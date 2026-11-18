As esferas de pedra do Diquís surgiram na Costa Rica entre 500 e 1500 d.C. A UNESCO menciona peças de até 2,57 metros, em posições originais junto a residências pré-colombianas. O tamanho impressiona pela precisão do acabamento, mas a fabricação e as ferramentas seguem sob investigação arqueológica.

Onde estão as esferas de pedra do Diquís?

As peças ficam no delta do Diquís, no sul da Costa Rica, perto do Pacífico. Quatro sítios formam o conjunto reconhecido como Patrimônio Mundial em 2014. A área guarda vestígios de moradias, caminhos, sepultamentos e espaços de antigas comunidades.

A UNESCO descreve esses assentamentos como testemunhos de sociedades com diferentes níveis de poder. As esferas não foram encontradas apenas como objetos soltos: algumas permanecem ligadas a espaços residenciais, o que ajuda a estudar a organização dos lugares onde seus criadores viviam.

Esferas de pedra parcialmente enterradas aparecem em alinhamentos no sítio Finca 6, com solo natural e vegetação tropical ao redor // Imagem ilustrativa feita por IA

As esferas marcavam espaços de antigas comunidades

O conjunto reúne quatro sítios arqueológicos, mas eles não têm características iguais. Em alguns, a posição das pedras ajuda a entender praças e acessos. Em outros, os pesquisadores procuram compreender a relação entre grandes esculturas, estruturas de moradia e a paisagem ao redor.

Cada local preserva uma parte diferente desse passado:

Finca 6: conserva esferas em alinhamentos nas posições originais.

conserva esferas em alinhamentos nas posições originais. Batambal: ocupa um ponto elevado, visível a distância.

ocupa um ponto elevado, visível a distância. El Silencio: abriga uma das maiores esferas registradas.

abriga uma das maiores esferas registradas. Grijalba-2: apresenta estruturas e uso de calcário diferentes dos demais.

A distribuição também aparece na história das esferas da Costa Rica. Porém, uma disposição observada no solo não revela, sozinha, seu significado. Para entender os antigos moradores, arqueólogos cruzam a posição das pedras com outros vestígios, como montículos e áreas de circulação.

Como povos antigos deram forma a rochas tão grandes?

A produção exigiu transformar blocos de rocha em formas muito próximas de uma esfera. Esse trabalho pressupõe conhecimento do material e controle das medidas. Mesmo assim, a UNESCO afirma que as ferramentas e os métodos exatos empregados pelos artesãos seguem em investigação.

É possível estudar marcas nas superfícies e comparar peças, mas isso não permite apresentar uma técnica única como certeza. Também não há prova de que todos os objetos tivessem a mesma função. O interesse científico está em reunir evidências materiais, sem trocar perguntas abertas por explicações fantasiosas.

O tamanho das pedras exige cuidado na comparação

O título usa a medida de 2,57 metros, publicada pela UNESCO. Já o Museu Nacional da Costa Rica informa uma esfera de 2,66 metros em El Silencio. As fontes oficiais, portanto, apresentam máximos diferentes, e essa diferença precisa acompanhar qualquer comparação.

Não se deve concluir, por essas medidas, que uma das instituições descreva uma fabricação impossível. As duas tratam de monumentos arqueológicos reais, mas os números publicados divergem. A leitura correta é distinguir a medida divulgada em cada fonte e evitar chamar um valor isolado de máximo definitivo.

Pesquisador examina a superfície de uma esfera de pedra do Diquís, destacando a curvatura, o desgaste e a textura mineral da peça // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que a posição original das esferas importa?

Quando uma peça é retirada de seu lugar, perde parte das pistas sobre sua função. Em Finca 6, os alinhamentos conservados permitem observar a relação entre as esferas, os espaços abertos e as antigas construções. Isso dá mais valor científico à posição original das pedras.

O estudo desses alinhamentos pode envolver a paisagem e até a direção da luz solar, mas interpretações precisam de testes e contexto. Uma coincidência visual não basta para provar uso como calendário. O registro arqueológico preservado é justamente o que permite diferenciar observações de hipóteses.

A proteção dos sítios ajuda a responder perguntas

As atividades agrícolas e a retirada antiga de objetos afetaram parte dos sítios do Diquís. Por isso, proteger o solo, as estruturas e as esferas ainda presentes no lugar é tão importante quanto conservar sua superfície. Uma peça isolada mostra sua forma; um conjunto preservado mostra relações.

O valor das esferas de pedra do Diquís está na habilidade de quem as produziu e nos vestígios das comunidades que as cercavam. A pergunta sobre como foram feitas continua aberta, mas escavações cuidadosas e ações de conservação podem trazer respostas mais seguras, sem apagar o contexto original.