Cinco canoas de mais de 7 mil anos foram encontradas no assentamento de La Marmotta, sob as águas de um lago na Itália. Um estudo identificou quatro tipos de madeira usados em sua construção. As embarcações revelam técnicas antigas de navegação, reforço do casco e aproveitamento das árvores disponíveis.

Onde foram encontradas as cinco canoas?

As embarcações vieram de La Marmotta, um povoado neolítico hoje submerso no lago Bracciano, perto de Roma. A água e os sedimentos conservaram madeira que normalmente apodreceria. Os arqueólogos encontraram as canoas associadas a construções e a outros objetos do antigo assentamento.

A pesquisa publicada na revista PLOS ONE analisou cinco cascos escavados no local. As datas situam a produção principalmente no sexto milênio antes de Cristo, ou seja, há mais de sete mil anos. Nem todas as embarcações precisam ter funcionado exatamente ao mesmo tempo.

Visualização subaquática de La Marmotta mostra uma canoa de tronco parcialmente enterrada nos sedimentos do lago Bracciano // Imagem ilustrativa feita por IA

Quatro árvores diferentes deram origem aos barcos

Os pesquisadores identificaram carvalho, amieiro, álamo e faia. Cada canoa foi escavada a partir de um tronco, técnica conhecida como construção monóxila. Em vez de juntar tábuas, os fabricantes removiam madeira de uma peça grande até formar o interior do casco.

O estudo não permite afirmar que cada espécie foi escolhida por uma vantagem exclusiva e comprovada. Ele mostra que os construtores sabiam aproveitar várias árvores disponíveis. Esse repertório de materiais importa tanto quanto o formato final, porque construir um casco exige conhecer dimensões e resistência da madeira.

Qual madeira foi usada em cada canoa?

A análise de restos vegetais permitiu associar as espécies aos cinco exemplares. O conjunto não segue a ideia de uma única madeira ideal para todas as embarcações. Há diferenças de tamanho, preservação e elementos feitos diretamente no tronco.

A identificação publicada pela equipe distribui as madeiras da seguinte maneira:

Canoa 1: carvalho, madeira de maior densidade.

carvalho, madeira de maior densidade. Canoa 2: amieiro, usado também em outro exemplar.

amieiro, usado também em outro exemplar. Canoa 3: amieiro, com reforços transversais no casco.

amieiro, com reforços transversais no casco. Canoa 4: álamo, outro tipo encontrado no assentamento.

álamo, outro tipo encontrado no assentamento. Canoa 5: faia, preservada em partes e com reforços internos.

A canoa 5 conservava cerca de 9,5 metros, mas estava fragmentada, segundo a pesquisa. Isso mostra por que a medida atual de uma peça arqueológica nem sempre corresponde ao tamanho completo da embarcação quando foi construída e utilizada.

Reconstituição neolítica junto ao lago Bracciano mostra um artesão escavando o interior de um tronco para formar uma canoa // Imagem ilustrativa feita por IA

O casco guardou sinais de soluções técnicas

Algumas canoas apresentavam reforços transversais moldados na própria madeira. Também foram encontrados objetos que podem ter relação com direção ou propulsão, embora nem toda peça tenha função confirmada. A fabricação de um casco comprido envolvia retirada de material e cuidado para manter a estrutura.

A Universidade de Pisa participou da divulgação do trabalho, junto a instituições da Itália e da Espanha. A pesquisa reuniu identificação das espécies, estudo dos formatos e datação por carbono 14, oferecendo informações mais fortes do que apenas comparar o desenho dos barcos com exemplares atuais.

A navegação ajudava a ligar comunidades

La Marmotta ficava em uma área de lago, mas o estudo usa as embarcações para discutir a expansão de comunidades agrícolas pelo Mediterrâneo neolítico. Barcos desse tipo mostram conhecimento de deslocamento sobre a água, sem provar que cada uma dessas cinco canoas atravessou o mar aberto.

Os achados combinam com outras evidências de circulação e contato entre povos antigos. Estradas, portos e representações de barcos são pistas diferentes de mobilidade, mas não devem ser confundidos com o registro direto de uma viagem específica. A interpretação depende do conjunto de provas encontrado.

Reconstrução de canoa de La Marmotta destaca reforços transversais esculpidos no próprio tronco, com o lago Bracciano ao fundo // Imagem ilustrativa feita por IA

O que as canoas revelam sobre o Neolítico?

As cinco embarcações ajudam a corrigir a ideia de que sociedades antigas tinham tecnologia naval simples e igual em todos os lugares. O conjunto apresenta soluções variadas, madeiras diferentes e estruturas de reforço. Trata-se de um registro material do conhecimento aplicado à construção.

As canoas de La Marmotta sobreviveram porque ficaram protegidas sob água e sedimentos. Ao comparar troncos, formas e datas, os arqueólogos conseguem estudar escolhas concretas de fabricação. A grande descoberta não é uma viagem imaginada, mas a diversidade técnica preservada em cinco objetos.