Jericoacoara, no litoral cearense, preserva ruas de areia e fica próxima a um parque nacional com 8.863 hectares. A região ganhou proteção ambiental em 1984; o parque surgiu em 2002. Visitantes encontram paisagens, mas precisam cumprir regras de circulação e conservação para reduzir impactos sobre dunas e animais.

A vila mantém ruas de areia no litoral cearense

A Vila de Jericoacoara faz parte do município de Jijoca de Jericoacoara. Suas ruas sem asfalto são um traço conhecido do destino. Pousadas, pequenos comércios e restaurantes convivem com caminhos de areia e um movimento turístico que muda conforme a estação.

Esse ambiente pede calçados apropriados e planejamento de deslocamentos. A circulação de carros particulares dentro da vila é restrita, segundo a prefeitura. A ausência de asfalto não significa ausência de serviços, e a iluminação pode variar conforme a rua e os estabelecimentos. É melhor evitar descrições absolutas sobre luz.

Jericoacoara é joia nordestina com praias e paisagens únicas – Créditos: depositphotos.com / xura

Quando Jericoacoara passou a ter proteção ambiental?

A área recebeu proteção por meio de uma Área de Proteção Ambiental em 1984. Depois, em 2002, uma parte foi transformada no Parque Nacional de Jericoacoara. Os limites foram alterados em 2007, com novas definições para a conservação do litoral e a relação com a vila.

O Instituto Chico Mendes informa área atual de 8.863,03 hectares para o parque. O espaço protege dunas, praias e espécies ameaçadas. A vila e o parque possuem regras próprias, por isso é importante distinguir os dois espaços ao planejar a viagem.

O parque nacional abriga dunas e espécies protegidas

O Parque Nacional de Jericoacoara guarda ambientes costeiros moldados pelos ventos. Além dos campos de dunas móveis, há praias, lagoas temporárias e trechos de vegetação. A proteção tem relação com o equilíbrio da areia, da água e da vida animal na região.

Entre os atrativos naturais conhecidos estão:

Pedra Furada: arco rochoso formado pela ação do mar e do tempo.

arco rochoso formado pela ação do mar e do tempo. Serrote: elevação rochosa próxima da vila e de caminhos de caminhada.

elevação rochosa próxima da vila e de caminhos de caminhada. Praia da Malhada: faixa litorânea com pedras e vista para o oceano.

faixa litorânea com pedras e vista para o oceano. Dunas: formações que mudam pela ação dos ventos e precisam de cuidado.

formações que mudam pela ação dos ventos e precisam de cuidado. Manguezais: ambientes sensíveis que pedem passeios responsáveis e regras locais.

Esses locais não ficam todos no mesmo ponto. Para circular, é necessário considerar distâncias, marés e áreas autorizadas. O contexto do parque nacional ajuda a identificar os ambientes, mas normas atuais devem ser consultadas com a gestão oficial.

Jericoacoara encanta com dunas douradas e mar cristalino no Ceará // Créditos: depositphotos.com / xura

O que se sabe sobre a fama internacional nos anos 1980?

A fama turística de Jericoacoara aumentou ao longo de várias décadas. Há relatos sobre reportagens internacionais nos anos 1980, mas o ano de 1984 tem comprovação mais clara como marco de proteção ambiental. Isso não deve ser confundido com uma data certa de descoberta por revista estrangeira.

Além disso, a ideia de que uma publicação tenha descoberto a vila apaga a presença anterior de seus moradores. A comunidade já existia, com práticas de pesca e circulação regional. A exposição internacional pode ter ampliado a procura turística, mas não equivale ao começo da história local.

Quem deseja conhecer as praias paradisíacas do Ceará, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Se Liga no Roteiro, que mostra as belezas de Jericoacoara, com um roteiro completo pelas praias, dunas e lagoas da região, além de dicas de passeios, preços e maneiras de economizar durante a viagem:

A visita pede atenção aos limites de conservação

O turismo oferece trabalho e renda, mas aumenta o movimento sobre trilhas, praias e dunas. O serviço oficial de dúvidas da prefeitura explica restrições para veículos e a taxa municipal de turismo. Regras e valores podem mudar, exigindo nova consulta antes da viagem.

Outros vilarejos do Nordeste também combinam ruas de areia com acesso a áreas de dunas e lagoas. São experiências diferentes, mesmo quando a paisagem parece parecida. Em Jericoacoara, respeitar a circulação definida pelos órgãos responsáveis ajuda a reduzir danos e a manter o acesso organizado.

Como organizar a chegada a Jericoacoara?

Antes de sair, confirme o trajeto até a vila, o local para deixar o veículo e a forma permitida de transporte. Caminhar em areia exige mais esforço, especialmente com malas. Famílias, idosos e pessoas com mobilidade reduzida devem buscar informações sobre acessibilidade e apoio antes de reservar hospedagem.

Em Jericoacoara, a paisagem depende de preservação e de regras de visitação. Os marcos de 1984 e 2002 ajudam a compreender a proteção ambiental, enquanto a experiência nas ruas mostra uma vila habitada e ativa. Planejar a viagem com dados atuais beneficia visitantes e moradores.