Igatu, distrito de Andaraí, na Bahia, preserva ruínas de pedra do garimpo de diamantes. Apesar do apelido de vila fantasma, tem moradores e recebe visitantes. Tombado em 2000, seu conjunto histórico revela como a mineração marcou a Chapada Diamantina e deixou construções que continuam de pé entre as casas habitadas.

Igatu cresceu com a procura por diamantes

O povoado surgiu em meados do século XIX, durante a expansão do garimpo na Chapada Diamantina. A chegada de trabalhadores movimentou caminhos, comércio e moradias. A pedra encontrada nos arredores entrou nas construções, criando um aspecto que ainda chama atenção de quem chega ao distrito.

Quando o garimpo perdeu força, parte dos habitantes deixou o lugar. Casas ficaram vazias, algumas paredes ruíram e a vegetação ocupou antigos espaços. Isso explica o apelido de cidade de pedras, mas não apaga a presença das famílias que permaneceram e mantiveram a vida local.

O apelido curioso ajuda a aumentar o mistério em torno de um lugar marcado por seu passado – Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

Como o garimpo mudou as ruas e a paisagem?

O trabalho nas lavras abriu trilhas e fez circular pessoas e mercadorias na Serra do Sincorá. As casas se espalharam entre as formações rochosas. O movimento dos garimpeiros ajudou a formar um povoado de pedra muito diferente de um centro planejado.

O declínio do diamante também modificou o uso dos edifícios. Parte deles perdeu telhados e passou a integrar a paisagem de ruínas. A atividade turística trouxe outros usos para o espaço, mas não recuperou automaticamente cada construção nem apagou a história dos moradores.

Por que tantas paredes ficaram de pé?

Os blocos de pedra foram usados em moradias, muros e caminhos. Mesmo com telhados perdidos, parte das paredes continuou visível entre os afloramentos rochosos. As ruínas são marcas do trabalho e dos materiais disponíveis naquela época, e não restos de uma cidade medieval construída no Brasil.

O apelido Machu Picchu baiana nasce dessa aparência de casas de pedra próximas à serra. É uma comparação turística, não uma ligação histórica com o sítio peruano. Igatu pertence à história dos garimpeiros da Bahia, formada em outro período e em condições muito diferentes.

Entre paredes antigas e cenários naturais, o vilarejo preserva marcas de outros tempos – Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

O tombamento abrange cerca de 200 imóveis

O Iphan informa que o conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico de Igatu foi tombado em 2000. O perímetro protegido reúne aproximadamente 200 imóveis, incluindo ruínas de habitações entre a ponte do rio Coisa Boa e o caminho do antigo garimpo. A proteção reconhece o valor do conjunto.

Três elementos ajudam a perceber o que está sendo preservado:

Ruínas de moradias: revelam a técnica de construção com pedras da própria região.

revelam a técnica de construção com pedras da própria região. Caminhos antigos: ligam áreas habitadas aos lugares onde trabalhavam os garimpeiros.

ligam áreas habitadas aos lugares onde trabalhavam os garimpeiros. Casario preservado: mostra que o distrito manteve usos e moradores depois da mineração.

mostra que o distrito manteve usos e moradores depois da mineração. Objetos de trabalho: ajudam a entender a atividade garimpeira no espaço cultural local.

Essas marcas fazem parte do ciclo do diamante, vivido de maneiras diferentes em várias regiões do Brasil. O valor de Igatu está no conjunto de construções, memórias e moradores, não em um número isolado de ruínas. Proteger o lugar também significa respeitar os espaços privados.

Quem deseja descobrir os mistérios da Chapada Diamantina, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Rolê Família, que conta com mais de 40 mil visualizações, onde os apresentadores mostram as ruínas de pedra de Igatu, em Andaraí, e contam a história do antigo vilarejo de garimpeiros que ficou conhecido como a Machu Picchu brasileira:

Igatu fica dentro do Parque Nacional da Chapada Diamantina?

Segundo a ficha oficial de Igatu no Iphan, o distrito limita-se com o Parque Nacional da Chapada Diamantina. Assim, não se deve afirmar que todo o povoado está dentro do parque. A distinção importa para entender os limites da área protegida e as regras de visitação.

O ICMBio registra o parque nacional, criado em 1985, com mais de 152 mil hectares. Já a Wikipédia sobre Igatu traz informações gerais sobre o distrito. As fontes institucionais são a referência principal para tombamento e limites oficiais.

A visita revela uma vila viva entre as ruínas

É possível observar construções antigas e conhecer espaços culturais sem tratar o povoado como cenário vazio. O Iphan registra a presença de moradores e a importância do turismo na economia local. A paisagem também inclui rios, caminhos de pedra e trechos ligados ao antigo trabalho dos garimpeiros.

Antes de percorrer trilhas ou áreas de ruínas, é importante confirmar se há acesso permitido e orientação local. Paredes antigas podem apresentar riscos, e terrenos têm proprietários. Igatu guarda o passado sem deixar de ser uma comunidade atual: a melhor visita considera as duas realidades ao mesmo tempo.