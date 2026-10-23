A Serra do Rio do Rastro tem 284 curvas na SC-390, entre Lauro Müller e Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. O mirante exibe a pista na montanha, onde neblina, chuva e congelamento exigem atenção redobrada. A beleza da paisagem dispensa promessas de neve e rankings internacionais sem comprovação.

A estrada liga duas regiões de Santa Catarina

A SC-390 vence a encosta da Serra Geral entre Lauro Müller, na parte baixa, e Bom Jardim da Serra, no alto. O trecho de curvas fechadas concentra a paisagem mais conhecida. Ele serve ao turismo, mas também faz parte da circulação de moradores e trabalhadores da região.

O traçado reúne curvas sucessivas, paredões rochosos e áreas verdes. A estrada já existia antes de ganhar o aspecto atual: o Arquivo Público de Santa Catarina mantém fotografias da serra anteriores à pavimentação, registrada na década de 1980. É uma rota com história além das imagens panorâmicas.

O mirante oferece uma perspectiva privilegiada do relevo que torna a região tão conhecida – Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

Por que a Serra do Rio do Rastro chama tanta atenção?

O portal de turismo de Bom Jardim da Serra informa 284 curvas e situa o mirante por volta de 1.460 metros de altitude. Vista de cima, a pista desenha voltas na encosta. Esse formato explica a fama da estrada sem depender de títulos mundiais.

A Wikipédia sobre a Serra do Rio do Rastro também descreve a rodovia e sua localização. Para informações de viagem, a referência deve ser a condição real da pista. Fotos tiradas num dia limpo não mostram as dificuldades que podem surgir com neblina densa.

O mirante organiza a visita no alto da serra

Quem chega a Bom Jardim da Serra encontra o mirante próximo ao topo da descida. O espaço permite observar a estrada de um ponto preparado para visitantes. A página de atrativos turísticos da prefeitura apresenta o mirante e a própria serra entre as atrações locais.

Alguns cuidados deixam o passeio mais simples e seguro:

Antes de sair: confira informações atuais da rodovia e a previsão do tempo.

confira informações atuais da rodovia e a previsão do tempo. Nas curvas: reduza a velocidade e respeite a sinalização e os demais veículos.

reduza a velocidade e respeite a sinalização e os demais veículos. Para fotografar: use somente locais próprios para parada e observação.

use somente locais próprios para parada e observação. Com neblina: evite pressa e considere adiar a travessia se a visibilidade estiver ruim.

A estrada não deve ser tratada como pista para manobras ou paradas inesperadas. Uma viagem pela serra pode render belas imagens sem colocar ninguém em risco. A paisagem muda com o tempo, e a segurança depende mais da atenção ao trajeto do que de fotografar cada curva.

Quem deseja explorar paisagens surpreendentes de Santa Catarina, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Rolê Família, que conta com mais de 750 mil visualizações, onde os apresentadores mostram um roteiro de dez dias por cidades como Alfredo Wagner, Grão-Pará, Urupema e Bom Jardim da Serra, incluindo a espetacular Serra do Rio do Rastro:

Neve e gelo aparecem em todas as temporadas?

Não. A região pode registrar temperaturas baixas, geadas e, em certas condições, neve. Isso não torna a queda de neve certa em uma data escolhida. O perigo para o motorista também inclui gelo na pista, que pode surgir mesmo sem o cenário branco esperado pelos visitantes.

A Prefeitura de Bom Jardim da Serra informa que há monitoramento da rodovia pela Polícia Militar Rodoviária e medidas preventivas quando existe risco de gelo. A nota é de julho de 2026 e não garante o trânsito livre em qualquer outro dia.

Como o tempo muda a experiência na SC-390?

Com chuva, a pista pode ficar escorregadia e a vista do mirante pode desaparecer. Em dias de neblina, as curvas exigem ainda mais cuidado. A mesma estrada oferece experiências visuais muito diferentes, por isso o planejamento precisa considerar o clima observado no dia.

Durante o inverno catarinense, baixas temperaturas podem favorecer a formação de gelo em pontos da rodovia. Em qualquer época, o motorista precisa respeitar o limite da via e manter distância dos outros veículos. Não é seguro parar no acostamento apenas para conseguir uma fotografia.

Planejar o percurso vale mais que buscar recordes

O mirante pode ser a principal parada, mas a travessia também pede atenção às condições do veículo, ao horário e à previsão. Dias de céu aberto costumam favorecer a vista; chuva e nuvens podem esconder parte das curvas. Vale levar roupa adequada e reservar tempo para imprevistos do clima.

A Serra do Rio do Rastro é uma estrada real, usada o ano inteiro, e não apenas um cartão-postal. Quem visita com calma conhece melhor a ligação entre o litoral e o planalto catarinense, sem depender de rankings não confirmados ou da promessa de encontrar neve.