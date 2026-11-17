Uma escavação em Champigny-sur-Marne, perto de Paris, revelou 11 sepulturas, grandes pedras e um menir com peso estimado em 9,7 toneladas. O conjunto pertence ao Neolítico, entre 4750 e 4300 a.C. Os pesquisadores também encontraram uma mistura mineral que endurecia e ajudava a sustentar partes da construção funerária.

O que apareceu na escavação de Champigny-sur-Marne?

Os trabalhos ocorreram antes da construção de imóveis em Champigny-sur-Marne, município próximo à capital francesa. A equipe identificou 30 blocos de grande porte, vestígios de estruturas de madeira e terra e um conjunto de sepulturas. Os achados estavam agrupados numa área usada há milênios.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Arqueológicas Preventivas da França, o local pertence ao Neolítico médio. Essa data é uma faixa de tempo estimada pelos pesquisadores, não o registro de um dia específico em que todas as construções foram feitas.

Trecho de caminho inca aparece parcialmente coberto por raízes e samambaias na floresta andina, com pedras antigas difíceis de reconhecer // Imagem ilustrativa feita por IA

O menir de quase 10 toneladas apresenta marcas esculpidas

A maior peça é uma espécie de estátua-menir, com formato que lembra uma figura humana. Tem pouco mais de 3 metros de comprimento, peso estimado em 9,7 toneladas e uma faixa esculpida semelhante a um cinturão. Pequenas cavidades também aparecem sobre sua superfície.

O menir é um grande bloco de pedra associado a construções antigas, muitas vezes erguido verticalmente. Em Champigny, a peça estava caída na própria área de sustentação. Possíveis marcas de pigmentos foram observadas, mas ainda exigem confirmação antes de afirmar que a pedra era pintada.

Por que havia 11 sepulturas perto das pedras?

As 11 sepulturas mostram que o espaço tinha uma dimensão funerária, mas o sentido exato de cada estrutura permanece em estudo. Oito túmulos estavam agrupados perto de uma elevação de terra e três ficavam na região do menir. A disposição pode ajudar a entender os rituais.

Os pesquisadores registraram diferentes vestígios associados a esse espaço:

Sepulturas: onze enterramentos identificados em áreas próximas.

onze enterramentos identificados em áreas próximas. Ferramentas de pedra: lâminas, pontas e um machado entre os objetos encontrados.

lâminas, pontas e um machado entre os objetos encontrados. Objetos de osso: peças recuperadas em duas sepulturas.

peças recuperadas em duas sepulturas. Enterro sentado: um adulto colocado em uma cavidade estreita.

um adulto colocado em uma cavidade estreita. Blocos monumentais: pedras distribuídas pelo conjunto funerário.

Em uma das covas, um adulto foi enterrado sentado, com parte das pernas envolvida por depósitos de calcita. A posição chama a atenção porque difere de outros enterramentos encontrados. Ela não prova, sozinha, que a pessoa tivesse um papel religioso ou social específico.

Esquema mostra um drone usando laser para medir o terreno entre as copas das árvores, com caminhos e terraços antigos escondidos pela vegetação // Imagem ilustrativa feita por IA

A mistura de terra e água funcionava como material de construção

Os arqueólogos identificaram um material rico em carbonatos, produzido com sedimentos arenosos e finos, cascalho e água. Ao endurecer, a mistura ajudava a organizar e estabilizar partes do conjunto, incluindo áreas em torno de túmulos e pedras. Seu uso mostra uma técnica construtiva intencional.

Chamar essa substância de cimento primitivo ajuda a descrever sua função, mas ela não era o cimento industrial de hoje. A composição depende dos minerais do solo e do preparo antigo. A presença desse material em estruturas funerárias permite investigar conhecimentos práticos de construção no período.

Arqueólogos observam pedras antigas em uma floresta da região de Machu Picchu, com documentação cuidadosa e vegetação preservada // Imagem ilustrativa feita por IA

Que respostas ainda dependem de novas análises?

A pesquisa ainda precisa esclarecer quem eram as pessoas enterradas, como viveram e se vieram de outras regiões. Exames de ossos, DNA e composição química podem oferecer pistas sobre alimentação e deslocamentos. Essas análises não autorizam antecipar parentesco ou identidade de cada indivíduo.

Também não está claro por que o grande menir caiu ou como todo o conjunto foi usado ao longo do tempo. A ausência dessas respostas não reduz o valor dos achados. Ela ajuda a separar aquilo que a escavação mostrou das hipóteses que ainda precisam de provas.

A descoberta amplia o conhecimento sobre o Neolítico próximo de Paris

A obra planejada para o terreno permitiu uma escavação preventiva, prática usada para estudar vestígios antes que construções os destruam. O Ministério da Cultura da França explica como esse tipo de trabalho é realizado por instituições autorizadas e equipes especializadas.

As 11 sepulturas, o menir monumental e a mistura que endurecia formam um conjunto raro na região parisiense. Juntos, revelam que comunidades antigas planejavam espaços para seus mortos e dominavam técnicas de construção. O que esses sinais significavam para elas continua sendo uma questão aberta.