município aparece na Wikipédia como um destino associado ao reservatório de Furnas. A visita, no entanto, envolve mais do que tirar fotos. É preciso escolher entre pontos de observação, trechos de estrada e atividades na água conforme o tempo disponível.

A combinação de águas verdes e formações rochosas transformou a região em um destino de natureza – Créditos: depositphotos.com / vbacarin

O Lago de Furnas transformou a paisagem local

Os cânions fazem parte de um cenário marcado pela construção da represa. O lago ocupa áreas de vales e aproxima as águas de grandes paredes de pedra. Por isso, a aparência atual combina formas naturais do relevo com um reservatório criado pelo ser humano.

O Serviço Geológico do Brasil classifica os cânions de Furnas como geossítio de relevância nacional. O registro apresenta o Mirante dos Cânions e o acesso pelo porto do Rio Turvo como formas de conhecer o local, com vistas diferentes do mesmo conjunto rochoso.

O que conferir antes de escolher um passeio?

Uma imagem bonita não garante que o passeio esteja liberado no dia. Chuva, vento, nível da água e orientações dos órgãos locais podem mudar o acesso. Quem pretende navegar deve procurar um operador regularizado e confirmar quais trechos estão autorizados para visitação.

Antes de sair, algumas verificações ajudam a organizar a visita:

Acesso: conferir se mirantes, trilhas e áreas de navegação estão liberados naquele dia.

conferir se mirantes, trilhas e áreas de navegação estão liberados naquele dia. Operador: verificar condições da embarcação, equipamentos de segurança e orientações dadas aos passageiros.

verificar condições da embarcação, equipamentos de segurança e orientações dadas aos passageiros. Previsão: acompanhar o tempo e evitar insistir em atividades quando houver alerta.

acompanhar o tempo e evitar insistir em atividades quando houver alerta. Roteiro: calcular o deslocamento entre os atrativos e reservar margem para mudanças.

Também é útil perguntar antecipadamente sobre horários de saída, regras para crianças e possíveis alterações no roteiro. Não existe um passeio ideal para todas as pessoas. A melhor escolha depende das condições do dia, da mobilidade de cada visitante e do interesse por água ou mirantes.

Mirantes e passeios pelo lago oferecem diferentes maneiras de aproveitar as paisagens – Créditos: depositphotos.com / vbacarin

Mirantes e barcos oferecem experiências diferentes

O mirante permite observar a forma dos cânions de cima, enquanto os barcos mostram a escala dos paredões a partir da água. A distância de observação muda bastante a experiência. Cada opção tem limites de acesso e precisa seguir os avisos dos responsáveis pelo local.

O interesse pela região também inclui cachoeiras, trilhas e outros cenários de natureza. Mas esses atrativos não devem ser confundidos com o passeio de barco pelos cânions. É importante considerar deslocamentos separados e escolher atividades compatíveis com a segurança de cada área.

Quem deseja conhecer as belezas de Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Casal Alencar, que conta com mais de 350 mil visualizações, onde Bruna e Adriano mostram um roteiro de três dias por Capitólio, com dicas de passeios pelos cânions do Lago de Furnas, cachoeiras, hospedagens e preços para aproveitar a viagem:

Como a segurança interfere no turismo de Capitólio?

O Governo de Minas Gerais informou que a Operação Mar de Minas V, realizada em 2026, reuniu órgãos para fiscalização e prevenção na região do lago. A presença dessas ações mostra a importância de acompanhar as orientações oficiais para navegar e frequentar os atrativos.

Essa fiscalização não elimina todos os riscos da natureza. Uma área temporariamente interditada deve permanecer fora do roteiro, mesmo quando parece tranquila. Evitar aproximações não autorizadas e seguir as instruções de guias e operadores reduz a exposição a situações perigosas.

Planejamento ajuda a aproveitar a viagem com calma

Quem sai de Belo Horizonte deve considerar o tempo de estrada e as paradas, sem tratar quatro horas como uma duração garantida. O trajeto depende do ponto de partida, do trânsito e das condições das vias. Também vale consultar preços e horários atuais antes de viajar.

Capitólio oferece paisagens que podem ser apreciadas de diferentes maneiras, mas a experiência melhora quando a pressa fica fora do roteiro. Com informações atualizadas e escolhas seguras, é possível observar as águas de Furnas e os paredões sem transformar a visita em uma corrida entre atrações.