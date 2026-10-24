Seis destinos litorâneos como Jericoacoara, Morro de São Paulo, Caraíva, Trancoso, Pipa e São Miguel do Gostoso oferecem praias e experiências. Espalhados pelo Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte, combinam cultura, natureza e acessos variados. Escolher entre eles exige olhar transporte, época e objetivos da viagem.

O que explica a variedade desses destinos litorâneos?

As seis localidades combinam paisagens litorâneas com características bem distintas. Algumas atraem pelo vento e pelas dunas; outras, pela memória histórica ou pelo encontro entre rios e mar. Também há diferenças no transporte, na oferta de passeios e na estrutura encontrada pelos visitantes.

Chamar todos esses lugares de vilarejos mais procurados exige cuidado: não existe, nas fontes consultadas, uma contagem única e comparável de visitantes dos seis destinos. A escolha de um roteiro deve considerar informações oficiais e necessidades pessoais, sem transformar popularidade em garantia de uma boa experiência.

Morro de São Paulo une o peso histórico do portal de pedra do século XVII à modernidade de um dos destinos mais badalados do litoral baiano – Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

Jericoacoara reúne dunas e uma área natural protegida

No Ceará, a vila de Jericoacoara fica em Jijoca de Jericoacoara e dá acesso a paisagens do litoral de Jericoacoara. Dunas, praia e formações rochosas fazem parte do entorno. Convém distinguir o núcleo da vila da área do parque nacional.

Segundo a Agência Brasil, com dados do ICMBio, o parque recebeu cerca de 1,3 milhão de visitantes em 2025. O número pertence à unidade de conservação, não é uma medição isolada de hospedagens ou turistas circulando pelas ruas da vila.

Jericoacoara encanta com dunas douradas e mar cristalino no Ceará – Créditos: depositphotos.com / xura

Como Morro de São Paulo e Caraíva mudam o ritmo da viagem?

Morro de São Paulo, no município baiano de Cairu, reúne praias e construções antigas. A Secretaria de Turismo da Bahia registra a presença de um conjunto de edifícios históricos. O acesso à vila envolve transporte marítimo ou aéreo, exigindo atenção a horários e condições climáticas.

Outras diferenças ajudam a reconhecer a experiência de cada local:

Caraíva: distrito de Porto Seguro, com ruas de areia e travessia do rio em embarcação.

distrito de Porto Seguro, com ruas de areia e travessia do rio em embarcação. Morro de São Paulo: combina praias, construções antigas e chegada pela água ou pelo ar.

combina praias, construções antigas e chegada pela água ou pelo ar. Jericoacoara: favorece passeios em áreas de dunas e exige respeito às regras ambientais.

Em Caraíva, no município de Porto Seguro, a travessia e as ruas arenosas influenciam o deslocamento com malas. Antes da viagem, é melhor confirmar o trajeto até a hospedagem e as condições de acesso. Simplicidade visual não significa ausência de moradores, serviços ou necessidades de infraestrutura.

Trancoso combina um centro tradicional com praias

Também em Porto Seguro, Trancoso é conhecido pelo Quadrado, espaço com casas, igreja e área gramada. Essa paisagem oferece uma caminhada cultural antes ou depois da praia. Restaurantes e hospedagens variam bastante, então vale verificar distâncias e custos sem supor que tudo fica perto do centro.

A comparação com outras localidades históricas do país mostra que a paisagem construída pode ser parte importante da viagem. Mesmo num destino litorâneo, reservar tempo para observar a arquitetura e a vida local ajuda a conhecer o lugar além das fotografias de praia.

Quem deseja conhecer um dos destinos mais charmosos da Bahia, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Status Viajante, que conta com mais de 202 mil visualizações, onde Camila Bonatelli mostra as melhores praias de Trancoso, em Porto Seguro, com dicas de hospedagens, passeios, preços e atrações do famoso Quadrado de Trancoso:

O que diferencia Pipa de São Miguel do Gostoso?

No Rio Grande do Norte, Pipa pertence a Tibau do Sul e reúne falésias, praias e uma área com comércio e restaurantes. A observação de golfinhos pode acontecer em passeios, mas não é avistamento garantido. Marés, condições do mar e regras de proteção precisam ser consideradas.

São Miguel do Gostoso é outro município potiguar, associado a praias abertas e esportes impulsionados pelo vento. Para quem quer praticar atividades no mar, a escolha de instrutores e condições seguras é mais importante do que imaginar vento ou tempo bom em todos os dias.

Praia da Pipa atrai turistas do mundo inteiro para seu litoral vibrante – Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

Planejar o acesso evita surpresas nas seis localidades

Uma viagem por esses lugares envolve deslocamentos diferentes: estradas, embarcações, caminhos de areia e trajetos até áreas naturais. Nem todas as praias ficam próximas das hospedagens. Confira marés, previsão do tempo, acesso e serviços antes de fechar passeios, especialmente com crianças ou pessoas com mobilidade reduzida.

Jericoacoara, Morro de São Paulo, Caraíva, Trancoso, Pipa e São Miguel do Gostoso têm atrativos próprios, sem precisar disputar um ranking absoluto. Escolher bem significa entender o que cada destino oferece, respeitar quem vive ali e ajustar o roteiro ao tempo e ao orçamento disponível.