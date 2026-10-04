EM FOCO Resumo da matéria 01 Cerca de 700 imóveis O conjunto protegido pelo Iphan reúne aproximadamente 700 imóveis e preserva igrejas, pontes, ruas e casarões ligados ao período colonial. 02 Ferrovia desde 1881 A linha entre São João del-Rei e Tiradentes foi inaugurada em 1881 e mantém uma das operações ferroviárias turísticas mais antigas do país. 03 Gestão renovada em 2026 A operação turística passou à ABPF em 2026, mantendo o trem e o complexo ferroviário como parte viva da cidade.

São João del-Rei, em Minas Gerais, preserva cerca de 700 imóveis tombados e uma ferrovia inaugurada em 1881. O centro histórico reúne igrejas, pontes e casario, enquanto a Maria Fumaça segue ligando a cidade a Tiradentes em uma operação turística que atravessa gerações e mantém viva parte do século XIX.

Por que São João del-Rei concentra tanto patrimônio?

O centro de São João del-Rei cresceu a partir do ciclo do ouro e manteve funções comerciais mesmo depois da mineração perder força. Essa continuidade ajudou a formar uma cidade histórica maior e mais dinâmica do que muitos antigos núcleos coloniais mineiros.

O núcleo histórico conserva igrejas, capelas, pontes e casas de diferentes épocas. O Iphan informa que o conjunto tombado soma cerca de 700 imóveis, cercados também por construções posteriores que mostram a expansão urbana.

São João del Rei combina patrimônio histórico, sinos icônicos e serenidade – Créditos: depositphotos.com / diegograndi

Como a Maria Fumaça mantém viva uma ferrovia de 1881?

A ferrovia entre São João del-Rei e Tiradentes foi inaugurada em 28 de agosto de 1881, com presença de Dom Pedro II. O trecho preservado acompanha parte do Rio das Mortes e continua usando a estreita bitola de 76 centímetros.

A ABPF assumiu a operação em 2026 e apresenta o trecho de 12,8 km como a mais antiga operação ferroviária turística do país. O complexo inclui estação, museu e rotunda com veículos históricos.

O que cabe em uma caminhada pelo centro histórico?

A área central reúne arquitetura religiosa e civil em trajetos curtos. Igrejas barrocas, pontes de pedra, casarões e ruas antigas aparecem próximas umas das outras, enquanto o complexo ferroviário amplia o passeio para além das construções ligadas ao século XVIII.

Essa variedade ajuda a entender por que São João del-Rei não funciona como um cenário congelado. A cidade continuou crescendo, e o patrimônio histórico convive com comércio, universidade, serviços e bairros modernos sem perder o núcleo protegido.

A seguir listamos quatro marcas do centro histórico que mostram como diferentes épocas continuam presentes na cidade:

Igrejas históricas: templos barrocos e rococós marcam o núcleo protegido.

templos barrocos e rococós marcam o núcleo protegido. Pontes de pedra: estruturas antigas ainda fazem parte da circulação urbana.

estruturas antigas ainda fazem parte da circulação urbana. Casario: centenas de imóveis ajudam a preservar o desenho histórico das ruas.

centenas de imóveis ajudam a preservar o desenho histórico das ruas. Complexo ferroviário: estação, museu e Maria Fumaça acrescentam a memória dos trilhos.

Quem quer conhecer a charmosa cidade de São João del-Rei, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal De fora em Juiz de Fora, que conta com mais de 146 mil visualizações, onde Tati Marmon mostra um guia completo sobre a história, igrejas e atrativos desta joia em Minas Gerais:

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Como patrimônio e ferrovia se encontram na cidade?

O tombamento de 1938 protegeu o conjunto arquitetônico e urbanístico, enquanto a ferrovia manteve outra camada da história local em funcionamento. São dois patrimônios diferentes, um concentrado nas ruas e outro nos trilhos.

Em 2026, a gestão do complexo ferroviário entrou em uma nova fase, mas a Maria Fumaça permaneceu como ligação turística entre São João del-Rei e Tiradentes. A mudança atualiza a operação sem apagar a origem do trecho no século XIX.

A seguir listamos três marcos de São João del-Rei que conectam preservação urbana e memória ferroviária:

DADOS EM FOCO Patrimônio em três marcos Tabela resume três marcos já explicados sobre patrimônio e ferrovia em São João del-Rei. Ano Marco O que representa 1881 Inauguração da ferrovia Origem do trecho turístico 1938 Tombamento federal Proteção do conjunto urbano 2026 Nova operação ferroviária ABPF assume a Maria Fumaça

O que torna São João del-Rei diferente hoje?

A cidade permite combinar patrimônio urbano e viagem de trem no mesmo roteiro. O centro histórico pode ser percorrido a pé, enquanto a ferrovia leva o visitante até Tiradentes por um caminho que acompanha paisagens do Campo das Vertentes.

São João del-Rei permanece especial porque não depende de uma única época. O barroco, as pontes, a ferrovia e a vida urbana atual ocupam o mesmo espaço, fazendo do município um lugar onde diferentes capítulos de Minas Gerais continuam visíveis e em uso.